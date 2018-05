Meteo di GIUGNO, evoluzione con anomalie climatiche rilevanti

Meteo di GIUGNO, previsioni da RE d'estremizzazione climatica



C'è tensione nel descrivere le linee di tendenza meteo per il mese di Giugno, in quanto da tempo queste appaiono orientate verso anomalie climatiche molto rilevanti. Giugno, per le previsioni stagionali, ci offre la proiezione più affidabile rispetto a Luglio e Agosto, perché è solo il prossimo mese.

Leggiamo ormai sempre più sovente di previsioni per l'Estate, ma non per il solo mese di Giugno. Ci chiediamo come mai.

Forse la risposta l'avremo nella nostra analisi, che vi presentiamo.

Ovviamente, come sempre vi ribadiamo che queste non sono previsioni meteo, bensì linee di tendenza climatiche dedotte dalle anomalie indicate dai modelli matematici, e che potrebbero essere soggette a stravolgimenti, quindi rivelarsi totalmente sbagliate. Perciò chi volesse proseguire la lettura, ne tenga conto e non le utilizzi per programmare attività di qualsiasi natura. Questa è un'analisi finalizzata alla sola lettura, non all'uso per altre finalità.

Giugno 2018, le previsioni indicano la formazione di un poderoso blocco di Alta Pressione nell'Oceano Atlantico. Questa previsione si deduce dall'anomalia climatica prevista soprattutto in quota. Si avrebbe una sorta di anticiclone dalle regioni polari fin verso le Canarie.

ALTA PRESSIONE DI BLOCCO

Si avrebbe un anticiclone di blocco per le perturbazioni oceaniche, una condizione atmosferica che pone a rischio di meteo estremo l'Europa.

Infatti, l'Oceano Atlantico, che sia con l'Alta Pressione delle Azzorre o con le perturbazioni e depressioni oceaniche, mitiga il clima europeo, che in assenza di ciò patirebbe di una forte anomalia climatica che accentuerebbe le caratteristiche del clima continentale che viene da est, nord, sud, ovvero dalle terre emerse.

Si potrebbero avere estremi termici sia di caldo che freddo.

Un'Alta Pressione in Oceano Atlantico faciliterebbe le irruzioni di aria fredda polare fin sino all'Italia. Magari anche per brevissimi periodi e senza intaccare la media climatica, se poi il resto del mese sarà caldo. Vi stiamo dicendo che potrebbero esserci fasi molto fresche, ma non le vediamo da queste previsioni, perché tracciano anomalie su base mensile, e non giorno per giorno.

TEMPERATURA MEDIA

In linee generali Giugno 2018 in Italia potrebbe essere più caldo della media, ma non ovunque, e comunque di un range che andrebbe sino a 2°C, ma ci potrebbero essere aree anche sotto la media sino a 2°C.

Qualcosa andrà a disturbare la radiazione solare, perché senza le influenze oceaniche, soprattutto in Giugno potrebbe giungere l'Alta Pressione africana, ma parrebbe che ciò non prevalga, anzi, ci siano scarse possibilità che avvenga. Ovviamente secondo le proiezioni.

PIOVOSITA' DEL MESE

Alpi e buona parte del Nord Italia patirebbero meno piogge rispetto alla media, con un deficit pluviometrico importante, sino a metà della pioggia che dovrebbe cadere. Si avrebbe deficit pluviometrico diffuso, dalle Isole Britanniche all'Europa centrale, la Russia occidentale, il centro sud della Scandinavia.

In buona parte di queste aree farebbe più caldo della media, eccetto la Russia europea dove potrebbe esserci un clima più fresco rispetto alla media, ma da loro è Giugno uno dei mesi più caldi dell'anno, e 1-2°C in meno sono irrilevanti, anche se indicano il prevalere, forse, di venti settentrionali.

CENTRO E SUD ITALIA, ISOLE PIOVOSE

La penisola italiana e le Isole Maggiori vedrebbero un mese più piovoso rispetto alla media, così come la Liguria, la Toscana, l'Emilia Romagna. In queste zone è anche prevista una pressione atmosferica media inferiore alla norma, in specie in quota, e ciò favorirebbe la formazione di nubi e temporali.

TEMPERATURA DEI MARI

I nostri mari potrebbero avere una temperatura media di 2°C circa sopra la media, questo confermerebbe la disponibilità sopra la media di energia per avere poi pioggia sopra la norma.

DEDUZIONE SUL TREND EVOLUZIONE METEO

Giugno 2018 potrebbe essere caratterizzato da una situazione meteo di spiccata variabilità, se non instabilità atmosferica, derivante da contrasti termici che sul Nord Italia potrebbero essere attenuati dalle Alte Pressioni, mentre nella Penisola italiana e Isole Maggiori, più distanti dall'anticiclone, avrebbero occasione per periodi piovosi, e soprattutto temporaleschi.

GIUGNO CON ANOMALIE, CALDO

Il prossimo mese si annuncia comunque caldo, con un alto rischio di forti temporali. che anziché prevalere al Nord Italia, potrebbero essere distribuiti *sull'intero territorio nazionale, e ciò sarebbe anomalo, perché ostacolerebbe la tipicità del clima mediterraneo che vede un netto calo della piovosità nella Penisola e Isole Maggiori, sino alla siccità, mentre un'altra anomalia, non trascurabile sarebbe la minor piovosità nella regione alpina e prealpina.

