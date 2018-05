METEO 11-17 Maggio: nel weekend PEGGIORA domenica, temporali e calo termico

METEO DALL'11 AL 17 MAGGIO 2018, ANALISI E PREVISIONE

Dopo l'aprile trascorso caldissimo, maggio sta mostrando condizioni meteo decisamente differenti, improntate alla dinamicità e a precipitazioni anche abbondanti. L'Italia è ancora ostaggio d'aria instabile e questa situazione sembra destinata ulteriormente a degenerare verso un contesto meteo ancora più capriccioso a partire dal prossimo fine settimana.

Il meteo così inquieto è favorito dalla latitanza dell'anticiclone, che al momento predilige altri lidi, principalmente le alte latitudini europee. Continua, a causa di ciò, il valzer di temporali sull'Italia, anche in assenza di perturbazioni. Temporali localmente anche di forte intensità, che in questa fase sono temporaneamente meno diffusi dei giorni precedenti.

Come già sottolineato, l'anticiclone si mantiene troppo a nord per poter influenzare la nostra Penisola. Il bacino del Mediterraneo si trova in un'area di debolezza dal punto di vista della pressione atmosferica e quindi risulta bersaglio delle correnti instabili e presto anche di un vero e proprio affondo perturbato.

Lo scenario si manterrà quindi piuttosto irrequieto con svariati acquazzoni e temporali. Per dirla in modo più semplice, il meteo sarà variabile ma non certo improntato al maltempo. Saranno comunque ristretti i momenti del giorno in cui ci potrà essere pioggia dovuta a temporale, in quanto si tratterà di episodi locali e circoscritti.

L'instabilità, dopo una parziale attenuazione, tornerà a mostrare i muscoli nel corso del weekend. Avremo insomma un contesto meteo tipicamente primaverile con i capricci di stagione tipici del periodo. Le temperature, dopo un temporaneo calo, sono in risalita grazie al soleggiamento. Ma è un aumento temporaneo che ha portato i valori sopra la norma, specie sul Settentrione.

METEO DINAMICO, VERSO PEGGIORAMENTO DA DOMENICA

L'anticiclone resterà in disparte e collocato ben a nord delle Alpi, quindi non ci attendiamo alcun miglioramento deciso all'orizzonte. Dopo un parziale calo della diffusione e dell'intensità dei fenomeni temporaleschi ad evoluzione diurna, ecco che da domenica il meteo subirà un nuovo guasto per via di una vera e propria perturbazione.

Lo scenario peggiorerà a partire dal Nord per l'influenza più diretta del vortice fresco nord-atlantico. Domenica soprattutto vedremo piogge e temporali che riguarderanno in parte anche le regioni centrali, ma ad inizio settimana instabilità e localmente maltempo si estenderanno al resto della Penisola, con temperature in netto calo e ritorno della neve fuori stagione sulle Alpi.

METEO OGGI 11 MAGGIO, PIU' SOLE MA ANCORA TEMPORALI

In attesa della novità del weekend, un lieve aumento della pressione favorirà un miglioramento con contesto meteo soleggiato. Vi saranno ancora note d'instabilità ad evoluzione diurna, ma i temporali avranno un raggio d'azione più limitato, resteranno generalmente confinati alle aree interne a ridosso dei rilievi sia alpini che appenninici.

La condizione meteo diurna avrà quindi una certa mutevolezza, con improvvisi acquazzoni alternati al sole. Tuttavia, anche in montagna la giornata non sarà tutta imbronciata e a tratti avremo il sole. Il previsto maggiore soleggiamento dovrebbe favorire un lieve rialzo della colonnina di mercurio specie al Centro-Nord.

METEO WEEKEND, PERTURBAZIONE IN VISTA DOMENICA

Quella di sabato sarà una giornata ancora con condizioni sostanzialmente immutate. Prevarrà il sole quasi ovunque al mattino, poi avremo la rapida insorgenza cumuliforme su aree interne e montuose a cui seguiranno temporali pomeridiani più forti su aree appenniniche e limitrofe del Centro-Sud. A fine giornata una perturbazione si addosserà alle Alpi Occidentali, segnale del peggioramento.

Nella giornata di domenica la perturbazione nord-atlantica attraverserà le regioni settentrionali, con maltempo soprattutto al Nord-Ovest dove si avranno piogge intensi tra Piemonte e Valle d'Aosta. Forti temporali investiranno anche la Lombardia ed in modo più sparso il Triveneto e l'Emilia, specie le aree montuose. Peggiora anche sul Centro Italia a partire dalla Toscana.

CALO TERMICO MARCATO DA DOMENICA

La temperatura subirà una flessione notevole nel corso del weekend, quando si farà strada una perturbazione a partire dal Nord Italia. Si farà strada aria ben più fresca in seno ad un vortice di bassa pressione. Da annotare anche il ritorno della neve sulle Alpi fin sotto i 2000 metri di quota, specie sulle aree confinali.

ULTERIORI TENDENZE METEO

È atteso un peggioramento con piogge e temporali più diffusi, localmente i fenomeni risulteranno intensi per via dell'intrusione d'aria ben più fresca. Il vortice freddo estenderà poi la sua acuta instabilità al resto d'Italia in avvio di settimana. Vogliamo sottolineare per chi si appresta a programmare il fine settimana: il maltempo si avrà solo domenica su parte del Nord Italia.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina