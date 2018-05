METEO Italia 20-26 Maggio: nuovi FORTI TEMPORALI, poi novità

Meteo Italia, le previsioni del tempo tutti i comuni, aggiornamenti 24/24 ore

METEO DAL 20 AL 26 MAGGIO 2018, ANALISI E PREVISIONE

Finalmente il sole sta prevalendo sui temporali, ma questa fase di meteo un po' più stabile sarà del tutto temporanea e durerà davvero poco. L'anticiclone non è in grado di affermarsi sul Mediterraneo e sull'Italia, con nuovi impulsi d'aria fresca in arrivo, pilotati da un ampio vortice di bassa pressione che si collocherà poco ad ovest della nostra Penisola.

Le alte pressioni continueranno a risultare più forti sulle aree settentrionali dell'Europa, mentre nuovi assalti perturbati penalizzeranno il tempo sull'Italia. Inevitabile attendersi meteo più movimentato nei primi giorni della nuova settimana, quando torneranno molti temporali soprattutto sull'Italia Centro-Settentrionale.

Nuove lievi flessioni termiche saranno favorite dal ritorno di un tipo di tempo capriccioso, ma comunque la colonnina di mercurio si attesterà su valori generalmente prossimi alla norma. Ad impedire l'avvio di una fase di stabilità è anche l'assenza dell'anticiclone delle Azzorre, che resta troppo defilato in Atlantico e non è in grado d'estendersi in direzione del Mediterraneo e dell'Italia.

Ci attendiamo, come anticipato, una recrudescenza dell'instabilità nei primi giorni della prossima settimana, con temporali più diffusi ed intensi. Sulla nostra Penisola continuerà ad affluire aria instabile e relativamente fresca in quota, che porterà appunto condizioni favorevoli a temporali ed acquazzoni nelle ore più calde.

In considerazione dell'instabilità acuta, le precipitazioni non saranno episodiche o relegate ai soli rilievi montuosi, ma avremo interessamento a tratti anche delle aree di pianura e localmente costiere. Quest'andamento così capriccioso di maggio, tutto l'opposto di quello che era stato aprile, sembra destinato a continuare per giorni, in attesa di importanti novità.

EVOLUZIONE METEO PROSSIMA SETTIMANA

Fino almeno a mercoledì o giovedì le condizioni meteo risulteranno quindi capricciose, ma tipiche della Primavera, con temporali specie su aree alpine e prealpine, ma anche la Val Padana, oltre che buona parte della dorsale appenninica e zone interne del Centro Italia. I fenomeni risulteranno occasionalmente intensi, con rischio di nubifragi e grandinate.

L'instabilità sarà più acuta al Nord, ma piogge e temporali potrebbero interessare anche il Centro-Sud, sebbene più localizzati e maggiormente intensi lungo le aree d'entroterra e montuose. Nella seconda parte della settimana il meteo dovrebbe migliorare e ci saranno meno temporali, con anche un sensibile rialzo termico.

METEO DI DOMENICA 20 MAGGIO, TEMPORALI SU ALCUNE REGIONI

Condizioni generalmente discrete con sole prevalente in mattinata, salvo isolati rovesci possibili in montagna tra Valle d'Aosta, Alto Piemonte e nord-ovest Lombardia. Seguiranno poi temporali in forma più diffusa su Alpi, Prealpi e parte della dorsale appenninica, specie i settori settentrionali, durante le ore più calde.

Nel corso del pomeriggio e sera saranno coinvolte dalle precipitazioni temporalesche parte delle pianure del Nord-Ovest, occasionalmente l'Emilia e la Toscana. Decisamente più soleggiato su aree costiere e in genere al Sud, salvo qualche isolato rovescio su interno della Sicilia Occidentale. Entro sera atteso un aumento delle nubi in Sardegna e poi sul medio-alto versante tirrenico.

UN PO' DI CALDO, POI TEMPERATURE IN LIEVE CALO

Tepore per domenica grazie al prevalente soleggiamento, con valori diurni stabili e un po' al di sopra delle medie. Le temperature più elevate sono attese sulle pianure del Nord Italia e le zone tirreniche, salvo flessioni improvvise su quelle località coinvolte da acquazzoni. Un nuovo lieve calo termico è atteso nei primi giorni della nuova settimana, per i maggiori temporali.

METEO PRIMI GIORNI DI SETTIMANA, S'INTENSIFICANO I TEMPORALI

Peggioramento su parte della Penisola, per l'aria instabile pilotata da un vortice in quota sul Mediterraneo Occidentale. Il nuovo flusso perturbato interesserà soprattutto il Centro-Nord e la Sardegna. Lunedì ritroveremo temporali più diffusi e consistenti su Nord-Ovest, Emilia, Toscana e Sardegna, non limitati alle sole aree interne e montuose.

Fase temporalesca ancora più acuta martedì, con frequenti acquazzoni al Centro-Nord e temperature in leggera flessione. I fenomeni temporaleschi saranno più diffusi, potranno interessare anche le pianure e specie la Val Padana. Si rinnoverà il rischio di temporali localmente intensi e accompagnati da grandinate, fenomeno tipico in tarda primavera ed estate.

ULTERIORI TENDENZE METEO

La dinamicità meteo è destinata a caratterizzare ancora a lungo questo maggio, anche se l'instabilità sembra potersi un po' affievolire nella parte finale della settimana. In questo frangente non è da escludersi una parziale rimonta dell'anticiclone africano, che potrebbe portare un netto rialzo termico ed il primo vero caldo estivo in un maggio finora travagliato e a tratti fresco.

