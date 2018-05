Centro Meteo americano, trend GIUGNO: CALDO intenso, forti TEMPORALI

Anomalie della pressione atmosferica in quota (anomalia del geopotenziale mensile a 500 hPa).

L'evoluzione meteo mensile per Giugno appare indirizzata verso un periodo di tempo estivo, e ciò sarebbe normale, ma farebbe caldo ben oltre la tradizione di questo mese. La temperatura viene prospettata per l'Italia oltre la media del periodo di circa 2-3°C, se non oltre su scala locale.

GIUGNO CULMINE D'ESTATE

Per intenderci, secondo le previsioni, si avrebbero avere temperature paragonabili a quelle del culmine dell'Estate, ma questo appena all'inizio della calda stagione.

È quanto emerge dalle ultime previsioni del Centro Meteo americano NCEP.

SOTTOVALUTAZIONE DEL CALDO, IPOTESI

Ma le proiezioni potrebbero sottovalutare l'entità del caldo. Sulla base degli attuali elementi che hanno una maggiore affidabilità delle proiezioni a così lungo termine, le prossime 2 settimane avremo temperature mediamente superiori alla soglia normale di riferimento della prima decade di Giugno tra i 4-6°C.

GIUGNO CALDO, MA POI NON PARREBBE

Insomma, farebbe caldo, molto caldo oltre la media, e ciò appena agli albori della stagione estiva. Ma attenzione, lo stesso Centro Meteo prospetta ancora una tendenza per il resto dell'Estate ben differente.

GIUGNO CALDO, MA IL RESTO D'ESTATE SOTTO LA MEDIA

In breve, il Centro Meteo americano NCEP prospetta che i mesi di Luglio e di Agosto andrebbero sotto media in una parte d'Italia, in un contesto di marcata instabilità atmosferica, che determinerebbe molti temporali.

Avremo modo di osservare i dettagli del resto della stagione estiva in un prossimo appuntamento.

GIUGNO, ALTRI DETTAGLI

Per il mese sono attese temperature dei mari sopra la media, in particolare le acque dell'Adriatico andrebbero anche di 3-4°C oltre la norma.

Giugno sarebbe anche meno piovoso della media su buona parte d'Italia, ma con temporali sul Nord del Paese, che a causa delle alte temperature, sarebbero anche di forte intensità.

TEMPORALI, LE AREE PIU' A RISCHIO

Con l'ausilio di modelli matematici americani con dettagli giornalieri (maggior rischio di errore), abbia analizzato il trend che ci porterà sino alla fine di giugno. Abbiamo osservato la previsione che vedrebbe l'assenza di guasti al bel tempo per il Centro Sud Italia, la Sardegna e la Sicilia, dove prenderebbe avvio la stagione secca estiva, e ciò è del tutto nella norma.

Invece il Nord Italia, periodicamente, sarebbe preso di mira da ondate temporalesche estive, in un contesto di alte temperature. Come ben saprete, i temporali estivi nel Nord Italia possono assumere forte intensità, generare locali nubifragi, fortissime raffiche di vento e persino cadute di grandine.

La grandine è la peggiore delle insidie per l'agricoltura, ma non solo, questa danneggia le auto quando i chicchi cadono con dimensioni superiori ai 2°C di diametro.

MARI CALDI

Come indicato, la temperatura dei mari viene prospettata ben oltre i valori medi, con temperature che potrebbero risultare sino a 4°C superiori alla norma nell'Adriatico, i 3°C negli altri bacini italiani.

STAGIONE BALNEARE IN AVVIO DAL PROSSIMO FINE SETTIMANA

Osservando le linee generali di evoluzione, da quelle a breve e medio termine, per poi osservare quelle per il prossimo mese, vediamo che la tendenza è per l'avvio del caldo stabile che consentirà l'inizio regolare del periodo ideale per la balneazione nelle coste italiane.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti

Pubblicato da Piero Luciani

