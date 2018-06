Servizio meteo esclusivo per Levabolli, il Report Grandine Italia, Europa e Mondo

Sono Andrea Meloni (*andrea@infograndine.it*)e sono il responsabile dei servizi marketing e comunicazione della nostra azienda. Lo staff della nostra impresa si occupa di meteorologia, climatologia, agrometeorologia, ma dal fine anni '90 ho creato un servizio meteo dedicato ai levabolli, che ho chiamato il Report della Grandine.

Oggigiorno il Report della Grandine viene realizzato per tutto il Pianeta in diverse lingue.

Che cosa è il report grandine?

Il Report della Grandine è un notiziario che indica dove è grandinato. Nei notiziari della grandine che diffondiamo tutti i giorni agli abbonati ci sono informazioni su dove è grandinato, l'intensità e le dimensione dei chicchi di grandine.

Perché è importante conoscere dove è grandinato?

Perché chi lavora nel settore della riparazione delle auto danneggiate dalle grandinate, con le informazioni acquisite, potrà pianificare la sua attività, intervenendo rapidamente nelle sole aree interessate dalla grandine, senza giri a vuoto, e senza sopratutto affidarsi alle informazioni oggi reperibili su internet, le quali sono sovente fake news.

Cosa non facciamo?

Non offriamo lavoro (molti aziende si candidano o ci inviano richieste di lavoro). Siamo un'azienda che eroga servizi di meteorologia e climatologia, siamo specializzati nello sviluppo del report della grandine. Per informazioni: andrea@infograndine.it.

A chi è rivolto il servizio?

Il servizio è rivolto alle aziende che svolgono l'attività di riparazione auto danneggiate dalla grandine.

Le aree geografiche del report grandine.

Il Report della Grandine è disponibile per le maggiori aree urbane del Pianeta. Sono escluse gli Stati dove ci sono limitazioni di informazione, movimento, disordini, guerre. Per l'Europa il Report della Grandine è particolarmente dettagliato, ma è attivo da marzo ad ottobre (nei mesi invernali grandina raramente con danni alle auto). Mentre per tutto il Mondo è disponibile tutto l'anno.

Come viene diffuso il report grandine?

Per e-mail tutti i giorni nella lingua che ci avete chiesto (italiano, inglese, francese, portoghese, tedesco, spagnolo).

Come è possibile chiedere informazioni?

E' molto semplice, potrete inviarci una richiesta via email ad andrea@infograndine.it, indicando l'area geografica che vi interessa, la lingua del report. Vi spediremo un esempio del nostro report grandine ed un preventivo.

Quanto costa il servizio?

Dipende dalla tipologia di prodotto.

Come si paga?

Potrete pagare con bonifico bancario, oppure con PAYPAL o con carta di credito. Al ricevimento del pagamento vi invieremo la fattura.

E se il servizio non dovesse soddisfarmi?

Nel caso non fossero soddisfatti del servizio, i nuovi clienti hanno la possibilità di recedere dal servizio e di avere indietro i loro soldi, se ce lo comunicheranno entro il 5° giorno dall'attivazione del report grandine. Questa opzione non è valida per i rinnovi periodici del servizio.

Per avere maggiori informazioni, è disponibile un sito web anche in italiano: www.infograndine.com

ESEMPIO DI REPORT GRANDINE

EUROPA: ore 17.57, Report Grandine Alta Risoluzione emesso lunedì 10 agosto 2015

POLONIA

Sobolew (regione della Masovia), fitta grandinata con chicchi di oltre 3 cm, danni molto probabili. Le grandinate, con chicchi un po' più piccoli, si sono estese ad altre zone del distretto di Garwolin.

Jaworzno (regione Slesia), grandinata con chicchi di 2 cm, non ci risultano danni.

Racibórz (regione Slesia), grandinata con chicchi di 2/2.5 cm.



REPUBBLICA CECA

Zbýšov (distretto di Kutna Hora), grandinata molto intensa con molto accumulo al suolo. I chicchi hanno raggiunto almeno i 2 cm, ma vista la quantità di grandine caduta non escludiamo la possibilità di chicchi più grossi.



GERMANIA

Frauenau (Baviera, distretto di Regen), grandinata con chicchi fino a 2 cm.

Diverse grandinate in Germania hanno interessato la zona della Svevia nel Baden-Wurttemberg, tuttavia al momento non ci risultano eventi importanti.

ITALIA

PIEMONTE

Violente grandinate nell'astigiano, i chicchi più grossi sono caduti nella zona di Costigliole d'Asti, fino a 5 cm, facendo moltissimi danni ovviamente anche alle auto.

Sempre in provincia di Asti ci risultano forti grandinate con danni su Nizza Monferrato, Castell'Alfero e Calosso. Abbiamo inoltre notizie che la grandine ha colpito tratti dell'autostrada Asti-Cuneo nella zona al confine tra le due province.

Nel cuneese grandinate hanno colpito i dintorni di Alba, abbiamo notizie soprattutto da Serralunga d'Alba dove potrebbero esserci stati danni, e da Diano d'Alba.

In provincia di Alessandria abbiamo notizia di un forte temporale accompagnato da grandine nella zona di Valle Cerrina e Moncestino. Al momento non sappiamo se le grandinate in questa zona abbiano prodotto danni materiali.

In provincia di Torino una grandinata abbastanza intensa ha colpito la zona di Nole, tuttavia non ci sono notizie di danni materiali.



CAMPANIA

Una grandinata molto fitta ha colpito la zona tra Sant'Anastasia e parte di Pomigliano d'Arco. I chicchi possono aver raggiunto i 2 cm, non abbiamo notizie di chicchi più grossi.

Un nubifragio, accompagnato a tratti da grandine e vento, ha colpito la zona di Venticano, Mirabella Eclano, Taurasi, Bonito, Torre le Nocelle (provincia di Avellino). Attualmente abbiamo notizie di danni per la pioggia e il vento, ma non sono da escludere localmente anche danni da grandine.



TOSCANA

Abbiamo notizie di diverse grandinate, tuttavia al momento non ci risultano eventi di grosso rilievo, spesso la grandine è caduta insieme a molta pioggia e con chicchi di dimensioni modeste.

Nel senese abbiamo notizie di grandine nella zona di Pienza e in certe parti delle Crete Senesi (dintorni di Asciano).

Nell'aretino, grandine nella zona di Montevarchi, frammista a molta pioggia.

In provincia di Prato nubifragio con a tratti grandine nella zona di Cantagallo e Vernio.



EMILIA

Pioggia miste a grandine e forte vento nella zona di Bomporto, Soliera e soprattutto a San Prospero (provincia di Modena). Non abbiamo notizie di chicchi grossi, i danni maggiori sono stati causati dal vento.



PUGLIA

Grandinate si sono verificate tra leccese e tarantino. Nel leccese abbiamo notizie di grandine nella zona di Maglie. C'è la possibilità a Maglie o dintorni di chicchi abbastanza grossi, anche oltre 2 cm. Nel tarantino abbiamo notizie di grandine nella zona di Campomarino e soprattutto di Crispiano dove i chicchi possono aver raggiunto i 2 cm circa.



LAZIO

Ultimora: proprio in questo istante sono in atto forti temporali con grandine appena a nord di Roma, forniremo report dettagliato appena avremo conferma degli eventi in atto.

EUROPA: ore 12.58, Report Grandine Alta Risoluzione emesso martedì 11 agosto 2015

ITALIA

LAZIO

Monterotondo (hinterland nord di Roma), la zona è stata colpita da un forte temporale con forte vento e chicchi di grandine che hanno raggiunto la dimensione massima di 3 cm. Pertanto sono probabili danni.



PUGLIA.

Castel del Monte (provincia BAT), grandinata molto fitta, chicchi fino a 3 cm, possibili localmente più grossi. La grandinata si è estesa alle strade provinciali in direzione di Minervino Murge, Corato e Andria.

Martina Franca (provincia di Taranto), abbiamo notizie di una grandinata, non ci sono al momento notizie di danni o chicchi eccessivamente grossi.



PIEMONTE

In merito alle grandinate nell'astigiano, confermiamo l'evento molto importante nella zona compresa tra Costigliole d'Asti e Nizza Monferrato, con chicchi fino a 5 cm. Colpita con danni anche la zona di Castel Boglione con chicchi di 3 cm.



SICILIA

Palermo città è stata colpita da un nubifragio, che a tratti ha portato grandine con chicchi tuttavia di piccole dimensioni, poco oltre 1 cm, caduti però con forte vento. Non ci sono notizie di danni materiali derivanti dalla grandinata.



VENETO

Abbiamo notizia di una grandinata abbastanza intensa nella zona di Castelguglielmo (provincia di Rovigo), tuttavia al momento non ci sono notizie di danni.



MARCHE - ABRUZZO - UMBRIA - TOSCANA

Ci sono notizie di varie grandinate in queste regioni centrali, anche in città come Terni, Teramo e L'Aquila, e nelle vicinanze di Ancona, tuttavia al momento non abbiamo notizie di eventi di rilievo al fine delle nostre ricerche.

GERMANIA

Una forte grandinata ha colpito il distretto Wetteraukreis (regione Assia), in particolare nella zona di Wölfersheim abbiamo notizie di chicchi di 3 cm con danni materiali anche auto. Colpita anche l'autostrada A45 che passa nei pressi di Wölfersheim. Probabili altre grandinate nei dintorni di Wölfersheim.

Sempre in Assia, altre grandinate ci risultano nel distretto Vogelsbergkreis, abbiamo notizie sicure da Freiensteinau.

Una violenta tempesta ha colpito la zona di Giebelstadt (distretto di Würzburg, Baviera), con vento fortissimo e chicchi di grandine fino a 2-3 cm. La grandinata ha interessato anche Würzburg città, tuttavia da questa zona non abbiamo notizie di chicchi grossi o danni.

Birkenheide (distretto di Rhein-Pfalz-Kreis, regione Renania-Palatinato), abbiamo notizia di una forte tempesta che per breve tempo ha scaricato grandine, tuttavia non ci sono notizie di chicchi grossi o danni per la grandine.

EUROPA: ore 12.56, Report Grandine Alta Risoluzione emesso giovedì 13 agosto 2015

ITALIA

PIEMONTE

Per quanto riguarda le grandinate nell'astigiano, avevamo sospetti di eventi più diffusi rispetto a quanto già segnalato, abbiamo pertanto fatto ulteriori ricerche e possiamo segnalare ulteriori zone colpite da grandinate: nelle vicinanze di Costigliole d'Asti segnaliamo Motta. Segnaliamo la zona di Canelli e varie sue frazioni come Cassinasco, Rocchetta Palafea e Montabone. Tra Canelli e Nizza Monferrato la zona di Calamandrana. In provincia di Alessandria ci risulta grandine nella zona attorno Acqui Terme.

ESTONIA

Violente grandinate nella contea di Tartumaa, specie i distretti di Laeva, Tartu e Vara. Chicchi fino a 5 cm su Lähte, Kastli, Saadjärve e Kikivere, 4 cm su Laeva, 3 cm su Puhtaleiva, danni anche auto.

Nella contea di Viljandimaa, forte grandinata a Kibeküla con chicchi fino a 4 cm e danni materiali.



LETTONIA

Forti grandinate nel distretto di Zaube (provincia di Amata), i chicchi hanno raggiunto i 3 cm.



POLONIA

Diverse grandinate in Polonia, tuttavia in genere con chicchi non molto grossi, di seguito le principali notizie raccolte.

Sławięcice (distretto di Kędzierzyn-Koźle, regione di Opole), fitta grandinata con chicchi di circa 2 cm.

Twardogora (regione Bassa Slesia), fitta grandinata in particolare sul villaggio di Gola Wielka, chicchi però non oltre 2 cm.

Gniezno (regione Grande Polonia), pioggia e grandine, chicchi non oltre 2 cm.

EUROPA: ore 22.08, Report Grandine Alta Risoluzione emesso giovedì 13 agosto 2015

FRANCIA

Corbie (dip. Somme), forte grandinata con chicchi fino a 3 cm e accumulo al suolo. Possibili danni.

Grandinate tra Lille e Lens, a Loison-sous-Lens grandine fitta con chicchi di circa 2 cm.

Ci sono state diverse altre grandinate in diverse regioni francesi, tuttavia al momento non abbiamo notizie di eventi di rilievo al fine delle nostre ricerche.



BELGIO

Le prime notizie riportano di grandinate piuttosto intense nella zona di Thuin e Lobbes, al momento non ci è nota dimensione chicchi, tuttavia possiamo dire che i temporali sono stati molto intensi e giunti con forte vento.

Abbiamo anche notizia di una grandinata nella zona del parco divertimenti di Walibi (pressi di Wavre) con chicchi fino a 2 cm.

EUROPA: ore 14.09, Report Grandine Alta Risoluzione emesso venerdì 14 agosto 2015

SVIZZERA

Intense grandinate nel cantone di Friburgo, chicchi fino a circa 2.5 cm, ma possibile anche fino a 3 cm, sono caduti su Sâles, Gruyères, Vaulruz, La Veveyse, Tentlingen, Giffers. Altre grandinate si sono verificate su La Roche, Pont-la-Ville e Heitenried.



FRANCIA

Péronne (dip. Somme), abbiamo notizie di una grandinata con chicchi fino a 2 cm. Nello stesso dipartimento ricordiamo l'intensa grandinata nella zona di Corbie, dove potrebbe esserci stato qualche danno.

Harnes (vicinanze di Lens), fitta grandinata con chicchi di oltre 2 cm. In qu7esta zona e nella vicina Loison-sous-Lens non escludiamo la possibilità di qualche danno.

Grandinate hanno interessato il dipartimento Pirenei-Orientali nelle vicinanze di Perpignan, abbiamo notizie da Port-Vendres e Canet-en-Roussillon, tuttavia non ci risultano chicchi di dimensioni rilevanti.

Altre grandinate hanno interessato la zona del Jura, esattamente il dipartimento Doubs al confine con la Svizzera. Abbiamo notizie da Pontarlier e Métabief, anche in questo caso non ci risultano chicchi di dimensioni rilevanti.



BELGIO

Riguardo la grandinata di Thuin, è stata colpita soprattutto la frazione di Gozée. La dimensione chicchi sia a Lobbes che a Gozée è arrivata vicino ai 3 cm, pertanto potrebbe esserci qualche danno.

EUROPA: ore 23.31, Report Grandine Alta Risoluzione emesso venerdì 14 agosto 2015

GERMANIA

Grandinate nella zona di Goslar e vicinanze (Bassa Sassonia), abbiamo notizie da Goslar, Vienenburg e Schladen con chicchi fino a circa 2.5 cm. Possibile qualche danno.

Missen-Wilhams (Baviera), abbiamo notizie di una grandinata con chicchi anche oltre 2 cm ma inferiori a 3 cm.

Neustadt an der Orla (Turingia), ci informano di una grandinata con chicchi fino a 4 cm. Tale notizia è ancora sotto verifica ma plausibile, in quanto nella zona ci sono stati forti temporali, cercheremo conferma definitiva domattina.

Jena (Turingia), grandinata con chicchi fino a 2 cm.

EUROPA: ore 15.35, Report Grandine Alta Risoluzione emesso domenica 16 agosto 2015

ITALIA

PUGLIA

Confermiamo forte grandinata su Brindisi, specie periferia nord e ovest (zona aeroporto e contrada Montenegro) con chicchi fino a 3-4 cm, colpite anche strade di accesso alla città.

Grandinate con chicchi di 2-3 cm, hanno interessato la zona della Foresta Umbra (parte più elevata del promontorio del Gargano), dove transitano le strade provinciali 528 e 52bis. Possibili danni alle auto in transito.

Martignano e dintorni (provincia di Lecce), abbiamo notizia di una grandinata con chicchi anche oltre 2 cm, non esclusa la possibilità di qualche danno.





ROMAGNA

Grandinate hanno interessato la zona di Cervia (provincia Ravenna) e quella di Misano Adriatico (provincia Rimini), ci risultano tuttavia chicchi sotto i 2 cm. Abbiamo notizie di grandine anche dalla zona di San Giovanni in Marignano.



MARCHE

Molte grandinate nelle Marche, tuttavia in genere con chicchi di piccole dimensioni. Di seguito le notizie principali.

Colbordolo (provincia di Pesaro-Urbino), ci risulta una grandinata piuttosto intensa, da non escludere qualche lieve danno.

Macerata, grandine in città con chicchi al massimo di 2 cm (ma in genere più piccoli).

Grandinate, anche abbastanza fitte, hanno interessato i dintorni collinari di Ancona, abbiamo notizie certe da Castelferretti. Non ci risultano tuttavia chicchi superiori ai 2 cm.



CALABRIA

Lauropoli e Cassano allo Ionio (provincia di Cosenza), grandinata, tuttavia con chicchi inferiori a 2 cm



BASILICATA

Una fitta grandinata ha colpito Sarconi e dintorni con chicchi fino a 2 cm.



VENETO

Al confine tra le province di Treviso e Venezia, ci risulta una fitta grandinata tra Cessalto, San Stino di Livenza e Portogruaro. La grandinata ha colpito l'autostrada A4 causando forti rallentamenti al traffico, non si esclude pertanto la possibilità di qualche danno alle auto in transito.



LIGURIA

Un forte nubifragio ha colpito la zona di Lavagna, a tratti è caduta anche grandine con chicchi non oltre 2 cm tra Lavagna e i paesi collinari dei dintorni.

AUSTRIA

Neunkirchen (regione Bassa Austria), forte grandinata con chicchi fino a 3-4 cm. La grandinata ha colpito con forte intensità anche la vicina zona di Würflach.



GERMANIA

Abbiamo notizie di brevi grandinate ma con chicchi di dimensioni abbastanza grosse (circa 3 cm), nella zona del distretto di Mecklenburgische Seenplatte (regione Meclemburgo-Pomerania). Notizie puntuali giungono da Altentreptow e Priepert, possibile che siano state colpite altre zone dei dintorni.

Nel distretto di Havelland (regione Brandeburgo), grandine con chicchi fino a 3 cm nella zona di Rathenow.

Dresda, la città è stata interessata da una forte tempesta con a tratti grandine. I chicchi, giunti con forte vento, hanno raggiunto la dimensione massima di 2 cm, pertanto non escludiamo la possibilità di qualche danno.

Altre importanti città, come Stoccarda, Brema e Karlsruhe, sono state interessate da forti temporali con forte vento e a tratti grandine, tuttavia non ci risultano chicchi di dimensioni rilevanti.

Riguardo la grandinata di Neustadt an der Orla non abbiamo trovato altre informazioni, l'evento segnalato (chicchi di oltre 3 cm) è compatibile con le analisi effettuate.



POLONIA

Paczków (regione di Opole), forte grandinata con chicchi di 3-4 cm. Ci risulta grandine anche nella zona di Głuchołazy.

Diverse grandinate nella regione Bassa Slesia. Su Kamieniec Ząbkowicki, specie nella frazione di Byczeń, chicchi fino a 3 cm (zona vicina a Paczków). A Radków e Ratno Górne chicchi fino a 3 cm. Su Świdnica grandinata molto fitta con chicchi anche oltre 2 cm. Altre grandinate con chicchi fino a 2 cm su Lubin, Jelenia Góra, Mysłaków.

Gorzów Wielkopolski (regione di Lubusz), grandinata con chicchi sotto i 2 cm.

Rabka-Zdrój (regione Piccola Polonia), grandinata con chicchi sotto i 2 cm.



CROAZIA

Sveti Donat e Buzet (regione Istriana), grandinata con chicchi fino a 2.5 cm.

EUROPA: ore 14.49, Report Grandine Alta Risoluzione emesso lunedì 17 agosto 2015

GERMANIA

Possiamo fornire piena conferma della forte grandinata di Neustadt an der Orla e dintorni, con chicchi fino a 4 cm e danni auto.

In Baviera abbiamo notizie di grandinate con chicchi fino a 2-3 cm nella zona di Apfeltrang e di Romatsried.

Nel Brandeburgo, nelle vicinanze della già segnalata Priepert, confermiamo altre grandinate nei dintorni, in particolare su Strasen con chicchi di 4 cm. Ci sono notizie di danni auto.



SPAGNA - CATALOGNA

Castellcir, la zona è stata interessata da una intensa grandinata con i chicchi che hanno superato la soglia dei 2 cm e possono aver raggiunto i 3 cm.

Si sono verificate grandinate nei dintorni di Igualada, i chicchi hanno raggiunto al massimo la dimensione di 3 cm. L'area interessata a livello locale, è compresa tra Odena, La Pobla de Claramunt e Santa Margarida de Montbui.

Blanes, grandinata con chicchi al massimo di 2 cm, ma in genere più piccoli.



POLONIA

Ochotnica Dolna (Piccola Polonia), grandinata fitta con chicchi fino a 2/2.5 cm.



REPUBBLICA CECA E SLOVACCHIA

Abbiamo notizia di alcune grandinate in entrambe le nazioni, tuttavia non abbiamo riscontri di episodi di rilievo al fine della nostra ricerca. Riguardo la Slovacchia ci risulta una grandinata alla periferia sud di Bratislava (zona di Petržalka), ma non ci risultano chicchi grossi o danni.

EUROPA: ore 12.14, Report Grandine Alta Risoluzione emesso martedì 18 agosto 2015

ITALIA

PIEMONTE

Una forte grandinata ha colpito la zona tra Martassina e Cresto (frazioni di Ala di Stura, provincia di Torino). I chicchi hanno superato i 2 cm.

Abbiamo notizie di fitte grandinate nelle vicinanze di Borgosesia, nella zona collinare al confine tra le province di Vercelli e Novara. Al momento non ci è nota dimensione chicchi.

Grandinate a Torino ovest e nord e vicinanze (Venaria), tuttavia con chicchi piccoli. Riteniamo l'evento non significativo ai fini della nostra ricerca.



LOMBARDIA

In provincia di Lecco abbiamo notizia di una grandinata nella zona di Sopracornola di Calolziocorte e di altre grandinate a nord di Milano, zona Garbagnate Milanese e Legnano, tuttavia non ci risultano eventi significativi ai fini della nostra ricerca.



BULGARIA

Parvomay (regione di Sliven), abbiamo notizie di una forte grandinata con chicchi fino a 3 cm. Abbiamo certezza che la grandinata ha colpito il villaggio di Iskra, al momento non sappiamo se ha colpito la stessa città di Parvomay (capoluogo del distretto).



SPAGNA

Una fitta grandinata ha interessato la zona di Canet d'en Berenguer (provincia di Valencia). Non ci risultano tuttavia chicchi superiori ai 2 cm.

EUROPA: ore 16.52, Report Grandine Alta Risoluzione emesso mercoledì 19 agosto 2015

ITALIA

ABRUZZO

Una violenta grandinata ha colpito la zona di Alba Adriatica e il suo entroterra, fino a Corropoli. I chicchi hanno raggiunto una dimensione massima di 3 cm e sono segnalati danni auto. La grandinata ha colpito anche Tortoreto, Tortoreto Lido, e con chicchi un po' meno grossi la zona di Giulianova.



PIEMONTE

Una grandinata molto intensa ha colpito Bianchette, nei pressi di Ivrea. Non ci risultano chicchi di grosse dimensione, ma considerando la quantità di grandine caduta non possiamo escludere nella massa anche chicchi superiori ai 2 cm.

In provincia di Cuneo abbiamo notizia di una grandinata a Rifreddo. Non ci risultano anche in questo caso chicchi di grosse dimensioni.



RUSSIA

Niny (Territorio di Stavropol), una forte grandinata ha colpito la zona con chicchi fino a 5-6 cm e molti danni.

Blagodarnyj (Territorio di Stavropol), forte grandinata con chicchi fino a 3 cm.

Uspenskoye (vicinanze di Armavir, Territorio di Krasnodar), forte grandinata con chicchi fino a 4-5 cm e molti danni.



TURCHIA

Una forte grandinata con chicchi fino a 4 cm ha colpito il distretto di Ayvacık (provincia di Samsun) e la parte settentrionale del distretto di Erbaa (provincia di Tokat). In quest'ultimo distretto risultano colpiti i villaggi di Beykaya e Şükür.

Forti grandinate nel distretto di Akkus (provincia di Ordu), sono stati colpiti con chicchi di 3-4 cm i villaggi di Salman, Seferli, Ketendere, Çavdar, Meyvalı, Kuşculu e Gedikli.

Forti grandinate hanno interessato il distretto di Ağlı (provincia di Kastamonu). I chicchi localmente hanno raggiunto la dimensione di 3-4 cm.

EUROPA: ore 15.13, Report Grandine Alta Risoluzione emesso giovedì 20 agosto 2015

SERBIA

Una fitta grandinata ha interessato la zona di Zlatibor e Čajetina. Si tratta di zona montana ma di villeggiatura. I chicchi hanno raggiunto circa i 2 cm, non si esclude nella massa qualche chicco di maggiori dimensioni.



RUSSIA



TERRITORIO DI STAVROPOL

Violenta grandinata nella zona di Železnovodsk, Mineral'nye Vody e i loro dintorni, con chicchi di grosse dimensioni (fino a 6 cm) e moltissimi danni. Tra gli altri villaggi e cittadine colpiti con chicchi fino a 4-6 cm segnaliamo Inozemtsevo, Zmeyka, Novoterskiy, Borodynovka, Bykogorka, Grazhdanskoye, Novoblagodarnoye, Lysogorskaya. In tutta questa zona ci sono moltissimi danni auto. Chicchi di 3 cm sono caduti su Nezlobnaya e Georgievsk e su Kochubeyevskoye. Altre grandinate ci risultano nei distretti di Alexandrovskoye e Kirovskij.



REPUBBLICA DI KARACHAY-CIRCASSIA

E' stata colpita l'estrema parte settentrionale della regione, a nord e a est di Čerkessk. Di seguito le notizie precise.

Oktyabrskiy (ad est di Čerkessk, vicino al confine con il Territorio di Stavropol), violenta grandinata con chicchi fino a 6-7 cm. Più in generale è stato colpito il distretto di Prikubanskij con danni materiali molto ingenti.

Chapaevskoye e Adyge-Khabl, forti grandinate con chicchi fino a 3-4 cm.



CABARDINO-BALCARIA

Forti grandinate hanno colpito il distretto di Krasnoselskiy: colpiti i villaggi di Ulyanovskiy, Gvardeyskiy, Granichnyy, Dalniy, Vinogradnyy.



ADIGHEZIA

Una violenta grandinata ha colpito la zona di Natyrbovo con molti danni materiali.

Nel distretto di Majkop abbiamo notizie di grandine nella zona di Kuzhorskaya, dove i chicchi hanno raggiunto i 4 cm. Non ci risulta al momento grandine su Majkop città. Forti grandinate hanno colpito anche i distretti di Giaginskij e Koshekhabl.



TERRITORIO DI KRASNODAR

Abbiamo notizie di una forte grandinata nella zona di Unarokovo. Più in generale le grandinate hanno colpito i distretti di Mostovskoj, Labinsk e Novokubansk.

