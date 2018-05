Siamo in una nuova "Era meteo climatica"? I fatti

Prendendo spunto dalla cronaca meteo mondiale, dai dati rilevati dalle stazioni meteo, dalle ricerche e pubblicazioni scientifiche la logica conseguenza è che siamo in una nuova "Era" climatica, e che il clima è davvero cambiato. Ma non tutti sono d'accordo, lo diciamo subito, e vedremo in questo approfondimento, le varie tesi, e cosa potrebbe avvenire nel futuro.

In numerosissimi libri e tantissime pubblicazioni reperibili su internet troverete informazioni sulle Ere Glaciali, la Piccola Era Glaciale, ma anche del periodo caldo, poco noto ai più, dove forse faceva caldo quando ne fa oggi (la scienza sostiene che la media era inferiore), chiamata "Optimum climatico medievale".

CALDO MEDIO EVO, CLIMA SORPRENDENTE

Nel periodo che va dall'800 al 1300, la temperatura è stata più elevata rispetto i valori definiti della norma di riferimento, fino a 2°C. Per altro con condizioni meteo frequentemente stabili. Si coltivava la vite in Norvegia, i Vichinghi popolarono l'Islanda il cui nome vuol dire "terra verde o verdeggiante".

In virtù del clima stabile, l'agricoltura del tempo consenti un sensibile aumento della popolazione europea, che quadruplicò in circa 500 anni.

CLIMA TERRESTRE E' SEMPRE CAMBIATO

Il clima della Terra ha da sempre avuto oscillazioni, chiamate fluttuazioni climatiche. Il meteo estremo di cui vi parliamo spesso c'è sempre stato, ma sono cambiate negli anni le sue caratteristiche.

LA SCIENZA CHE STUDIA IL CLIMA DEL PASSATO

Le informazioni del passato derivano dalle ricostruzioni della paleoclimatologia. Non c'erano le stazioni meteo durante il Medio Evo, e ancor meno nelle Ere Glaciali! Ma la domanda viene spontanea, come si fa a sostenere che in una certa epoca c'era un determinato clima?

La paleoclimatologia ricostruisce l'andamento del clima nelle epoche passate attraverso l'utilizzo di vari dati rilevati dal terreno, dai ghiacci, dalle profondità marine, dall'archeologia.

Si ottengono dati detti "proxi" ovvero climate proxies.

Pertanto, i valori indicati sono stime ottenute attraverso elaborazioni matematiche che sempre più negli anni si sono spinte al fine di ottenere ipotesi di scenari meteorologici, forse anche discutibili in alcune circostanze anche.

CURIOSITA', IL CLIMA CAMBIA ALL'APPARENZA

In Italia la temperatura viene misurata diffusamente dagli anni '30, anche se in varie città c'erano stazioni meteo già da fine '800. Ma nel corso degli anni è stato modificato l'ambiente, sono cambiati gli strumenti, l'allocazione delle stesse stazioni meteo, e i paragoni con il passato potrebbero essere falsati.

VEDIAMO ALCUNI ESEMPI

Milano Linate nel periodo 1931-1960 aveva una media annua di +17,9°C. Nel periodo 1951-1980 di 17,1°C, nel periodo 1961-1990 di 17,2°C.

- La differenza tra il periodo più freddo e caldo +0,8°C.

Roma Ciampino 1951-1980 ha avuto una media annua di 20,8°C, nel periodo 1961-1990 +20,5°C, tra il 1971-2000 +20,4°C, mentre 1981-2010 20,6°C.

- La differenza tra il periodo più freddo e caldo è di +0,4 °C.

COSA SI EVINCE

In una ristretta area come è l'Italia, e nella fattispecie 2 stazioni meteo, rileviamo che nell'arco temporale di alcune decine di anni, che dalla sola osservazione dei dati meteo ufficiali, ci sono state variazioni tra +0,8°C come temperatura media annua per Milano e di +0,4°C per Roma. La prima ha un clima continentale, la seconda pre-costiero.

Ma va detto che sicuramente negli anni sono cambiati gli strumenti, l'ubicazione, della centralina meteo, e che queste variazioni potrebbero non avere un significato come invece si evince dai numeri.

NUOVO CLIMA O INVENZIONE?

L'entità dell'attuale riscaldamento e delle sue cause è oggetto di accesi dibattiti, con ampie controversie.

LA PERCEZIONE DEL CLIMA INDICA CHE STA CAMBIANDO

I cambiamenti climatico ce lo mostrano i ghiacciai, ma ormai lo sentiamo a pelle, ci rendiamo conto un po' tutti che le stagioni di una volta non ci sono più. Percezione che viene avvalorata dalla scienza.

ERE CLIMATICHE

I cambiamenti climatici vengono definiti Era climatiche, alcune hanno comportato variazioni della temperatura media globale neppure di 1°C come la Piccola Era Glaciale, definita come periodo molto freddo, con apocalittiche ondate di gelo anche in Europa ed in Italia.

Pertanto, se attualmente la temperatura è di circa 0,6°C sopra i valori di riferimento, siamo in un nuovo periodo climatico, e a scriverlo non siamo noi. Ne parlò il 24 ottobre 2016 Massimo Gaggi con un bell'articolo sul Corriere della Sera, quando narrò con un articolo titolato «Record di C02 è una nuova era climatica», facendo tra l'altro riferimento all'agenzia meteo dell'Onu che riferì che la CO2 nell'atmosfera, aveva per la prima volta superato la soglia delle 400 parti per milione.

IL RISCALDAMENTO CLIMATICO E' UNA COSA SERIA

Secondo gli scienziati di tutto il Mondo, ma anche le più autorevoli istituzioni che studiano il clima, rivelano che i cambiamenti climatici avranno imprevedibili conseguenze sul tempo atmosferico, incrementando le condizioni meteo estreme.

Tra queste c'è la maggiore che è la WMO, l'Organizzazione meteorologica mondiale. La più antica istituzione del mondo sul clima (fondata nel 1873), ora agenzia delle Nazioni Unite, e questa da anni ormai dichiara prognosi sconfortanti per il futuro del clima del nostro Pianeta.

MA C'E' CHI PARLA DI GLACIAZIONE

Ci sono teorie contrapposte che prospettano una prossima glaciazione. Alcuni sostengono che è iniziata nonostante le temperature terrestri siano desolatamente in crescita.

IL RISCALDAMENTO DEL PIANETA E' UN'INVENZIONE

C'è chi sostiene che il riscaldamento del Pianeta è un'invenzione. Lo scrive ancora sul Corriere della Sera Mauro della Porta Raffo il 4 aprile 2018: "Riscaldamento antropico, la verità. L'inquinamento causato dall'uomo ha niente o pochissimo a che fare col riscaldamento globale (naturale) ma moltissimo, tutto, a che vedere con il degrado della Terra."

RISCALDAMENTO ANTROPICO

Secondo gli studi più autorevoli, le pubblicazioni di agenzie mondiali sul Clima, e le maggiori al Mondo sostengono che l'aumento della temperatura terrestre sarebbe prodotto anche dalle attività umane (riscaldamento antropico).

NON TUTTI SONO D'ACCORDO, NEPPURE GLI USA

Teorie contrarie sostengono che invece le variazioni termiche sono dovute a normali fluttuazioni del clima (cause naturali). Tra coloro che sostengono questa tesi c'è il Governo USA di Trump che ha ritirato il sostegno al "protocollo di Parigi".

DOVE STA LA VERITA'?

Le previsioni catastrofistiche diffuse già 30 anni fa da autorevoli agenzie del clima, non hanno trovato conferma ai giorni d'oggi. Il clima è cambiato, ma non ci sono cataclismi. Per l'Italia venivano date in desertificazione le Isole Maggiori e gran parte del Sud Italia. Ma niente di ciò è avvenuto.

"La verità noi non sappiamo dove stia, ma ci siamo abituati a sostenere solo tesi moderate e non catastrofistiche in merito alle previsioni del clima. Non neghiamo affatto che il clima è cambiato, anzi, lo scriviamo spesso, ma ben sappiamo che certe teorie manipolano la verità dei fatti, come quella che fa paragone con i ghiacciai di fine 1800 con lo stato attuale.

All'epoca si usciva dalla Piccola Era Glaciale, e di ghiacciai erano alla loro maggiore espansione dopo il periodo caldo del Medio Evo. I paragoni sullo stato dei ghiacciai facciamoli con il periodo di riferimento delle temperature medie".

ULTIMI ANNI, TEMPERATURE SEMPRE PIU' ELEVATE

Se sono eventualmente fossero discutibili alcuni dati della paleoclimatologia, o quelli rilevati con strumenti non sofisticati come quelli attuali, sono i rilevamenti degli anni recenti a fare chiarezza, lo sono i rilevamenti satellitari, le stazioni meteo che in pochi decenni hanno visto alterato il clima. Lo confermano i ricordi che vedono periodi di caldo precoce, di neve che non cade più come una volta.

Eppure, i cambiamenti climatici potrebbero derivare da cause naturali, e solo una parte dalle attività umane. Tuttavia, nel dubbio sarebbe auspicabile la del habitat e tutela del Pianeta per noi e le future generazioni.

Pubblicato da Piero Luciani

