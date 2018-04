Meteo VENEZIA: variabile, acquazzoni

Il meteo su Venezia vedrà un cambiamento delle condizioni atmosferiche, ma le perturbazioni non interesseranno maniera diretta il Veneto, o quantomeno l'aria di Venezia. Infatti le condizioni meteo saranno in genere variabili con la possibilità di acquazzoni e qualche temporale la temperatura subirà delle variazioni modeste.

Domenica 29: nubi sparse, ventoso a tratti. Temperatura da 14°C a 20°C. Pressione atmosferica media: 1013 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Est/Sud-Est 17 Km/h. Zero Termico: circa 3000 metri.

Lunedì 30: poco nuvoloso, ventoso. Temperatura da 14°C a 21°C. Pressione atmosferica media: 1014 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 22 Km/h, raffiche 36 Km/h. Zero Termico: circa 2700 metri.

Martedì 1 maggio: nubi sparse. Temperatura da 13°C a 19°C. Pressione atmosferica media: 1016 hPa, in aumento. Vento: in media da Sud-Est 12 Km/h. Zero Termico: circa 2500 metri.

Mercoledì 2: nuvoloso con rovesci, ventoso. Stima Pioggia 1 mm. Temperatura da 13°C a 24°C. Pressione atmosferica media: 1012 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Nord-Est 17 Km/h, raffiche 30 Km/h. Zero Termico: circa 3000 metri.

Giovedì 3: nuvoloso con rovesci, molto ventoso a tratti. Stima Pioggia 2 mm. Temperatura da 15°C a 23°C. Pressione atmosferica media: 1002 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Est 28 Km/h, raffiche 65 Km/h. Zero Termico: circa 3000 metri.

Venerdì 4: molto nuvoloso con temporali, molto ventoso. Stima Pioggia 18 mm. Temperatura da 15°C a 21°C. Pressione atmosferica media: 1001 hPa, stazionaria. Vento: in media da Est 35 Km/h, raffiche 75 Km/h. Zero Termico: circa 2800 metri.

Sabato 5: nubi sparse. Temperatura da 14°C a 22°C. Pressione atmosferica media: 1011 hPa, in aumento. Vento: in media da Est/Sud-Est 11 Km/h. Zero Termico: circa 2700 metri.

Domenica 6: nuvoloso. Temperatura da 15°C a 24°C. Pressione atmosferica media: 1011 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud 8 Km/h. Zero Termico: circa 3100 metri.

Lunedì 7: molto nuvoloso con rovesci, ventoso a tratti. Stima Pioggia 3 mm. Temperatura da 16°C a 24°C. Pressione atmosferica media: 1009 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Est 9 Km/h. Zero Termico: circa 3200 metri.

Previsioni Meteo aggiornate 24/24 per VENEZIA

Diretta Meteo 24/24 ore per VENEZIA

