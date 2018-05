METEO 22-28 Maggio: TEMPORALI anche forti, prima della svolta estiva

Meteo Italia, le previsioni del tempo tutti i comuni, aggiornamenti 24/24 ore

METEO DAL 22 AL 28 MAGGIO 2018, ANALISI E PREVISIONE

Rimane per il momento assente l'anticiclone sull'Italia, dove l'evoluzione meteo è così condizionata da un ampio vortice di bassa pressione con aria fresca in quota. Una perturbazione è in azione e soprattutto l'instabilità risulta molto acuta al Centro-Nord. Il meteo resterà quindi parecchio movimentato per qualche giorno, con temporali anche localmente di forte intensità.

Le alte pressioni continueranno a risultare più forti sulle aree settentrionali dell'Europa ed in particolare tra Scandinavia, aree baltiche e Russia. Come sovente accade, quando l'anticiclone è forte sull'area scandinava, non altrettanto accade sul Mediterraneo: la continua instabilità di questo periodo non è altro che la conseguenza di tale schema.

Ad impedire l'avvio di una fase di stabilità è anche l'assenza dell'anticiclone delle Azzorre, che resta troppo defilato in Atlantico e non è in grado d'estendersi, per il momento, in direzione dell'Italia. Ma attenzione che importanti novità sono già all'orizzonte subito dopo metà settimana, in quanto il nostro Paese sarà interessato dall'espansione dell'anticiclone africano.

Prima di questa svolta, l'instabilità sarà assoluta protagonista sino alla fase centrale della settimana, con temporali più diffusi ed intensi. Il tempo più capriccioso favorirà anche lievi ulteriori flessioni di temperatura. Farà fresco e l'instabilità sarà acuta, con precipitazioni non certo relegate ai soli rilievi montuosi. La fenomenologia coinvolgerà a tratti aree pianeggianti e costiere.

Quest'andamento così capriccioso di maggio è destinato però a mutare, con una fase meteo più stabile a seguire nella seconda parte della settimana. In sostanza avremo meno temporali e molto più sole, ma sarà soprattutto il rialzo delle temperature l'evento meteo più saliente che ci porterà la prima vera fiammata estiva.

METEO CAMBIA, ONDATA DI CALDO IN VISTA

A partire da giovedì il meteo dovrebbe migliorare e ci saranno meno temporali, con anche un sensibile rialzo termico. Non sarà solo il soleggiamento ad incentivare il rialzo dei termometri, ma anche la netta affermazione dell'anticiclone africano che spingerà sulla nostra Penisola aria calda d'estrazione sub-tropicale.

Ci attendiamo un'ondata di caldo potenzialmente importante, ovvero con temperature anche fino a 32/35 gradi già nel prossimo weekend in molte località, soprattutto aree interne e pianeggianti del Centro-Nord e Sardegna. Il rialzo termico sarà avvertito in modo importante, visto il clima relativamente fresco di questi giorni che precederà l'impennata dei termometri.

METEO MARTEDI' 22 MAGGIO, TEMPORALI ANCHE FORTI

Situazione in parte compromessa per il vortice ciclonico collocato sull'Italia. Avremo condizioni meteo a tratti persino perturbate al Nord ed Alta Toscana, dove non mancheranno piogge e locali temporali fin da inizio giornata. Le ore pomeridiane saranno le più propizie per temporali più diffusi anche su aree interne e montuose delle regioni centrali.

Non mancheranno temporali nemmeno tra Lucania, entroterra pugliese, Appennino Campano ed Alta Calabria. Verso sera i fenomeni tenderanno parzialmente ad attenuarsi, ma è atteso un peggioramento tra Sicilia ed aree meridionali tirreniche per un ulteriore ammasso perturbato che porterà precipitazioni capricciose.

METEO MOLTO CAPRICCIOSO SINO A META' SETTIMANA

Quella di mercoledì sarà un'altra giornata turbolenta, con il grosso dell'instabilità che si sposterà al Centro-Sud, specie le zone del medio-basso versante adriatico con precipitazioni diffuse. Nelle ore più calde pomeridiane non mancheranno acquazzoni sparsi su Alpi, Prealpi e zone interne del Centro Italia.

CONTRASTI METEO ESPLOSIVI, FENOMENI VIOLENTI

In considerazione dell'instabilità così acuta, si rinnoverà il rischio di temporali localmente intensi, che potranno localmente dare vita a nubifragi pur localizzati. Naturalmente i fenomeni più intensi si avranno tra pomeriggio e sera. Non mancheranno grandinate anche forti, fenomeno tipico dei temporali estivi e che non deve far pensare all'inverno.

TEMPERATURE NELLA NORMA, POI ARRIVA IL CALDO

La fase instabile sarà accompagnata da temperature gradevoli, anche con locali flessioni sulle aree maggiormente interessate da nubi e precipitazioni. A partire da giovedì la colonnina di mercurio inizierà progressivamente a salire, in vista poi del caldo che nel weekend abbraccerà l'Italia, specie il Centro-Nord. Le temperature potranno salire anche fino a 10 gradi e oltre.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Sul finire della settimana avremo la rimonta decisa dell'anticiclone africano, che potrebbe portare un netto rialzo termico ed il primo vero caldo estivo. La presenza dell'alta pressione favorirà generale bel tempo, anche se la possibilità di temporali resterà ancora in auge soprattutto sul Nord Italia, lungo le aree alpine e prealpine.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua località nel campo form in alto alla pagina:

Meteo ANCONA

Meteo AOSTA

Meteo BARI

Meteo BOLOGNA

Meteo CAGLIARI

Meteo CAMPOBASSO

Meteo CATANZARO

Meteo FIRENZE

Meteo GENOVA

Meteo L'AQUILA

Meteo MILANO

Meteo NAPOLI

Meteo PALERMO

Meteo PERUGIA

Meteo POTENZA

Meteo ROMA

Meteo TORINO

Meteo TRENTO

Meteo TRIESTE

Meteo VENEZIA

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina