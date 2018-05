Meteo di Maggio, estremo anche in Italia, da 40°C alla neve

METEO ESTREMO ANCHE IN ITALIA

Meteo di Maggio: lo spettro dei 40°C, tra storia e previsione

Il meteo primaverile viene illustrato in foto e quadri con prati in fiore, cieli azzurri contornati da qualche nuvoletta, rondini in volo. La Primavera è un plauso alla bella stagione che torna, all'Inverno che si conclude. È la stagione degli amori: il mondo animale e vegetale si riproducono, è una stagione di festa.

Eppure, è una delle stagioni dal meteo più dinamico dell'anno, perché se la natura si sveglia dal letargo dell'Inverno, lo fanno anche i fenomeni atmosferici del semestre caldo, che assumono in certe condizioni intensità straordinaria.

Può succedere così che 2 aree temporalesche uccidano oltre 100 persone in India, che esordiscano decine di tornado negli USA, e stavolta alcuni tornado anche alcune località europee, danneggiando anche delle abitazioni.

In Italia ci sono da segnalare, ed è notizia di questi giorni, le infinite piogge torrenziali della Sardegna, dove sono esondati fiumi e bacini idrici. Eppure, Maggio non dovrebbe essere un mese piovoso nell'Isola.

Abbiamo anche affrontato il tema super caldo, infatti Maggio è il primo mese dell'anno in cui si possono raggiungere i 40°C in Italia, ovviamente al Sud ed in condizioni meteo assolutamente estreme, anche se verso la fine del mese il caldo può divenire estivo e la nuova stagione giungere anticipatamente.

Maggio può anche riportarci al quasi inverno, ciò avvenne appena l'anno scorso, nel 2017, quando ai primi del mese si ebbero gelate notturne nelle vallate alpine, neve sino a quote basse sulle Alpi. Ma il freddo c'è stato appena l'altro ieri, quando qualche giorno fa in Normandia, al termine dell'ondata di calore che portò i termometri a 27°C, si è avuta una tempesta di neve che ha paralizzato la circolazione stradale. E lo rammentiamo, in Normandia nevica di rado anche d'Inverno.

Maggio è il mese della grandine, e quest'anno, complice il caldo precoce, che ora si è spostato nell'Europa orientale dove è praticamente Estate, grandinate disastrose hanno interessato numerosi centri urbani con chicchi anche di 6-7 cm di diametro. Ed è da queste parti che ci sono stati temporali con nubifragi da 80 millimetri di pioggia in meno di un'ora, i venti fortissimi del temporale, ed i tornado.

Maggio è il mese delle grandi piogge al Nord Italia. Queste non dovrebbero stupire, in pianura la media di giorni con pioggia è di circa 1/3 dell'intero mese.

E allora ci chiediamo come mai questo periodo dell'anno è stato da sempre raffigurato dolce e tranquillo, nonostante la cronaca meteo storica riporti notizie di fenomeni atmosferici violenti.

Forse perché nell'uomo prevalgono sono alcune sensazioni, e la Primavera è la riscossa dal freddo dell'Inverno. Beh, in passato difendersi era arduo: mica c'erano i termosifoni, le stufe a pellet, i giubbotti termici, tutto ciò che oggi ci protegge dalla fredda stagione.

La Primavera è una stagione che molti osservano come anonima. La stessa meteorologia, come succede per l'Autunno, non si cimenta in previsioni climatiche esasperate su come sarà, ponendo in primo piano Estate e Inverno da sempre.

Eppure la Primavera può essere una stagione di intemperie, ci sono i contrasti termici tra diversissime masse d'aria, il tempo è mutevole, insomma, non è una stagione tutto rose e fiori come rappresentata dai dipinti.

Pubblicato da Piero Luciani

Inizio Pagina