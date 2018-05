Vortice sull'Italia. Meteo avverso martedì con piogge, temporali, grandine

Meteo piuttosto movimentato su gran parte d'Italia, per effetto di un vortice d'aria fredda d'origine nord-atlantica entrato pienamente nel vivo e che ora avrà un'evoluzione molto lenta verso levante, rimanendo intrappolato sulla nostra Penisola fino a mercoledì.

Le condizioni di meteo instabile, propizio a temporali, hanno riguardato soprattutto le regioni centro-settentrionali della Penisola, ma ora l'azione del vortice tende in parte a coinvolgere anche le regioni meridionali. E grazie all'aria fredda, continuerà a nevicare sui rilievi anche in Appennino.

L'instabilità e localmente il maltempo si focalizzeranno martedì al Centro Italia ma anche in Sardegna, con temperature in ulteriore netto calo verso valori ben inferiori alle medie. Avremo piogge e temporali occasionalmente intensi per i contrasti dovuti alla presenza dell'aria fredda in quota.

Le precipitazioni raggiungeranno in modo diffuso anche il Sud, sebbene in forma più attenuata, con fenomeni più incisivi in Campania. Nuvole e piogge irregolari interesseranno anche il Nord Est e la Lombardia orientale, ma i fenomeni riguarderanno soprattutto le aree montuose.

La situazione migliore la ritroveremo al Nord Ovest, con tempo asciutto e schiarite anche ampie soprattutto in pianura. Residua instabilità si attarderà in Liguria, con qualche rovescio sui settori interni centro-orientali.

Pubblicato da Mauro Meloni - © RIPRODUZIONE RISERVATA

