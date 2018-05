Rialzo temperature, nel weekend torna un po' di caldo. Ecco dove

In virtù del previsto maggiore soleggiamento, le temperature nel corso del fine settimana guadagneranno qualche grado nei valori massimi diurni, tornando localmente un po' al di sopra delle medie del periodo. Al Nord le temperature sono già aumentate venerdì 4 maggio, con punte oltre i 25 gradi in Liguria.

Il meteo simil estivo tornerà protagonista sull'Europa Centrale per il rafforzamento di un anticiclone caldo in quota, mentre in Italia avremo temperature in ulteriore rialzo principalmente al Nord, però senza particolari eccessi di temperatura.

Al Centro Nord la temperatura massima aumenterà come detto, tanto che nel corso del fine settimana sulle pianure del Nord si registreranno punte oltre i 25/26 gradi, quindi valori di nuovo un po' oltre la media. Farà più caldo al Nord che al Sud, ove localmente le temperature saranno più basse del normale.

La sensazione di fresco degli ultimi giorni è stata esaltata dal fatto che siamo reduci da un mese di aprile che aveva mostrato un vero e proprio anticipo d'estate. La grande anomalia era però nel clima estivo avuto nelle scorse settimane, per buona parte del mese d'aprile.

