Meteo avverso in Lombardia, uomo colpito da fulmine

Un fulmine ha colpito un uomo nel milanese, nel comune di Lainate. L'uomo è stato colpito mentre si trovava in un campo da golf, e pare abbia subito alcune ustioni per il fulmine che lo ha colpito.

Il giocatore era sul green quando è attraversato da una parte della scossa elettrica che gli ha lasciato ustioni alla mano e a un piede.

Secondo alcune ricostruzioni, il fulmine è stato attirato dalla mazza da golf.

L'uomo non ha mai perso conoscenza ed è stato trasportato in un ospedale di Milano. Le sue condizioni di salute non destano preoccupazioni.

Numerosi temporali hanno interessato la Lombardia questo pomeriggio, con fulmini, pioggia, locali nubifragi e grandine.

Pubblicato da Piero Luciani

Inizio Pagina