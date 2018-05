Altalena meteo primaverile: dal maltempo all'anticiclone

Il quadro generale

Inizia oggi una fase perturbata, anche molto intensa.

Come abbiamo più volte scritto, l'Italia sarà preda di un vortice mediterraneo molto profondo e insidioso, che favorirà tempo avverso per diversi giorni. Le temperature crolleranno di molti gradi.

Successivamente, a partire dal 6 maggio, il tempo andrà rimettendosi sul nostro paese, anche se il Centro-Sud potrebbe risentire di residua instabilità. Di certo le temperature risaliranno velocemente con il sole verso valori nuovamente superiori alle medie.

Instabilità generale e maltempo violento

Il vortice italico causerà violenti temporali nelle prossime giornate,

associati a un sensibile calo termico. Pensate che tornerà la neve sulle Alpi, a quote superiori ai 1800 metri.

La regione più colpita sarà la Sardegna, dove si invita alla massima prudenza.

Seguono poi il Piemonte, la Liguria, l'Emilia. Ma possiamo dire che tutte le regioni italiane saranno a rischio temporali, purtroppo associati a volte a fenomeni violenti.

Anticiclone europeo e tregua mite

Una proficua tregua arriverà grazie all'estensione in Europa di un vasto anticiclone,

che vedrà il nostro paese ai suoi confini meridionali. Ciò significa che mentre le regioni settentrionali saranno ben protette dall'alta pressione, quelle centro-meridionali potrebbero risentire ancora dell'instabilità del Mediterraneo orientale. In generale però si andrà verso un nuovo rialzo termico, in attesa forse di un nuovo peggioramento nella seconda decade di maggio.

