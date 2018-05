Italia nella morsa del ciclone, maltempo sull'Italia. Piogge e nubifragi

Meteo avverso sull'Italia giovedì 3 maggio, quando il vortice ciclonico in spostamento sul Basso Tirreno abbraccerà gran parte d'Italia portando piogge e temporali sparsi, nonché forti venti, mareggiate e un calo delle temperature per quanto concerne le regioni meridionali.

Finora la Sardegna è stata colpita con più enfasi dal maltempo, con picchi di pioggia caduta fino a 150 mm in meno di 48 ore. Ma il maltempo non è destinato a finire a breve, pertanto si rischiano ulteriori piogge eccezionali che in parte riguarderanno anche gran parte della Penisola.

La fase acuta del maltempo si avrà nel corso di giovedì 3 maggio. Precipitazioni particolarmente battenti si avranno sulle regioni adriatiche, al Sud ed Isole Maggiori, con rischio di locali nubifragi. Pioverà anche al Nord, specie in Val Padana e Piemonte. Fenomeni più blandi sono attesi sull'area alpina e sulla Toscana.

La fase meteo a tratti perturbata risulterà anche piuttosto duratura, in quanto il vortice di bassa pressione avrà una lenta evoluzione, restando intrappolato sull'Italia fino al weekend, pur andando a perdere l'energia iniziale con il maltempo che di conseguenza allenterà pian piano la morsa col passare dei giorni.

Pubblicato da Mauro Meloni - © RIPRODUZIONE RISERVATA

Inizio Pagina