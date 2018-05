METEO 15-21 Maggio: TEMPORALI e SOLE, notevole fresco sino a metà settimana

SEI UN LEVABOLLI? VUOI SAPERE DOVE E' GRANDINATO? ITALIA, EUROPA, MONDO

METEO DAL 15 AL 21 MAGGIO 2018, ANALISI E PREVISIONE

Scenari di meteo piuttosto movimentato su parte d'Italia, per effetto di un vortice d'aria fredda d'origine nord-atlantica che ora avrà un'evoluzione molto lenta, rimanendo intrappolato fino a mercoledì. Le condizioni di meteo instabile, propizio a temporali, riguardano soprattutto le regioni centro-settentrionali della Penisola.

Ma a sorprendere è anche la neve fuori stagione sulle Alpi, localmente caduta anche sotto i 1500 metri di quota sull'Arco Alpino. Altra neve in arrivo anche sulle aree appenniniche del Centro Italia e sui monti della Sardegna, oltre i 1500/1600 metri. La neve riesce a spingersi a quote così basse per l'aria piuttosto fredda in quota, in particolare durante i rovesci di precipitazione più intensi.

Non siamo dinanzi ad un evento meteo eccezionale per il periodo. Quest'andamento così capriccioso di maggio, tutto l'opposto d'aprile, dall'assenza dell'anticiclone che al momento predilige altri lidi andando a collocarsi sull'Europa settentrionale. Non a caso, si osserva caldo molto anomalo in Scandinavia, che si contrappone al clima molto fresco dell'Europa Occidentale.

Sostanzialmente, l'anticiclone si mantiene troppo a nord per poter influenzare la nostra Penisola. La conseguenza è che l'Italia resterà inglobata in una circolazione d'aria instabile, anche una volta che il vortice tenderà lentamente ad allontanarsi verso est. Ci attendiamo pertanto ancora condizioni meteo improntate alla variabilità, con frequenti temporali.

Dopo il clima autunnale dell'avvio di settimana, le temperature risaliranno e si riporteranno su valori più consoni alle medie stagionali. Torneremo quindi ai livelli precedenti, ma per il momento il caldo estivo, che aveva così persistentemente dominato in modo anomalo ad aprile, non sembra essere all'orizzonte.

METEO IN SETTIMANA INSTABILE, CON ALTRI ACQUAZZONI

L'instabilità e localmente il maltempo si focalizzeranno martedì al Centro Italia, con temperature in netto calo e venti in rinforzo. La colonnina di mercurio scenderà su valori inferiori alla norma. Un po' più ai margini resterà il Meridione dell'Italia. Andrà poi un po' meglio da mercoledì, quando l'area di bassa pressione dovrebbe poi traslare verso l'Europa Centro-Orientale.

Un miglioramento è atteso nella seconda parte della settimana, ma le nostre regioni saranno ancora esposte ad infiltrazioni d'aria fresca e instabile. Le condizioni meteo permarranno quindi capricciose, con frequenti temporali probabilmente sino al weekend. Naturalmente saranno fenomeni prevalentemente pomeridiani e sulle aree interne, facilitati dal riscaldamento diurno.

METEO MARTEDI', ANCORA VORTICE IN PIENA AZIONE

Condizioni di maltempo più accentuato riguarderà soprattutto la Sardegna e le regioni centrali tirreniche. Avremo piogge e temporali più diffusi, localmente i fenomeni risulteranno intensi per via dei contrasti dovuti alla presenza dell'aria fredda in quota. Le precipitazioni raggiungeranno in modo diffuso anche il Sud, sebbene in forma più attenuata, con fenomeni più incisivi in Campania.

Nuvole e piogge irregolari interesseranno anche il Nord Est e la Lombardia orientale, ma i fenomeni riguarderanno soprattutto le aree montuose. La situazione migliore la ritroveremo al Nord Ovest, con tempo asciutto e schiarite anche ampie soprattutto in pianura. Residua instabilità si attarderà in Liguria, con qualche rovescio sui settori interni centro-orientali.

SPRUZZATE DI NEVE PERSINO SULLA DORSALE APPENNINICA

La propagazione dell'aria fredda alla Penisola farà nevicare anche in Appennino, sulle vette maggiori della dorsale centro-settentrionale oltre i 1700/1800 metri. Neve è attesa, durante i maggiori rovesci, anche sulle vette del Gennargentu in Sardegna, in quando l'Isola si troverà in prima linea con il flusso d'aria fredda che giunge dalla Francia.

TEMPERATURE FRESCHE, POI IN RISALITA

Sta affluendo aria molto fresca in seno al vortice di bassa pressione verso gran parte d'Italia, con temperature anche sotto le medie. Più gli limitati gli effetti del raffreddamento al Sud, dove le temperature caleranno in modo meno vistoso. Da metà settimana avremo un rialzo delle temperature, specie al Nord, dove i valori potranno riportarsi poco al di sopra delle medie.

SETTIMANA DAL METEO INSTABILE, MA VIA VIA PIU' SOLE

Il vortice freddo evolverà verso levante già da mercoledì, giornata nella quale comunque l'instabilità sarà piuttosto accentuata tra Lazio, Abruzzo, Campania, Molise e nord della Puglia, con precipitazioni diffuse. Altrove non mancheranno ampie schiarite, ma con insorgenza di temporali diurni su Alpi, Prealpi e Nord Appennino.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Parziale miglioramento nella seconda parte della settimana, quando l'area depressionaria, ormai quasi completamente assorbita si sposterà sui Balcani. Avremo più sole e temperature in aumento, ma anche temporali sempre presenti specie nelle ore più calde sui rilievi ed aree interne del Centro-Nord.



Il prossimo fine settimana vedrà forse condizioni più soleggiate e pressione in aumento, ma i temporali probabilmente non mancheranno, limitatamente al pomeriggio, al Nord e soprattutto sulle Alpi. La dinamicità meteo è destinata a caratterizzare ancora questo maggio, finora così capriccioso ma in linea con le caratteristiche del periodo.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

Pubblicato da Mauro Meloni

