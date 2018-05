Meteo domenica con più sole e qualche temporale. Primi cenni di cambiamento

Una fase meteo più stabile consente di godere di un contesto più soleggiato, ma sarà del tutto temporanea e durerà davvero poco. L'anticiclone non è in grado di affermarsi sul Mediterraneo e sull'Italia, con nuovi impulsi d'aria fresca in arrivo per l'inizio della settimana.

Nel frattempo, per la giornata domenicale avremo condizioni generalmente discrete con sole prevalente in mattinata, salvo isolati rovesci possibili in montagna tra Valle d'Aosta, Alto Piemonte, Val di Susa e nord-ovest Lombardia.

Seguiranno poi temporali in forma più diffusa su Alpi, Prealpi e parte della dorsale appenninica, specie i settori settentrionali, durante le ore più calde. Nel corso del pomeriggio e sera saranno coinvolte dalle precipitazioni temporalesche parte delle pianure del Nord-Ovest, occasionalmente l'Emilia e la Toscana.

Decisamente più soleggiato su aree costiere e in genere al Sud Italia, salvo qualche annuvolamento sui maggiori rilievi ma senza sostanziali precipitazioni. Entro sera atteso un aumento delle nubi in Sardegna e poi sul medio-alto versante tirrenico per la parte avanzata di una perturbazione da ovest. Non escluso qualche piovasco sull'Isola.

