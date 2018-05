METEO sino 11 Maggio: l'INSTABILITA' insisterà con temporali anche forti

METEO DAL 5 ALL'11 MAGGIO 2018, ANALISI E PREVISIONE

Si va lentamente indebolendo il vortice ciclonico con perno tra Sardegna e Baleari, che sarà però in grado di influenzare il meteo su gran parte d'Italia. Infatti, dopo il maltempo dei giorni scorsi avremo infatti scenari di variabilità con instabilità atmosferica persistente nell'arco del weekend, soprattutto nelle ore più calde del giorno.

Avremo occasione per frequenti acquazzoni e temporali, più incisivi nelle ore pomeridiane e in prossimità delle aree montuose. L'instabilità più accentuata penalizzerà ancora una volta la Sardegna, già duramente provata dal maltempo e dove in pochi giorni sono cadute, in varie località, punte di pioggia di 200 millimetri ed oltre. Pioggia insolita per il periodo.

I temporali coinvolgeranno poi anche la Penisola, specie le aree montuose ed adiacenti lungo la dorsale appenninica ma anche i settori alpini e prealpini centro-orientali. Occasionalmente gli acquazzoni potranno sfondare anche verso i settori di pianeggianti o costieri, sebbene i fenomeni si andranno a concentrare sulle zone d'entroterra.

La condizione meteo sarà dalle caratteristiche mutevoli con improvvisi acquazzoni a carattere intermittente alternati a momenti soleggiati. In sostanza, nell'arco dell'intera giornata saranno molto brevi i momenti in cui ci potrà essere pioggia dovuta a temporale. E si tratterà di episodi comunque circoscritti e di breve durata.

In virtù del previsto maggiore soleggiamento, le temperature nel corso del fine settimana guadagneranno qualche grado nei valori massimi diurni, risultando in genere prossime alle medie del periodo. La sensazione di fresco è stata esaltata dal fatto che siamo reduci da un mese di aprile che aveva mostrato un vero e proprio anticipo d'estate.

La grande anomalia era però nel clima avuto nelle scorse settimane. Come detto, l'instabilità non mollerà facilmente la presa e nei prossimi giorni si avranno pogge soprattutto a carattere temporalesco, in quanto avremo un aumento della temperatura, che poi man mano si porterà oltre la norma.

LENTA GUARIGIONE METEO, MA INSTABILITA' PROTAGONISTA

L'anticiclone non sarà in grado di affermarsi nella prima parte della prossima settimana. O per meglio dire, il fulcro dell'anticiclone lo ritroveremo tra il Baltico e l'Europa Centrale, mentre una relativa lacuna barica sul Mediterraneo verrà alimentata da ulteriori ingerenze d'aria fresca in quota proveniente dai Balcani.

Il tempo tenderà quindi a rimanere piuttosto instabile, pur con il colmamento di quel vortice ciclonico responsabile del maltempo precedente. I temporali si concentreranno sempre più su aree montuose e interne del Centro-Sud, mentre i fenomeni saranno più occasionali sui settori alpini e prealpini.

Il meteo simil estivo tornerà protagonista sull'Europa Centrale per l'anticiclone caldo, mentre in Italia avremo temperature in ulteriore rialzo principalmente al Nord, però senza particolari eccessi di temperatura. Insomma, ci sarà spazio per una fase di clima da primavera inoltrata, con instabilità ed acquazzoni diurni in agguato.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua località nel campo form in alto alla pagina:

Meteo ANCONA

Meteo AOSTA

Meteo BARI

Meteo BOLOGNA

Meteo CAGLIARI

Meteo CAMPOBASSO

Meteo CATANZARO

Meteo FIRENZE

Meteo GENOVA

Meteo L'AQUILA

Meteo MILANO

Meteo NAPOLI

Meteo PALERMO

Meteo PERUGIA

Meteo POTENZA

Meteo ROMA

Meteo TORINO

Meteo TRENTO

Meteo TRIESTE

Meteo VENEZIA

METEO DI OGGI 5 MAGGIO, ANCORA MOLTI TEMPORALI

Nel dettaglio, l'instabilità atmosferica sarà ancora vivace per l'influenza del vortice, pur meno energico, centrato tra la Sardegna e le Isole Baleari. Precipitazioni saranno presenti sin dal mattino sul Nord Sardegna, in modo isolato anche sul Triveneto specie sull'area dolomitica. Nel corso del giorno l'instabilità si accentuerà grazie al riscaldamento diurno.

Rovesci più intensi a macchia di leopardo si avranno ancora in Sardegna, poi su Liguria, Emilia, Toscana, Umbria, Lazio, senza escludere episodi di grandine. Acquazzoni bagneranno qua e là gran parte della dorsale appenninica, entroterra pugliese e in modo più sporadico i rilievi della Sicilia Settentrionale.

METEO DOMENICA 6 MAGGIO, ALTRA GIORNATA INSTABILE

Variabilità protagonista, con meteo incerto su gran parte delle regioni. Già in mattinata qualche precipitazione si avrà su Ovest Piemonte e zone interne del medio versante adriatico, poi nelle ore più calde temporali in rapida formazione sulle aree interne e montuose del Centro-Sud ed Isole Maggiori, oltre che sui settori alpini. Fenomeni localmente intensi tra Toscana e Lazio.

METEO INIZIO PROSSIMA SETTIMANA, ACQUAZZONI IN AGGUATO

Il tempo non appare destinato a stabilizzarsi troppo: nonostante l'attenuazione del vortice di bassa pressione, l'Italia resterà ancora sotto l'influenza di una circolazione d'aria fresca ed instabile. Si passerà dal sole al cielo nuvoloso, poi magari ad un rovescio di pioggia o temporale pomeridiano sui monti, con successive rapide schiarite al seguito.

Siamo nel culmine della primavera, ed il tempo sovente lascia spazio soprattutto a cambiamenti meteo repentini, che non sono da considerarsi un'anomalia. Quando si descrive che il tempo sarà variabile o instabile, si intende che in giornata si avrà possibilità di acquazzoni, ma ciò non significa che ci sarà maltempo tutto il giorno. Anzi il sole in genere prevale.

TEMPERATURE IN LENTA RISALITA

Al Centro Nord, man mano che si apriranno le schiarite, la temperatura massima è destinata ad un significativo aumento, tanto che nel corso del fine settimana sulle pianure del Nord si registreranno punte oltre i 25 gradi, quindi valori di nuovo un po' oltre la media. Successivamente, non sono attesi ulteriori particolari rialzi di temperature, grazie anche a correnti relativamente fresche da est.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Non tornerà il bel tempo estivo, anche se al Centro Nord farà di nuovo un po' caldo. L'instabilità atmosferica resterà protagonista, generando ancora temporali, in quanto l'Italia sarà coinvolta da flussi d'aria fresca in quota. I temporali saranno soprattutto pomeridiani, in specie nelle zone interne e montuose, senza escludere sconfinamenti in aree adiacenti a carattere del tutto locale.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina