Il "tornadocane", il terribile Tornado simile all'uragano

Nel Mediterraneo si parla di "Medicane" e ogni qualvolta si verifica - non spesso fortunatamente - se ne parla per giorni. Ma sapete che nelle grandi pianure degli Stati Uniti si possono formare strutture cicloniche simili a uragani? Si tratta dei cosiddetti "tornadocane" o "tornadocán", un tornado capace di evolvere in una struttura ciclonica simile a quella dell'uragano. Uno dei casi più eclatanti è quello del 15 aprile 1999, nello Stato della Carolina del Nord.

Sappiamo quanto i tornado USA siano conosciuti in tutto il mondo per la loro violenza, ma qui stiamo parlando di una rarità meteorologica di enorme interesse. È una tempesta di tipo supercella capace di raggiungere un livello organizzativo estremo tanto che la struttura, vista da satellite e dal radar, somigliava significativamente a quella di un uragano. Da qui il termine di "tornadocane" o "tornadocán".

Il sistema multitornadico copriva quasi 30 miglia e variava da mezzo miglio a circa un miglio di larghezza. Pensate, la raffica di vento più violenta superò i 265 km/h! Furono abbattuti centinaia di alberi, più di 30 abitazioni completamente distrutte, 60 subirono danni significativi e un numero imprecisato di capi di bestiame venne letteralmente spazzato via.

Pubblicato da Ivan Gaddari

