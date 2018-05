Meteo Europa, inquietante realtà. Da più parti è allerta

Le previsioni meteo stagionali di AccuWeather per l'Estate 2018, di cui abbiamo fatto un'ampia recensione, erano state giudicate da più parti con vari aggettivi: catastrofiche, allarmistiche, fuorvianti.

Ma altri le hanno individuate attinenti e credibili per il clima che stiamo vivendo.

Come è nostro solito, si rinnova sempre il solito avviso ai lettori: le previsioni stagionali sono prodotti sperimentali, perciò è opportuno non affidarsi per fare programmi su attività e tempo libero. Ciò non significa che le previsioni non hanno alcun valore scientifico, ma in caso di utilizzo, andrebbero finalizzate da esperti.

Abbiamo fatto una rapida analisi di cosa scrivono i siti meteo europei sul tempo osservato questo periodo, e abbiamo rilevato che in varie Nazioni del Vecchio Continente c'è preoccupazione per il meteo estremo.

Tra i Paesi d'Europa dove il tempo è meno estremo, per ora c'è l'Italia, dove tutto sommato si va avanti con anomalie sulla temperatura, e con l'alternarsi di mesi piovosi ad asciutti. Ma di situazione drammatiche come quelle osservate altrove, in Europa, non ne abbiamo riscontrato.

In Italia non sono mancate le condizioni atmosferiche quasi alluvionali, i nubifragi, le grandinate, le forti raffiche di vento con danni, e soprattutto le temperature smisuratamente elevate, ma il caldo record a maggio si è visto nel Centro e Nord Europa, ed anche in parte dell'est del Continente.

Il Centro Meteo norvegese nazionale yr.no scrive: "questi giorni sono attesi oltre 30 gradi e nuovi record sia a Bergen che a Oslo", afferma Kristian Gislefoss. La temperatura potrebbe raggiungere 32°C.

D'altronde, in Norvegia centro meridionale fa più caldo che in Sicilia e buona parte d'Italia, ed i 30°C non sono di certo temperature nella media per quelle zone.

Ad Aprile, l'eccezionale ondata di calore che investì l'Europa, raggiunse la Svezia con temperatura di 20°C sopra la media su regioni ancora innevate: la temperatura arrivò la soglia a 25°C.

Da alcuni giorni su Londra e l'area metropolitana, si susseguono temporali di inusuale intensità. Qualche notte fa, una tempesta di fulmini ha illuminato a giorno il sud dell'Inghilterra, con un temporale dalle caratteristiche simil tropicali. Un evento meteo ancor più marcato di quello già eccezionale che avvenne il 22 Luglio 2017, e che secondo gli esperti inglesi conferma che la causa sono i cambiamenti del clima.

In Germania non piove con regolarità da tempo, e le piogge sono da due mesi localizzate e a carattere torrenziale, associate a temporali fortissimi che hanno causato ingenti danni, con alluvioni lampo, nubifragi, grandine, trombe d'aria. E da due mesi si registrano quasi ogni giorno, temperature molto superiori alla media, persino elevate se fosse già Estate.

Forggensee, è il più grande bacino idrico della Germania ed è quasi asciutto per la carenza di piogge regolari.

Nelle Canarie, terra di clima caldo tutto l'anno, il tempo è sovente variabile, e non è neppure caldo come dovrebbe essere nel versante sud, quello protetto dai venti oceanici. E ciò è alquanto anomalo. Il fresco raggiunge la Penisola Iberica, dove come l'anno scorso, ci sono temporali tardivi, ed il Marocco.

Poi c'è la Corrente del Golfo, e lo scrivono non fantomatici scienziati, perde potenza, ed un ampio bacino a sud della Groenlandia si sta raffreddando, così come prospettato da anni dalla comunità scientifica.

Insomma, abbiamo elencato una parte di tantissimi eventi meteo estremi che si stanno osservando in Europa, ma vorremmo anche accennare ad una anomalia imponente, quella che affligge da anni il Polo Nord, dove spesso ci sono 20°C oltre la media.

Ma torniamo sul tema "Corrente del Golfo" che secondo le varie fonti oggi si ferma, domani anzi no, sulla "Calotta polare" che doveva fondersi l'altr'anno, poi non è accaduto.

Noi vi riportiamo la notizia, non abbiamo un Centro di Ricerca Meteo, queste sono di Università e grosse Istituzioni. Possiamo, però evidenziare che forse è anche colpa dei valori termici anomali in Atlantico settentrionale lo scompiglio meteorologico in Europa.

Insomma, in Europa il clima preoccupa, anche perché a Maggio si stanno osservando situazioni meteo che sarebbero estreme anche a Luglio.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti

Pubblicato da Piero Luciani

