METEO Italia 13-19 Maggio: arriva MALTEMPO al Nord, poi su altre regioni

METEO DAL 13 AL 19 MAGGIO 2018, ANALISI E PREVISIONE

Siamo nell'imminenza di un nuovo corposo peggioramento, pronto a manifestarsi con meteo avverso a partire dal Nord Italia. La dinamicità meteo è destinata a caratterizzare ancora questo maggio, un mese che sta mostrando tutti i tipici capricci della primavera, diversamente da quanto era avvenuto ad aprile.

Il meteo così inquieto è favorito dalla latitanza dell'anticiclone che al momento predilige altri lidi andando a collocarsi sull'Europa settentrionale. In sostanza, l'anticiclone si mantiene troppo a nord per poter influenzare la nostra Penisola, come avviene ormai in modo ininterrotto da inizio mese.

L'Italia è così inglobata in un flusso d'aria instabile di provenienza nord-atlantica, che accompagna una perturbazione associata ad un consistente nucleo d'aria fredda in quota. La perturbazione sta iniziando ad entrare prepotentemente in azione, dopo essere penetrata sulle nazioni occidentali del Continente Europeo.

Il fronte sarà collegato ad un vortice ciclonico d'aria fredda che esalterà l'entità del peggioramento. Ci attendiamo pertanto piogge e temporali localmente di forte intensità, ma l'aspetto più interessante sarà rappresentato dall'aria fredda in quota che accompagnerà l'impulso perturbato, con vigoroso abbassamento termico ulteriormente accentuato da un rinforzo del vento.

Atteso anche il ritorno della neve sulle Alpi in montagna dove scenderà localmente copiosa ben al di sotto dei 2000 metri di quota, specie sui settori occidentali maggiormente coinvolti dall'aria fredda associata al vortice. La neve è attesa comparire anche sulle cime più elevate dell'Appennino Settentrionale.

METEO NUOVA SETTIMANA, FRESCO ED INSTABILITA'

Le temperature caleranno bruscamente, riportando la neve fuori stagione sulle Alpi. In avvio di settimana l'instabilità e localmente il maltempo si estenderanno al resto della Penisola, in particolare al Centro-Nord con temperature in netto calo e venti in rinforzo. La colonnina di mercurio scenderà su valori inferiori alla norma.

Il vortice ciclonico dovrebbe poi traslare sui Balcani con miglioramento a metà settimana, ma le nostre regioni saranno ancora esposte ad infiltrazioni d'aria fresca e instabile. Le condizioni meteo permarranno quindi capricciose, con frequenti temporali per il resto della settimana. Le temperature risaliranno gradualmente, per riportarsi sui valori tipici del periodo.

METEO DI OGGI 13 MAGGIO: MALTEMPO SU PARTE DEL NORD, TEMPORALI

Avvio di giornata ancora discreto, salvo che al Settentrione dove ci saranno le prime precipitazioni ancora deboli e principalmente sui settori alpini e prealpini. La parte più attiva della perturbazione nord-atlantica si porterà verso le regioni settentrionali, con maltempo soprattutto al Nord-Ovest dove si avranno piogge e temporali più consistenti tra Piemonte e Valle d'Aosta.

Forti temporali investiranno verso sera anche la Lombardia portandosi verso le pianure ed in modo più sporadico il Triveneto e l'Emilia, dove i fenomeni più intensi si concentreranno sulle aree montuose. Peggiora dal pomeriggio anche sul Centro Italia a partire dalla Toscana, con precipitazioni più probabili ed intense sui settori settentrionali.

Precipitazioni raggiungeranno entro sera anche la Sardegna, specie il nord della regione, poi tra tarda sera e notte il Lazio e la Campania Settentrionale. Altrove il meteo sarà discreto, salvo qualche isolato breve acquazzone nelle ore pomeridiane su aree interne di Abruzzo, Molise e Puglia, localmente in sconfinamento verso i litorali adriatici.

RITORNO NEVE SULLE ALPI

La neve scenderà copiosa sulle Alpi fin sotto i 2000 metri di quota, specie sui settori occidentali. Durante i fenomeni più intensi, il rovesciamento dell'aria fredda sarà ancora più accentuato. Non si esclude che qualche rovescio di neve possa temporaneamente spingersi al di sotto dei 1500 metri su Ovest Piemonte, se non a quote più basse. Ad inizio settimana nevicherà anche in Appennino.

BRUSCO CALO TERMICO

Temperature in picchiata già alla fine domenica, per l'intrusione dell'aria nord-atlantica. Si farà strada aria ben più fresca in seno ad un vortice di bassa pressione. Quest'aria fredda raggiungerà poi il resto d'Italia, in seno all'area ciclonica che attraverserà lentamente tutta la Penisola, con massimi effetti al Centro-Nord.

METEO NUOVA SETTIMANA, TEMPORALI SUL RESTO D'ITALIA

Nei primi giorni della settimana l'instabilità risulterà molto vivace, con il vortice freddo che si estenderà a gran parte dell'Italia. Lunedì le precipitazioni più intense insisteranno al Nord specie al Nord-Ovest, ma il meteo andrà a peggiorare in modo più ficcante anche sulle regioni centrali. Il grosso del maltempo martedì lo ritroveremo tra Sardegna e regioni centrali tirreniche

Avremo piogge e temporali più diffusi, localmente i fenomeni risulteranno intensi per via dell'intrusione d'aria ben più fresca. Le temperature caleranno soprattutto in montagna, sulle regioni tirreniche e la Sardegna con venti in rinforzo. Attese anche nevicate sulle cime dei rilievi della Sardegna ed in Appennino Centro-Settentrionale oltre i 1600/1800 metri.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Quello che vivremo sarà un evento meteo notevole, ma non certo eccezionale per la tarda primavera. L'evoluzione vedrà un lento miglioramento nella seconda parte della settimana, quando l'area depressionaria, ormai attenuata, si sposterà sui Balcani. Avremo più sole e temperature in aumento, ma anche temporali pomeridiani in agguato per via di costanti infiltrazioni d'aria fresca.

