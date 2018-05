Meteo di oggi giovedì 17 maggio: nuovi FORTI TEMPORALI anche con GRANDINE. Le zone più a rischio

Il meteo rimane ancora piuttosto movimentato su gran parte d'Italia, nonostante l'allontanamento verso levante di quel vortice di bassa pressione responsabile delle condizioni di maltempo e del gran fresco d'inizio settimana.

Sulla nostra Penisola, complice l'assenza di una solida figura anticiclonica, continua quindi ad affluire aria instabile e fresca, ma non così fredda come quella che aveva portato la neve in montagna. Anche per oggi ci attendiamo pertanto ancora condizioni meteo improntate alla variabilità, con acquazzoni e temporali.

Nella giornata di ieri, temporali violentissimi si sono avuti sopratutto nel Nord Ovest, in particolare è stata eclatante la tempesta che ha interessato la zona di Milano, dove da apparenti innocui cumulonembi sono degenerati in un sistema temporalesco detto "auto-rigenerante", ovvero un'area con una famiglia di temporali che uno dopo l'altro hanno avviato varie ore di temporale.

Dapprima di tuoni e fulmini e cielo plumbeo, poi acqua a secchiate con grandine fittissima, tanto da imbiancare parte dell'area metropolitana. La zona sud e ovest della città ha subito un nubifragio che in alcune aree è stato pesantissimo, con circa 100 millimetri di pioggia caduti in brevissimo tempo.

Tali fenomeni sono compatibili con la definizione di meteo estremo. I temporali con grandine hanno interessato varie province lombarde come Varese, Como, Lecco, Monza, e poi varie aree del Piemonte.

Previsione delle piogge in millimetri.

L'evoluzione meteo tenderà nei giorni a divenire leggermente più stabile almeno al Sud Italia, mentre al Centro-Nord i temporali saranno frequenti soprattutto nelle ore più calde. Nel dettaglio, quella di oggi sarà una giornata in parte imbronciata già al mattino, con qualche isolata pioggia (anche di rovescio) al Nord Italia e la Toscana.

Naturalmente poi, nelle ore più calde e pomeridiane l'instabilità assumerà ben più vigore, con frequenti temporali su aree interne del Centro Italia, Alto Appennino, Alpi e Prealpi in sconfinamento serale verso alcune aree della Val Padana.

Anche oggi si potranno avere grandinate.

