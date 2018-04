Meteo Primo Maggio, tornano piogge e temporali su parte dell'Italia

Il meteo estivo dell'ultimo periodo è agli sgoccioli, in virtù di un sensibile cambiamento che si inizierà a sentire nettamente all'inizio del mese. In questo frangente l'anticiclone andrà ritirandosi per l'approssimarsi di una circolazione depressionaria da ovest.

Farà così ingresso una perturbazione, i cui effetti si faranno sentire con piogge più consistenti dalla Sardegna verso parte dell'Italia Centro-Settentrionale. Nel dettaglio, il maltempo si farà sentire specie in Sardegna, dove si avranno le prime piogge e temporali più consistenti sulla parte settentrionale dell'Isola.

La parte attiva del sistema perturbato raggiungerà anche parte delle regioni centrali tirreniche, con piogge più intense tra Toscana, Umbria ed Alto Lazio. Il meteo peggiorerà successivamente anche tra Liguria, Basso Piemonte ed Emilia, con precipitazioni in accentuazione. Sul resto d'Italia si vivrà una fase d'attesa.

Sarà così solo l'inizio di una fase meteo movimentata: attenzione a possibili forti temporali e rischio nubifragi in virtù dei contrasti termici che si innescheranno per la confluenza dell'aria più fresca con le masse d'aria più calde afromediterranee preesistenti.

Pubblicato da Mauro Meloni - © RIPRODUZIONE RISERVATA

