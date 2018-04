METEO 1-7 Maggio: ANTICICLONE stoppato da forte PERTURBAZIONE e Bassa Pressione

SEI UN LEVABOLLI? VUOI SAPERE DOVE E' GRANDINATO? ITALIA, EUROPA, MONDO

www.infograndine.com

METEO DAL 1° AL 7 MAGGIO 2018, ANALISI E PREVISIONE

Il graduale approssimarsi di una circolazione depressionaria da ovest attenua l'anticiclone. Il meteo estivo dell'ultimo periodo è quasi alla fine, ma potrebbe ripresentarsi più avanti con altre anomalie climatiche.

Siamo alla vigilia di un sensibile cambiamento che si inizierà a sentire nettamente ad inizio di maggio con il transito di una profonda area di Bassa Pressione verso la Sardegna e l'Italia centrale, ma che coinvolgerà tutta l'Italia.

Non ci saranno solo semplici temporali ed un calo termico, ma anche scenari meteo localmente propizi a precipitazioni abbondanti.

L'avvio di settimana, dopo i forti temporali domenicali su parte del Nord, vedrà ancora ampi sprazzi soleggiati, ma già nel corso del 1° maggio le condizioni atmosferiche subiranno un repentino peggioramento per l'ingerenza di una perturbazione che darà avvio al preannunciato cambiamento meteo e al ritorno di un contesto più affine alla primavera che all'estate come attualmente succede.

Una prima perturbazione determinerà piogge più diffuse dalla Sardegna verso parte dell'Italia Centro-Settentrionale. In Sardegna in fenomeni potrebbero assumere carattere di forte intensità, e non persino da escludere nubifragi (da confermare).

Sarà l'inizio di una fase meteo particolarmente movimentata.

Si potranno avere forti temporali e rischio nubifragi in virtù dei contrasti termici innescati per la confluenza dell'aria più fresca con le masse d'aria più calda di origine afro-mediterranee attualmente preesistente.

Insomma, in una visione d'insieme il bel tempo si ridimensionerà su tutta la Penisola e le temperature torneranno nella norma per qualche giorno verso la norma stagionale.

[V1]

STOP AL METEO D'ESTATE I PRIMI DI MAGGIO, TORNANO PIOGGE

Nei primi giorni del nuovo mese, avremo scenari climatici più normali rispetto a quelli attuali, meno gradevoli dopo che ci siamo abituati al bel tempo e al tepore. Sarà un avvio di maggio decisamente turbolento su gran parte della Penisola e le due Isole Maggiori.

Ci attende una prima parte di maggio decisamente differente dalla seconda parte d'aprile, con scenari molto più freschi, prettamente primaverili. Un vortice ciclonico si porterà sull'Italia e resterà ivi intrappolato per qualche giorno. Ci sarà spazio per piogge e temporali sparsi, anche di forte intensità.

Il maltempo si accanirà in modo inizialmente più marcato tra regioni tirreniche, la Sardegna ed il Nord Italia. Le piogge potrebbero poi a tratti coinvolgere anche il resto d'Italia, per via del lento passaggio verso levante del vortice depressionario.

La tendenza è per una fase di marcata instabilità atmosferica, che potrebbe degenerare in alcune regioni anche in vero e proprio maltempo.

Le condizioni di meteo precocemente estivo si attenueranno a favore del ritorno di una primavera dal volto decisamente instabile. Tuttavia, già nel weekend del 5/6 maggio il tempo potrebbe farsi un po' più stabile, con temperature in progressivo rialzo. Saranno ancora possibili temporali pomeridiani per i rimasugli del vortice depressionario, soprattutto al Sud.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua località nel campo form in alto alla pagina:

Meteo ANCONA

Meteo AOSTA

Meteo BARI

Meteo BOLOGNA

Meteo CAGLIARI

Meteo CAMPOBASSO

Meteo CATANZARO

Meteo FIRENZE

Meteo GENOVA

Meteo L'AQUILA

Meteo MILANO

Meteo NAPOLI

Meteo PALERMO

Meteo PERUGIA

Meteo POTENZA

Meteo ROMA

Meteo TORINO

Meteo TRENTO

Meteo TRIESTE

Meteo VENEZIA

METEO PEGGIORA DAL 1° MAGGIO, AVANZANO PIOGGE

Il formarsi di una depressione sul Mediterraneo Occidentale andrà a strutturare un esteso sistema perturbato. La copertura nuvolosa della parte avanzata della perturbazione raggiungerà gran parte d'Italia, risultando però più compatta in Sardegna, dove si avranno le prime piogge e temporali più consistenti sulla parte settentrionale dell'Isola.

La parte attiva del sistema perturbato raggiungerà anche parte delle regioni centrali tirreniche, con piogge più intense tra Toscana, Umbria ed Alto Lazio. Il meteo peggiorerà successivamente anche tra Liguria ed Emilia, con precipitazioni in accentuazione. Sarà generalmente asciutto sul resto d'Italia, con sprazzi soleggiati maggiori al Meridione.

TORNA METEO PRIMAVERILE, TEMPERATURE IN CALO

La colonnina di mercurio subirà un calo inizialmente più apprezzabile al Centro-Nord e Sardegna, mentre al Sud insisteranno flussi caldi africani. Le temperature sono poi destinate ad abbassarsi ulteriormente dopo il 1° maggio, anche a causa delle condizioni meteo più perturbate che gradualmente riguarderanno gran parte d'Italia. Avremo un clima più consono al periodo.

FASE METEO INSTABILE-PERTURBATA D'INIZIO MAGGIO

Ulteriore peggioramento sull'Italia per mercoledì 2 maggio, con maltempo al Centro-Nord anche localmente molto intenso in Sardegna. La marcata instabilità potrebbe persistere sino almeno al 4 maggio, ma avremo modo di analizzare i dettagli dell'evoluzione meteo in successivi appositi approfondimenti.

RISCHIO NUBIFRAGI E GRANDINE

Il cambiamento meteo dovrebbe sfociare in forti temporali. La grandine è un fenomeno non infrequente in questo periodo dell'anno durante gli episodi temporaleschi più intensi, che sfruttano la maggiore energia a disposizione nel semestre caldo. Dovremo quindi tener conto della possibilità di locali nubifragi ed eventuali forti grandinate, fenomeni comunque circoscritti e di breve durata.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Ritroveremo sostanzialmente, in una visione d'insieme, un contesto meteo con la classica dinamicità primaverile. Le temperature si porteranno su valori prossimi alle medie e non tornerà il freddo, ciò comunque consentirà il ritorno della neve in quota sulle Alpi dopo un lungo periodo di caldo eccessivo. Dal prossimo weekend il meteo dovrebbe migliorare, con temperature in graduale rialzo.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina