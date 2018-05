METEO 4-10 Maggio: Ciclone Mediterraneo non molla, TEMPORALI nel weekend

METEO DAL 4 AL 10 MAGGIO 2018, ANALISI E PREVISIONE

Maltempo assoluto protagonista in varie regioni, con meteo localmente avverso per l'influenza di un'area di Bassa Pressione tra Sardegna e Mar Tirreno, a cui sono associati una serie di corpi nuvolosi forieri di piogge e temporali intensi. Un po' tutta Italia si trova nella morsa del maltempo e così sarà ancora per diversi giorni, con instabilità persistente.

Le abbondanti piogge hanno colpito con particolare enfasi Sardegna, dove in appena due giorni è caduto addirittura ¼ della pioggia che mediamente cade in un anno. Le autorità preposte hanno previsto dei piani di allerta meteo, che restano tuttora in atto. Il grosso del maltempo si sta scatenando anche su parte del Centro-Sud Italia, con temporali localmente forti.

A ciò si deve aggiungere la persistenza, soprattutto nelle zone esposte, di venti sostenuti, localmente burrascosi, innescati dal vortice depressionario a ridosso delle due Isole Maggiori, e di conseguenza anche le condizioni dei mari risulteranno proibitive con locali mareggiate sulle coste esposte. Ma il moto ondoso tenderà pian piano a ridimensionarsi.

Le stime previsionali prospettano che la bassa pressione avrà modo di perseverare per ulteriori giorni su gran parte d'Italia. Addirittura, l'evoluzione vedrà il vortice muoversi lentamente verso ovest in moto retrogrado verso ovest piuttosto che verso levante. A fare da blocco all'evoluzione dell'area ciclonica ci sarà l'anticiclone in rafforzamento sull'Europa Centrale.

Il meteo perturbato non è destinato a finire a breve: la fase meteo a tratti perturbata risulterà ancora duratura, in quanto il vortice di bassa pressione resterà intrappolato sull'Italia fino almeno a tutto il weekend, pur andando a perdere l'energia iniziale ed indebolirsi, con il maltempo che di conseguenza allenterà pian piano la morsa.

Le temperature sono scese sensibilmente, ma in genere sono prossime alle medie del periodo e del contesto meteo. La sensazione di fresco è maggiore sulle aree più colpite dal maltempo ed è esaltata dal fatto che siamo reduci da un mese di aprile che aveva mostrato un vero e proprio anticipo d'estate. La grande anomalia stava però nel clima avuto nelle scorse settimane.

Come detto, l'instabilità non mollerà facilmente la presa e nei prossimi giorni si avranno pogge soprattutto a carattere temporalesco, in quanto avremo un aumento della temperatura, ed una condizione meteo mutevole con improvvisi acquazzoni a carattere intermittente alternati a momenti soleggiati.

GRADUALE GUARIGIONE METEO

La lenta evoluzione del vortice determinerà il protrarsi di una situazione meteo di persistente instabilità. Dopo l'apice del maltempo, verso il prossimo weekend assisteremo ad un lento parziale miglioramento. Il tempo potrebbe rimanere piuttosto instabile a causa degli effetti del vortice ciclonico, che seppur indebolito, manterrà ancora una certa energia.

Non mancheranno ulteriori piogge e temporali nel weekend, ma in forma più episodica, con temperature in progressiva risalita. All'apparenza la precoce Estate si è spenta, ma presto tornerà a farsi sentire un po' di caldo, questo con le schiarite sempre più ampie. Nel frattempo, il meteo simil estivo tornerà protagonista sull'Europa Centrale per l'anticiclone caldo.

Durante la prima parte della prossima settimana le temperature elevate torneranno soprattutto sul Nord Italia, dove tornerà a percepirsi un clima estivo. Le attuali stime prospettano valori di 7-9°C oltre la media della prima decade di maggio per i valori massimi. Insomma, ci potrebbe essere spazio per il caldo, ma ancora per instabilità atmosferica sul resto d'Italia.

METEO VENERDI' 4 MAGGIO, ANCORA MALTEMPO SU VARIE REGIONI

La giornata si presenterà ancora diffusamente piovosa a tratti, con il perno della depressione che si porterà verso la Sardegna. Le precipitazioni più intense dovrebbero penalizzare soprattutto la Sardegna, ancora con forti temporali. Attesi accumuli localmente superiori ai 50 mm che, per via dei suoli saturi, potrebbero provocare ulteriori disagi.

Piogge a tratti abbondanti insisteranno anche su parte del Triveneto, l' Emilia Romagna, le Marche, l'Umbria e la Toscana, nonché il medio-basso versante tirrenico. Altrove avremo variabilità con scrosci di pioggia in forma più circoscritta, ma anche momenti di pausa con schiarite anche molto ampie.

METEO TURBOLENTO NEL WEEKEND, CICLONE MEDITERRANEO

L'instabilità si protrarrà per l'intero weekend a causa della persistenza del vortice ciclonico pressoché stazionario in vicinanza della Sardegna. Vortice che potrebbe essere persino alimentato ben presto da ulteriori impulsi d'aria fresca. Siamo nel culmine della primavera, ed il tempo sovente lascia spazio soprattutto a cambiamenti meteo repentini.

Quando si descrive che il tempo sarà variabile o instabile, si intende che in giornata si avrà possibilità di acquazzoni, ma ciò non significa, il più delle volte, che ci sarà maltempo tutto il giorno, bensì che si passerà dal sole al cielo nuvoloso, poi magari ad un rovescio di pioggia o temporale, seguiti da schiarite.

TEMPERATURE PROSSIME ALLA NORMA

L'estate anticipata è un ricordo, con temperature calate anche al Sud a causa delle condizioni meteo più perturbate o variabili. Al Centro Nord, man mano che si apriranno le schiarite, la temperatura massima è destinata ad un significativo aumento, e già nel fine settimana, nelle pianure si avranno valori di 23-25°C, quindi valori di nuovo un po' oltre la media.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Cenni di miglioramento nei primi giorni della settimana, con temperature in progressivo rialzo. Ma non tornerà il bel tempo estivo, anche se al Centro Nord farà di nuovo caldo. L'instabilità atmosferica sarà una dominante, e potrebbe ancora generare temporali, in quanto l'Italia sarà coinvolta da flussi d'aria fresca in quota.

Si potranno avere temporali soprattutto pomeridiani, in specie nelle zone interne, ma tenuto conto che l'instabilità risulterà marcata, i temporali potrebbero, sempre su scala locale, estendersi anche in alcune località pianeggianti e costiere. Un ulteriore aumento della temperatura è atteso verso metà della prossima settimana, quando al Nord potrebbero di nuovo registrarsi picchi vicini ai 30 gradi.

Pubblicato da Mauro Meloni

