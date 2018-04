METEO sino 5 Maggio: l'ANTICICLONE cede passo a periodo più INSTABILE

SEI UN LEVABOLLI? VUOI SAPERE DOVE E' GRANDINATO? ITALIA, EUROPA, MONDO

METEO DAL 29 APRILE AL 5 MAGGIO 2018, ANALISI E PREVISIONE

Il tempo sarà meno stabile, con una crescente possibilità di avere acquazzoni e locali temporali sempre più diffusi soprattutto al Nord Italia, ma non avremo ancora a che fare con alcun peggioramento piuttosto incisivo.

Buona parte del lungo "Ponte del 1° Maggio" andrà bene, anche se con l'inizio del mese le condizioni atmosferiche cominceranno a cambiare per l'ingerenza di una perturbazione.

Il clima continuerà a mantenersi ancora caldo durante il weekend, ad eccezione del Nord dove la calura anomala si è già ridimensionata ed incombe da vicino un cambiamento del tempo, che per ora si manifesterà con maggiori temporali.

È senz'altro significativo l'aumento del tasso di umidità dell'aria che si è avuto, con concentrazioni complessive rilevanti per il periodo dell'anno (umidità assoluta).

Il caldo persistente al Meridione sarà causato dai flussi di correnti nord-africane, precursore del cambiamento meteo che si manifesterà in modo più deciso nei giorni successivi.

Già da lunedì masse d'aria d'origine atlantica porteranno ad un calo termico soprattutto al Nord Italia, ma in parte anche sulle regioni centrali.

Oltre al calo termico, avanzerà una perturbazione che si farà sentire fin dal primo giorno di maggio e darà avvio ad una svolta meteo potenzialmente importante. Si avranno piogge più diffuse al Centro-Nord, ma anche temporali e rischio nubifragi. Insomma, in una visione d'insieme il bel tempo si ridimensionerà su tutta la Penisola e le temperature torneranno nella norma.

MAGGIO RIPORTA LA PRIMAVERA

Nei primi giorni del nuovo mese, se le proiezioni meteo saranno confermate, avremo scenari climatici più normali rispetto a quelli attuali, meno gradevoli dopo che ci siamo abituati al bel tempo ed il tepore. In quel periodo il meteo diverrà incerto su gran parte della Penisola e le Isole Maggiori.

Ci sarà spazio per piogge e temporali sparsi, e la precoce estate subirà quindi una drastica ritirata. Ci attende una prima parte di maggio decisamente differente dalla seconda parte d'aprile, con scenari molto più freschi, prettamente primaverili con le perturbazioni che torneranno protagoniste sull'Italia, specie al Nord, dove rammentiamo questo è tra i periodi piovosi dell'anno.

Il maltempo e le piogge potrebbero a tratti coinvolgere anche il resto d'Italia, per via del lento passaggio di un vortice depressionario colmo d'aria fredda. la tendenza è per una marcata instabilità atmosferica, che potrebbe degenerare in alcune regioni anche maltempo Avremo la cessazione di quelle condizioni di meteo precocemente estivo, a favore del ritorno di un clima più primaverile.

METEO DOMENICA 29 APRILE, INSTABILITA' CRESCENTE SUL NORD ITALIA

Poche novità nel corso del weekend, con l'insistere di instabilità pomeridiana sui rilievi per la giornata festiva. I temporali risulteranno più intensi tra pomeriggio e sera su aree alpine e prealpine, a causa anche dell'approssimarsi di un fronte freddo sulle Alpi. Gli acquazzoni sfonderanno verso parte delle pianure del Nord, specie Piemonte, Lombardia ed Alto Veneto ma anche la Liguria.

PROGRESSIVO CALO TERMICO, PRINCIPALMENTE AL NORD

Fine settimana ancora calo ma stavolta saranno le regioni tirreniche, parte del Sud e le due Isole Maggiori a risentire del clima tipicamente estivo, con anomalia comunque assai più contenuta di quella che nei giorni precedenti insisteva sul Settentrione dell'Italia. Il Nord beneficerà di temperature più basse per la maggiore presenza di nubi e temporali.

POSSIBILITA' DI GRANDINATE ANCHE FORTI

I temporali saranno accompagnati da probabili grandinate. La grandine è un fenomeno non infrequente in questo periodo dell'anno durante i maggiori temporali, quelli di forte intensità che dispongono di maggiore energia nel semestre caldo. Non meravigliatevi di eventuali grandinate che imbiancheranno il paesaggio, visto che è un fenomeno tipico del periodo.

METEO PROSSIMA SETTIMANA, PEGGIORA DAL 1° MAGGIO

L'instabilità del weekend farà da preludio ad un cambiamento meteo più significativo durante il ponte del 1° maggio, quando si avvicineranno delle perturbazioni. Ma per i dettagli sono necessarie conferme. Lunedì sarà ancora una giornata d'attesa, mentre per la Festa dei Lavoratori registreremo un progressivo peggioramento sul Nord, Toscana e Sardegna.

ULTERIORI TENDENZE METEO

In avvio di maggio l'anticiclone si ritirerà in modo più deciso da tutta Italia e ciò potrebbe favorire un peggioramento meteo più marcato. L'approssimarsi di un vortice depressionario dall'Europa Occidentale potrebbe portare una fase di marcata instabilità, se non maltempo, che avremo modo di analizzare in appositi approfondimenti.

Ritroveremo sostanzialmente, in una visione d'insieme un contesto meteo con la classica dinamicità primaverile, ben meno caldo di quello attuale, e con temporali sparsi. Le temperature subiranno una progressiva diminuzione e c'è la possibilità che la colonnina di mercurio possa scendere anche al di sotto delle medie, specie sul Nord Italia, con nevicate in quota sulle Alpi.

