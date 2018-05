Meteo di Maggio, in Italia da 40°C alla neve in pianura

METEO ESTREMO ANCHE IN ITALIA

Meteo di Maggio: lo spettro dei 40°C, tra storia e previsione

Il meteo primaverile, di cui Maggio è l'ultimo mese (il 1° Giugno esordirà l'Estate meteorologica, e ciò avviene circa 3 settimane prima di quella astronomica), viene illustrato come inno alla natura: foto e quadri con prati in fiore, cieli azzurri contornati da qualche nuvoletta innocua, le rondini in volo. La Primavera è la festa che inizia per la bella stagione che torna dopo il freddo dell'Inverno.

La natura si risveglia dal letargo invernale, ed il mondo animale si riproduce. E' la stagione del disgelo, finiscono le avversità del clima freddo. Eppure, anche a Maggio può persino nevicare in pianura in Italia, e fare 42°C al Sud Italia. E' un periodo estremo.

I temporali possono assumere eccezionale violenza, vi riparliamo ancora dei 2 temporali che in India hanno ucciso oltre 100 persone (alcune stime indicano 200), che già decine di tornado si sono formati negli USA, e stavolta succedano anche alcune località europee danneggiando anche delle abitazioni.

In Italia ci sono appena state le infinite piogge torrenziali in Sardegna, dove sono esondati fiumi e bacini idrici perché ha piovuto da 5 a 10 volte oltre la media.

Abbiamo anche affrontato il tema super caldo, infatti Maggio è il primo mese dell'anno in cui si possono raggiungere i 40°C in Italia, ovviamente al Sud ed in condizioni meteo assolutamente estreme, anche se verso la fine del mese il caldo può divenire estivo e la nuova stagione giungere anticipatamente.

Maggio può anche riportarci al quasi inverno, ciò avvenne appena l'anno scorso, nel 2017, quando ai primi del mese si ebbero gelate notturne nelle vallate alpine, neve sino a quote basse sulle Alpi, ma in passato avvenne ben di peggio.

Quest'anno il freddo c'è stato appena l'altro ieri in Normandia al termine dell'ondata di calore che portò i termometri a 27°C, dove si è avuta una tempesta di neve che ha paralizzato la circolazione stradale. E in Normandia nevica di rado addirittura d'Inverno.

Maggio è il mese della grandine (non solo questo mese), e quest'anno, complice il caldo precoce, che attualmente è in gran forma nell'Europa orientale con temperature da Estate, grandinate disastrose hanno interessato numerosi centri urbani con chicchi anche di 6-7 cm di diametro.

Ci sono stati temporali con nubifragi da 80/100 millimetri di pioggia in circa un'ora, i venti fortissimi del temporale, ed i tornado.

Maggio è soprattutto il mese delle grandi piogge al Nord Italia. La pioggia da queste parti non dovrebbe stupire: in pianura la media di giorni con pioggia è di circa 1/3 dell'intero mese. Piogge che stentano ad esordire, ma che arriveranno, così parrebbe.

Finora abbiamo elencato svariati condizioni meteo negative per questo mese, e allora come mai questo periodo dell'anno è stato da sempre raffigurato dolce e tranquillo, nonostante la cronaca meteo storica riporti notizie di fenomeni atmosferici violenti.

La Primavera è la riscossa dal freddo dell'Inverno, il freddo si pativa molto perché non disponevamo di adeguata protezione.

Inoltre, la Primavera è una stagione che molti osservano come anonima. La stessa meteorologia, come avviene per l'Autunno, non si cimenta in previsioni climatiche esasperate su come sarà questa stagione, e pone in primo piano Estate e Inverno da sempre.

Eppure, la Primavera può essere una stagione di intemperie, ci sono i contrasti termici tra diversissime masse d'aria, il tempo è mutevole, non è la stagione tutto rose e fiori come rappresentata dai dipinti. E' un periodo dell'anno molto variabile, dove i temporali possono cagionare danno, dove il caldo può divenire ostinato e furioso.

Poi la neve di maggio.

Le cronache del passato ci riportano locali nevicate fino in pianura sulla Romagna il 6 maggio 1963, ma fu davvero notevole anche l'evento del maggio 1957, una straordinaria ondata tardiva di freddo simil invernale interessò l'Italia, fino alla Sicilia (isoterma 0°C sino all'Isola).

Il 7 Maggio del 1957 nevicò in collina su alcune zone appenniniche, mentre furono davvero rigide le temperature, si ebbero -0,8°C a Milano Malpensa e +1°C a Firenze. Mentre sui 3500 metri del Pian Rosà furono rilevati -22,4°C, valore di freddo da considerarsi record italiano assoluto per maggio, per altro temperatura già discretamente rigida anche d'inverno.

Ma le cronache storiche sono sorprendenti: la neve fece la sua sporadica comparsa anche a Firenze durante i mesi di maggio degli anni 1884 e 1886. Furono interessate anche l'Emilia-Romagna ed anche altre località padane.

