METEO da SHOCK Estate 2018 su Italia, fonte AccuWeather

E' il sito meteo più visitato al mondo, distribuisce le previsioni meteo giornaliere per tutto il Pianeta, Italia compresa, che si spingono oltre un mese di validità. Ogni anno emette le sue evoluzioni climatiche per l'Estate e l'Inverno che vengono tradotte in numerose lingue. E' AccuWeather.

Vediamo che dicono queste previsioni che tanto hanno destato scalpore. Cercheremo di avere una visione d'insieme, per poi addentrarci nei dettagli nei vari aggiornamenti che seguiranno, con varie specifiche, ed eventuali raffronti con altri Centri Meteo.

Innanzitutto, chi si augurava di avere una stagione estiva nella norma, per AccuWeather ci abdichi: le previsioni danno la possibilità di fortissime anomalie climatiche, che definirle da shock è un eufemismo:

laddove d'estate dovrebbe piovere con regolarità è prevista ricorrente siccità con caldo esagerato, invece dove ci dovrebbe essere la siccità estiva, sarà interrotta da temporali anche alluvionali.

Centro e Nord Italia:

la stagione estiva sarà calda, più calda della media con penuria di pioggia. In Val Padana e buona parte dell'Italia centrale sono attese temperature anche di oltre 38°C. Si avrà rischio anche di incendi nella regione alpina.

"C'è preoccupazione per un'ondata di calore di lunga durata che si potrebbe manifestare nella tarda estate, che potrebbe produrre condizioni difficili per i giovani e gli anziani", ha detto il meteorologo di Accuweather Senior, Alan Reppert.

"Un'altra preoccupazione sarà per la scarsa qualità dell'aria che avrà un impatto notevole sugli anziani e su chiunque abbia problemi di salute", ha aggiunto il meteorologo di AccuWeather Tyler Roys.

Sud Italia:

frequenti temporali fasi temporalesche si potrebbero avere nel Sud Italia, ma anche parte dell'Italia centrale, con il rischio di alluvioni lampo. Citano Roma e Napoli Italia, dove ci sarà il rischio di temporali autorigeneranti, ovvero violenti e di lunga durata, che potrebbero produrre inondazioni improvvise pericolose per la vita (alluvioni lampo).

"Sarà una grave minaccia il rischio alluvioni e frane vicino alle pendici dell'Appennino e delle Alpi Dinariche", ha detto Roys di AccuWeather."

AccuWeather continua:

man mano che le ondate di calore si ripeteranno, le condizioni di siccità favoriranno l'espansione di incendi boschivi. Aree a rischio incendi estivi sono: la Francia meridionale, l'Italia settentrionale e la Germania meridionale.

Roys di AccuWeather ha dichiarato: "Qualsiasi incendio provocherà un peggioramento dei problemi di qualità dell'aria esistenti in tutta la regione".

L'Estate più calda del decennio

I periodi prolungati di clima caldo e secco saranno il tema dell'estate tra le Isole Britanniche, la Francia nordoccidentale, il Belgio e l'Olanda, scrive AccuWeather.

AccuWeather scrive: la stagione estiva sarà più calda del normale, con* le ondate di calore più intense che saranno centrate tra la Francia meridionale e l'Italia settentrionale*, il sud della Germania.

Ciò si tradurrà in lunghi periodi di calore al di sopra del normale, ma porterà meno rischi di ondate di caldo da record.

Probabilmente ci sarà una delle estati più calde dell'ultimo decennio.

Disastri in mezza Europa.

Le previsioni di AccuWeather sono dettagliatissime, e propongono un mezzo disastro per l'Europa, con siccità per gran parte delle Isole Britanniche, la Francia, l'Europa centrale e parte di quella orientale (non i Balcani), l'Ucraina e persino la verdissima Scandinavia. Il tutto con temperature ben superiori alla media.

In ampie aree ci sarebbe la possibilità di avere piogge inferiori al 50% rispetto alla norma, per altro con temperature oltre la media di svariati gradi centigradi. Insomma, ci sarebbero le ideali condizioni per avere tempo siccitoso, interrotto probabilmente da brevi fasi temporalesche con tempeste di fulmini.

Poi i temporali, anzi, i super temporali con grandine disastrosa, e persino il rischio di tornado in special modo nella fascia tra le aree soggetta ad ondate di calore e quelle dove è attesa piovosità più della media. Forti temporali si potrebbero avere nelle regioni di Monaco di Baviera e Dresda in Germania, Vienna in Austria e Vilnius in Lituania.

AccuWeather e le alluvioni al Centro Sud Italia: l'Estate per queste aree è una stagione di siccità, ed ecco pronta l'anomalia climatica, nel periodo dove ci dovrebbe essere il sole perenne, il bel tempo, si potrebbero avere piogge eccessive, ma non solo, anche alluvioni.

NOSTRE CONSIDERAZIONI

La formula espressa dalle previsioni di AccuWeather erano auspicabili per l'Europa da oltre un mese, in quanto i modelli matematici stagionali prospettano scenari fuori dagli schemi tradizionali per buona parte del Continente, con una prosecuzione del caldo anomalo nel centro nord Europa.

I modelli matematici stagionali prospettano anomalie severe, ma quelli che abbiamo osservato, non sono così acute come quelle prospettate da AccuWeather, le quali appaiono davvero estreme.

AccuWeather calca la mano sugli eventi meteo estremi in maniera rilevantissima, per altro localizza le aree a maggior rischio. Forse c'è un eccesso di dettagli, quantomeno per i nostri canoni, quelli europei, e soprattutto italiani.

AccuWeather parla di alluvioni lampo per Napoli e Roma.

Queste sono previsioni dettagliatissime per il lungo termine, e suggeriamo un'interpretazione soft: se ci sarà caldo, se ci saranno condizioni meteo estreme come prospettato da AccuWeather, si potrebbero avere temporali nel Centro Sud di rilevante importanza, che come avvenuto in passato, potrebbero anche causare alluvioni lampo.

Nessuno ha la certezza che si abbatteranno su Napoli e Roma, anzi, la possibilità che ciò avvenga è abbastanza remoto, anche se non lo è quella di avere forti temporali, semmai.

Le previsioni per buona parte d'Europa prospettano una stagione estremizzata all'inverosimile. Da siccità estrema al caldo record, dai temporali alle alluvioni. Il quadro meteo che appare è allarmante. AccuWeather accentua gli eventi meteo estremi in molte aree d'Europa.

L'Estate 2017 è stata estrema soprattutto in Italia, ma quella 2018 potrebbe, secondo AccuWeather, esserlo in Europa intera. Ovunque si avrebbero anomalie, anche sull'Italia meridionale e i Balcani con grandi piogge.

Tra le pessime notizie, una buona, secondo AccuWeather, il persistere di ondate di calore dovrebbe ridurre la probabilità di eventi da record. Su ciò dovremmo evidenziare che nell'estate 2017, l'Italia fu investita da ripetute ondate di calore che culminarono in una da record, quella che si ebbe tra la fine di luglio e per tutta la prima decade di agosto.

In Italia si registrarono temperature che in alcune località furono simili a quelle del caldo storico del 1983.

Anche nel 2003 si ebbero ondate di calore rilevanti, una di seguito all'altra, eppure nel culmine dell'estate ci fu la maggiore ondata di caldo mai rilevata da strumenti meteorologici.

Insomma, le linee di tendenza stilate con accuratezza da AccuWeather sono di rilevante interesse, anche perché hanno visibilità mondiale, pensate che il sito web ha circa 1 miliardo di accessi mensili.

Seguiranno altri dettagli dal sito AccuWeather, nostre considerazioni e analisi.

Pubblicato da Piero Luciani

