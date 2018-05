METEO sino 23 Maggio: INSTABILITA' non accennerà a placarsi. ACQUAZZONI

LINK SUGGERITI DI OGGI

METEO DAL 17 AL 23 MAGGIO 2018, ANALISI E PREVISIONE

Il bacino del Mediterraneo resta ancora scoperto dalla protezione dell'anticiclone e pertanto vulnerabile ad ulteriori continue interferenze d'aria fresca in quota con meteo di conseguenza instabile. Le alte pressioni continuano a dominare in modo persistente sul Nord Europa, determinando da queste parti calo eccessivo ed anomalo.

Rimane defilato anche l'anticiclone delle Azzorre, incapace di spingersi sull'Europa Occidentale a parte timidi tentativi d'espansione verso il Regno Unito. Il meteo resterà ancora piuttosto movimentato su gran parte d'Italia, nonostante l'allontanamento verso levante di quel vortice di bassa pressione responsabile del maltempo e del gran fresco d'inizio settimana.

Le temperature sono attese in progressivo aumento, ma non è assolutamente in arrivo il caldo. Sulla nostra Penisola continuerà ad affluire aria instabile e fresca, ma non così fredda come quella che ha riportato la neve a quote di bassa montagna, specie sulle Alpi. Per giorni continueranno a prevalere condizioni di meteo instabile, propizio a temporali.

Le precipitazioni saranno però più circoscritte e limitate a brevi episodi più probabili sulle aree interne e nelle ore più calde diurne. Quest'andamento così capriccioso di maggio, tutto l'opposto d'aprile, deriva dall'assenza dell'anticiclone che al momento non sembra davvero in grado d'affermarsi in modo convincente sull'Italia.

Nessuna novità si attende per il resto della settimana. La conseguenza è che l'Italia resterà inglobata in una circolazione d'aria instabile, come peraltro accade ininterrottamente da inizio mese. Ci attendiamo pertanto ancora condizioni meteo improntate alla variabilità, con acquazzoni e temporali.

Tuttavia, il meteo tenderà a divenire in parte più stabile almeno al Sud, mentre al Centro-Nord i temporali saranno sempre in agguato soprattutto in montagna e nelle ore più calde. Le temperature risaliranno grazie al maggiore soleggiamento riportandosi su valori più consoni alle medie stagionali, senza particolari eccessi.

METEO INSTABILE ANCORA PER MOLTI GIORNI

Il miglioramento degli ultimi giorni della settimana sarà solo parziale, in quanto le nostre regioni saranno ancora esposte ad infiltrazioni d'aria fresca e instabile. Le condizioni meteo permarranno quindi capricciose, con temporali specie su aree alpine e prealpine, localmente la Val Padana, ma anche parte della dorsale appenninica.

Come anticipato, saranno fenomeni prevalentemente pomeridiani e concentrati sulle aree d'entroterra prossime ai rilievi. Successivamente, all'inizio della prossima settimana non è escluso l'approssimarsi di un nuovo vortice dalla Francia, meno intenso del precedente, ma in grado di portare un peggioramento meteo soprattutto sul Nord Italia, d'entità da definire.

METEO GIOVEDI' 17 MAGGIO, TEMPORALI DIURNI AL CENTRO-NORD

La variabilità risulterà ancora piuttosto accentuata, tanto che avremo annuvolamenti localmente compatti fin dal mattino con qualche piovasco o rovescio isolato, più probabile al Nord-Est e Toscana. Nel pomeriggio l'instabilità prenderà più vigore, con frequenti temporali su aree interne del Centro Italia, Alto Appennino, Alpi e Prealpi in sconfinamento serale verso la Val Padana.

ULTERIORE AUMENTO TEMPERATURE MASSIME

Confermato il rialzo delle temperature, specie al Nord, dove i valori diurni potranno riportarsi poco al di sopra delle medie. Più lenta la risalita dei valori minimi, che permarranno ancora freschi. In generale, avremo temperature più elevate al Nord piuttosto che al Sud. Tuttavia, è al momento scongiurata qualsiasi ipotesi di ritorno del caldo estivo.

METEO PIU' SOLEGGIATO NEL FINE SETTIMANA

Ultimi giorni della settimana con più sole e meno nubi, ma l'instabilità continuerà ad agire su parte della Penisola. Avremo temporali ed acquazzoni specie nelle ore più calde sui rilievi ed aree interne del Centro-Nord. Più sole al Sud ed Isole, anche se venerdì transiterà temporaneamente un modesto corpo nuvoloso in risalita dal Nord Africa.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Nel corso del weekend prevarranno condizioni generalmente soleggiate, ma i temporali probabilmente non mancheranno, limitatamente al pomeriggio, al Nord e soprattutto sulle Alpi, ma anche in modo più isolato lungo l'Appennino. In particolare, l'instabilità al Nord potrebbe accentuarsi domenica, senza escludere che gli acquazzoni coinvolgano le pianure.

Successivamente, la tendenza è quella di una fase meteo più instabile nei primi giorni della prossima settimana, con più temporali al Centro-Nord e temperature in leggera flessione. La dinamicità meteo è destinata a caratterizzare ancora questo maggio, tanto che questa situazione potrebbe protrarsi sino alla fine del mese.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

Pubblicato da Mauro Meloni

