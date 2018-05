METEO 9-15 Maggio: molti TEMPORALI, rischio GRANDINE. Poi novità

"METEO 3 GIORNI IN BREVE"



METEO DAL 9 AL 15 MAGGIO 2018, ANALISI E PREVISIONE

Latita l'anticiclone sull'Italia, dove le condizioni meteo restano particolarmente instabili e movimentate, pur in assenza di perturbazione. Sul Mediterraneo si mantiene una relativa lacuna barica, ovvero una zona dove la pressione atmosferica è più fragile, in quanto l'anticiclone si mantiene troppo a nord per poter influenzare la nostra Penisola.

A complicare il quadro ci si mettono anche ulteriori infiltrazioni d'aria fresca dai Balcani che vanno ad alimentare l'instabilità atmosferica. Il meteo resta quindi piuttosto inquieto ed avremo occasione per frequenti acquazzoni e temporali, più incisivi nelle ore pomeridiane ed in prossimità delle aree montuose.

I temporali si concentreranno sulle zone d'entroterra, in prevalenza nelle ore più calde, alternandosi ad ampie schiarite. Occasionalmente gli acquazzoni diurni potranno sfondare anche verso i settori pianeggianti ed anche alcune zone litoranee. Saranno giornate abbastanza fotocopia, per quasi tutto il resto della settimana.

Onde evitare equivoci, il meteo sarà variabile ma non certo improntato al maltempo. Saranno comunque piuttosto brevi i momenti del giorno in cui ci potrà essere pioggia dovuta a temporale, in quanto si tratterà di episodi comunque relativamente circoscritti e di breve durata. La condizione meteo diurna avrà quindi una certa mutevolezza, con improvvisi acquazzoni alternati al sole.

Le temperature, pur aumentate negli ultimi giorni, non si discostano troppo dalla norma. Inoltre, si registreranno delle temporanee flessioni in questa fase centrale della settimana. La stagione primaverile ha ritrovato un suo andamento comunque più consono. Per l'estate, che sembrava essere troppo frettolosamente partita ad aprile, ci sarà quindi ancora da attendere.

L'instabilità non mollerà facilmente la presa e in settimana si avranno piogge soprattutto a carattere temporalesco, localmente frequenti. Avremo insomma un contesto meteo tipicamente primaverile con i capricci di stagione che è ancora normale avere a maggio. Il periodo più favorevole ai temporali sarà fino a giovedì, poi è possibile un'attenuazione solo temporanea.

METEO DINAMICO TRA SOLE E TEMPORALI

L'instabilità sull'Italia sarà dovuta ad una persistente falla barica, che richiamerà correnti fresche in quota dai quadranti nord/orientali. Allo stesso tempo, l'anticiclone resterà in disparte e collocato ben a nord delle Alpi. Il tempo tenderà quindi a rimanere piuttosto instabile, con molti temporali soprattutto diurno.

Nella parte finale della settimana ci sarà un parziale calo della diffusione e dell'intensità dei fenomeni temporaleschi ad evoluzione diurna solo sulle regioni del Centro-Sud, mentre il meteo si manterrà decisamente instabile al Nord, anche per l'avvicinamento di impulsi perturbati nord-atlantici.

METEO MERCOLEDI' 9 MAGGIO, ACQUAZZONI

Attesa un'accentuazione dell'instabilità atmosferica, almeno al Centro-Nord derivante dall'arrivo di un nucleo d'aria più fredda in quota verso le Alpi. Avremo così annuvolamenti localmente consistenti fin dal mattino con qualche precipitazione isolata, poi seguiranno probabilmente temporali più diffusi dalle ore centrali diurne.

In virtù della maggiore diffusione dei temporali, questi non si limiteranno alle sole aree interne montuose, ma potranno facilmente sconfinare in Val Padana, Liguria e verso le regioni del medio versante tirrenico localmente fino a ridosso della costa. Non sono esclusi fenomeni occasionalmente intensi, anche accompagnati da grandine.

METEO 10 MAGGIO, ALTRA RAFFICA DI TEMPORALI

Si andranno a rinnovare frequenti acquazzoni pomeridiani soprattutto su aree interne e montuose della Penisola, ma anche di Sicilia e Sardegna. Non esclusi isolati sconfinamenti verso le aree costiere, dove sarà presente più sole. I fenomeni più intensi si potranno avere su entroterra ligure e dorsale centro-settentrionale appenninica.

METEO INSTABILE NON SIGNIFICA CHE PIOVE TUTTO IL GIORNO

L'espressione così usata di "meteo instabile" non vuole intendere al fatto che la giornata risulterà piovosa. Anzi il sole in genere può risultare prevalente, pur con la possibilità di acquazzoni brevi e forti. Insomma, in queste condizioni, il sole non deve trarre in inganno perché dopo, specie nelle ore più calde, può aversi un temporale. Ombrello quindi a portata di mano.

TEMPERATURE NELLA NORMA, LIEVE AUMENTO DOPO GIOVEDI

Un probabile maggiore soleggiamento, dopo metà settimana, potrebbe favorire un lieve rialzo della colonnina di mercurio nelle ore centrali diurne, anche se si manterrà su valori piuttosto vicini alle medie stagionali. Appare al momento scongiurato il ritorno del caldo estivo anomalo, che tanto aveva caratterizzato lo scorso mese.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Non ci saranno importanti novità nemmeno nel weekend, l'anticiclone sull'Italia resterà ancora pressoché latitante. L'instabilità atmosferica genererà ancora temporali, tuttavia soprattutto al Nord che risulterà maggiormente da flussi d'aria fresca in quota, stavolta di provenienza nord-atlantica, che potranno peraltro pilotare un vero e proprio sistema perturbato più organizzato.

