Centro meteo europeo, ultime proiezioni Estate peggiorate

Le ultime proiezioni del Centro meteo europeo per l'Estate 2018 sono sensibilmente peggiorate, accentuando sensibilmente le anomalie climatiche di cui avevamo ampiamente dato notizia nel precedente ampio approfondimento.

Secondo le previsioni sarà un'estate più calda della media, ma non dovrebbe essere caratterizzata da caldo prolungato record. Lo rammentiamo, ciò che commentiamo sono previsioni del maggior centro meteo di elaborazione modelli matematici europeo, tuttavia queste proiezioni necessiteranno di essere confermate dalle previsioni con validità su tempi decisamente più stretti.

Le previsioni stagionali hanno un'affidabilità che viene considerata modesta e quindi possiamo definirla sperimentale. Perciò prima di proseguire nella lettura è opportuno che ne teniate conto.

GIUGNO 2018

Temperature su tutta Italia che potrebbero essere sopra la media, ma l'anomalia positiva potrebbe non essere così grave come quella che si è avuta nei mesi di Maggio soprattutto nelle regioni centrosettentrionali, anzi per il Nord Italia.

La temperatura continuerà a non essere molto elevata sulla Sardegna e la Sicilia, dove le previsioni prospettano valori termici nella norma.

Per quanto concerne le precipitazioni queste potrebbero risultare, in una visione d'insieme, vicine alla media stagionale.

LUGLIO 2018

L'anomalia climatica per quanto concerne la temperatura dovrebbe mantenersi costante, con temperatura superiore alla media soprattutto al centro-nord e le regioni adriatiche. Sono previste anomalie in ambito mensile attorno a 1° centigrado. Le anomalie saranno più contenute al sud Italia, mentre nelle due isole maggiori la temperatura dovrebbe essere prossima alle medie stagionali.

Una nota sulle precipitazioni: la previsione prospetta una forte anomalia sul nord Italia, dove il mese di luglio dovrebbe essere decisamente meno piovoso rispetto la media. Le precipitazioni invece sarebbero nella norma al centro-sud e le isole, dove notoriamente il mese di luglio è un mese asciutto.

AGOSTO 2018

Le previsioni non vedono molte novità, la temperatura dovrebbe stabilizzarsi oltre la norma anche in questo mese, forse verso il finire del mese di agosto si potrebbe avere un calo delle anomalie, ed un cambiamento. Ma dovrebbe essere un mese con temperature, soprattutto per il centro-nord, superiori alla media di oltre 1° centigrado.

Precipitazioni: ancora una volta sarebbero precipitazioni sotto la media su buona parte del Nord Italia, ma come avevamo visto in precedenza, le precipitazioni potrebbero essere prossimi alla media su parte della Val Padana centro-orientale, forse per effetto di intensi temporali, quindi con piogge di breve durata.

Ancora una volta dovrebbe piovere secondo la norma in Sardegna Sicilia e Calabria, ma in queste aree le precipitazioni mese di agosto sono esigue.

In una visione d'insieme l'anomalia climatica estiva rientrerà nel trend che ormai stiamo osservando da vari anni, con estati più calde della media e meno piovose, ciò nonostante alcune annate siano state con temperature prossime alla media e con precipitazioni molto superiori alla norma.

UN'ANTICIPAZIONE PER SETTEMBRE 2018

Potrebbe essere un mese decisamente normale, con precipitazioni che in alcune regioni potrebbero anche essere molto intense, soprattutto per il contributo del calore accumulato dei mari, la temperatura dovrebbe approssimarsi vicino alla media del mese.

DIAMO ECCEZIONALMENTE UNO SGUARDO VERSO IL RESTO DELL'AUTUNNO

Notiamo che potrebbero concretizzarsi anomalie climatiche molto marcate. Or ora queste deriverebbero presumibilmente da periodi siccitosi alternati ad altri molto piovosi, mentre la temperatura media si dovrebbe mantenere sopra la media mensile.

Ovviamente queste previsioni saranno da confermare, ma tracciano linee di tendenza che stiamo osservando da tanto tempo, e che prospettano il susseguirsi di cambiamenti climatici, le cui cause sono sempre oggetto di diatriba.

Pubblicato da Piero Luciani

