METEO sino al 14 Giugno, ESTATE subito col fiato corto. Possibili PEGGIORAMENTI

PROBABILE EVOLUZIONE METEO VERSO IL 14 GIUGNO

Proseguiamo con le nostre analisi sull'evoluzione confermando gli scenari meteo degli articoli precedenti. Osservando gli ultimissimi aggiornamenti dei modelli matematici di previsione emergono ancor più alcuni elementi comuni che sino a qualche giorno fa venivano considerati soltanto a fasi alterne.

Elementi che indicano possibili passaggi di perturbazioni atlantiche, capaci di andare a indebolire l'Alta Pressione africana. Ci sarà da conoscere quanto queste perturbazioni saranno in grado di incidere. Emerge che potremmo avere un indebolimento della struttura anticiclonica tale da dar luogo a temporali abbastanza intensi e diffusi.

ANOMALIE CLIMATICHE

Se tale previsione fosse confermata, si potrebbe attivare un'anomalia meteorologica anche verso le regioni mediterranee d'Italia, con un coinvolgimento non solo sul Nord Italia, dove Giugno è un mese complessivamente piovoso.

Inoltre, se ci saranno interazioni con l'aria oceanica fresca con quella calda che si stabilirà nel Mediterraneo centrale, si potrebbero manifestare locali temporali di una certa consistenza.

PREVALE L'IPOTESI ATLANTICA

Ricorderete che si è discusso di due possibilità: la prima le perturbazioni atlantiche appunto, la seconda eventuali interferenze d'aria fresca proveniente dal nord Europa. In effetti abbiamo sempre ritenuto più probabile la prima ipotesi e quindi avevamo detto che occorreva prestare attenzione a quanto potrebbe accadere sull'Europa occidentale.

Orbene, le ultimissime proiezioni vedrebbero dei vortici depressionari entrare sull'Europa occidentale e da lì puntare il Mediterraneo. L'Alta Pressione proverà a resistere, ma si indebolirà e potrebbe consentire un ingresso più massiccio d'aria fresca in quota. Sapete che vuol dire? Che oltre ai temporali potrebbe realizzarsi un peggioramento più organizzato.

PIU' FRESCO RISPETTO ALLA MEDIA

Tutto il settore occidentale europeo potrebbe risultare meno caldo rispetto alla media, e così poi nei giorni anche il nostro Paese, con un minor coinvolgimento del Sud Italia e della Sicilia.

Giugno inizierebbe con temperature che gradualmente si porterebbero sotto la norma, inoltre in varie regioni italiane si avrebbero precipitazioni. Potrebbe prendere avvio una situazione di marcata anomalia climatica, abbastanza insolita per il periodo, ma che troviamo ricorrente in alcune annate degli ultimi anni, contraddistinte a tratti da una maggiore variabilità atmosferica, che determinerebbe connotati climatici continentali.

QUINDI UNA CONTRAZIONE DEL CALDO

Ovviamente tale scenario andrebbe a enfatizzare un calo delle temperature che si riporterebbero verso valori più consoni al periodo. Che vuol dire? Semplice, che dopo le anomalie termiche positive - importanti - si andrebbe verso una condizione climatiche più adeguata alla prima metà di giugno. Non dovrebbe far fresco, o freddo, a meno che l'impatto perturbato non si riveli più consistente del previsto ed è un'ipotesi che non possiamo escludere, perché le anomalie del clima nel Mondo sono rilevanti, e così non raramente in Europa.

IL TREND METEO CLIMATICO DEL LUNGO TERMINE

Le condizioni meteo potrebbero cambiare tra il 10 e il 14 giugno, con indebolimento dell'Alta Pressione, abbassamento delle temperature e ricomparsa di temporali diffusi. Temporali che, visti i contrasti termici, potrebbero risultare anche violenti e non escludiamo che l'instabilità possa perdurare per più giorni dando magari il là all'ingresso di perturbazioni meglio organizzate e capaci di dar luogo a un'ondata di maltempo.

IN CONCLUSIONE

Insomma, la dinamicità di cui tanto si parla potrebbe realmente caratterizzare anche la prima metà del mese di giugno. Eppure le previsioni stagionali per questo mese, lo prospettano meno piovoso rispetto alla media, anche se di poco più caldo.

