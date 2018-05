Ciclone Mediterraneo in piena azione: maltempo con temporali anche forti

Rimane protagonista il maltempo su parte d'Italia, con meteo localmente avverso per l'influenza di un'area di Bassa Pressione in spostamento dal Mar Tirreno alla Sardegna, a cui sono associati una serie di corpi nuvolosi, in rotazione antioraria attorno al vortice, forieri di piogge e temporali intensi.

Un po' tutta Italia si trova nella morsa del maltempo e così sarà ancora per diversi giorni, con instabilità persistente. Quella di venerdì 3 maggio sarà ancora una giornata a tratti diffusamente piovosa, con il vortice depressionario ancora particolarmente energico.

Le precipitazioni più intense dovrebbero penalizzare soprattutto la Sardegna, ancora con forti temporali. Attesi accumuli localmente superiori ai 50 millimetri in una regione già duramente provata dal maltempo. Le nuove precipitazioni, per via dei suoli saturi, potrebbero provocare ulteriori disagi.

Piogge e rovesci a tratti abbondanti insisteranno anche su parte del Triveneto, l'Emilia Romagna, le Marche, l'Umbria e la Toscana, nonché il medio-basso versante tirrenico. Altrove avremo variabilità con scrosci di pioggia in forma più circoscritta, ma anche momenti di pausa con schiarite localmente ampie.

