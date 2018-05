METEO sino 25 Maggio: più SOLE e CALDO, poi si accentua l'instabilità

Meteo Italia, le previsioni del tempo tutti i comuni, aggiornamenti 24/24 ore

METEO DAL 19 AL 25 MAGGIO 2018, ANALISI E PREVISIONE

Meteo ballerino sull'Italia, dove manca la protezione alle insidie del maltempo, un solido campo d'alta pressione, ed il bacino del Mediterraneo è, e sarà vulnerabile ad ulteriori interferenze d'aria fresca in quota. Le alte pressioni continueranno a risultare più forti sulle aree settentrionali dell'Europa, mentre nuove assalti perturbati penalizzeranno il tempo sull'Italia.

Il fine settimana vedrà una maggiore presenza del sole rispetto ai temporali, ma sarà una breve tregua, con successivi impulsi d'aria fresca dal Nord Atlantico che renderanno il meteo più movimentato nei primi giorni della nuova settimana, quando torneranno molti temporali.

Le temperature sono in rialzo, ma senza il caldo eccessivo ed anomalo che imperversa da settimane su gran parte d'Europa, dove ha favorito temporali anche violenti con grandinate e persino tornado. L'Italia ha goduto di temperature nel complesso più fresche e il rialzo termico in atto sarà temporaneo, con nuove lievi flessioni attese nella prossima settimana.

Ad impedire l'avvio di una fase di stabilità è anche l'assenza dell'anticiclone delle Azzorre, che resta troppo defilato in Atlantico e mostra timidi cenni di espansione verso le coste occidentali europee e soprattutto il Regno Unito, ma non in direzione del Mediterraneo e dell'Italia dove quindi permarrà una sostanziale lacuna barica.

Sulla nostra Penisola continuerà ad affluire aria instabile e relativamente fresca in quota, che porterà appunto condizioni favorevoli a temporali ed acquazzoni nelle ore più calde. Ci attendiamo, come anticipato, una recrudescenza dell'instabilità nei primi giorni della prossima settimana, con temporali più diffusi ed intensi.

Le precipitazioni non saranno legate a veri e propri impulsi perturbati organizzati, ma saranno presenti nelle ore più calde diurne soprattutto al Centro-Nord a ridosso dei rilievi, con interessamento a tratti anche delle aree di pianura e localmente costiere. Quest'andamento così capriccioso di maggio, tutto l'opposto d'aprile, sembra destinato a continuare per tutti il periodo.

METEO PIU' INSTABILE PROSSIMA SETTIMANA

In Italia permarrà l'influenza d'aria instabile e le condizioni meteo risulteranno quindi capricciose, ma tipiche della Primavera, con temporali specie su aree alpine e prealpine, localmente la Val Padana, ma anche parte della dorsale appenninica. Si farà sentire l'azione di una depressione che prenderà forma tra Penisola Iberica e Mediterraneo Occidentale

Assisteremo quindi ad un peggioramento meteo soprattutto sul Nord Italia, d'entità da definire, nei primi giorni della settimana con temporali anche in pianura. Successivamente, piogge e temporali potrebbero interessare anche il Centro-Sud, sebbene più localizzati e maggiormente intensi lungo le aree d'entroterra e montuose.

METEO DI OGGI, ACQUAZZONI DIURNI MA SOLE PIU' PRESENTE

Soleggiamento più diffuso su gran parte d'Italia, anche se con cumulogenesi vivace nelle ore più calde del giorno. I temporali di maggiore rilievo riguarderanno le aree alpine, prealpine, in successiva espansione serale verso la Val Padana Occidentale. Ma si tratterà di fenomeni isolati.

Qualche rovescio si avrà anche su Appennino Centro-Settentrionale, aree interne del Lazio e i rilievi del nord della Sicilia.

METEO DI DOMANI, DOMENICA, TEMPORALI DIURNI PIU' INSIDIOSI

Si acuirà l'instabilità su parte della Penisola, per l'aria instabile pilotata da un vortice in quota sull'Europa Occidentale. Sole prevalente in mattinata, salvo primi rovesci tra Valle d'Aosta, Alto Piemonte e nord-ovest Lombardia. Seguiranno poi temporali su Alpi, Prealpi e parte della dorsale appenninica, specie i settori settentrionali.

Tra pomeriggio e sera saranno coinvolte dalle precipitazioni temporalesche le pianure del Nord-Ovest, l'Emilia e la Toscana. Decisamente più sole su aree costiere e in genere al Sud, salvo qualche isolato rovescio sul nord della Sicilia. Entro sera aumentano le nubi in Sardegna, per l'approssimarsi della parte avanzata di un impulso perturbato da ovest.

TEMPERATURE IN RIALZO, UN PO' DI CALDO

E' confermato l'ulteriore rialzo termico favorito dal maggiore soleggiamento. I valori diurni potranno riportarsi poco al di sopra delle medie, con punte più elevate sulle pianure del Nord Italia e le zone tirreniche, salvo flessioni improvvise al verificarsi degli acquazzoni. Sarà più lenta la risalita dei valori minimi notturni.

Un nuovo lieve calo termico è atteso nei primi giorni della nuova settimana.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Fase meteo più instabile nei primi giorni della prossima settimana, con più temporali al Centro-Nord e temperature in leggera flessione soprattutto a partire martedì. I fenomeni temporaleschi saranno più diffusi, potranno interessare anche le pianure e specie la Val Padana. Si rinnoverà il rischio di temporali localmente intensi e accompagnati da grandine.

Le grandinate sono un fenomeno tipico dei temporali estivi e primaverili, per quanto destano scalpore quando sono abbondanti. La dinamicità meteo è destinata a caratterizzare ancora a lungo questo maggio, tanto che durante la prossima settimana i temporali poi prenderanno di mira anche tutto il Centro-Sud, specie le aree d'entroterra e i rilievi appenninici.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

