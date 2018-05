METEO Italia sino 7 Maggio: PEGGIORAMENTO con area ciclonica con ondata di MALTEMPO

METEO DAL 1° AL 7 MAGGIO 2018, ANALISI E PREVISIONE

Il meteo è già peggiorato in parte d'Italia, piove a dirotto in Sardegna. Ma il tempo su gran parte d'Italia sta cambiando per l'approssimarsi di una circolazione depressionaria che si farà sentire con marcato maltempo. In Sardegna il maltempo potrebbe essere accompagnato da piogge e da temporali intensi.

Il meteo estivo dell'ultimo periodo, davvero innaturale, è in attenuazione, ma pare che presto possa tornare.

Un sensibile cambiamento del tempo caratterizzerà gran parte della settimana, in quanto la profonda area di Bassa Pressione insisterà per vari giorni sulla Penisola con condizioni meteo decisamente compromesse ed un netto calo delle temperature.

Il tempo sarà a tratti localmente perturbato. Non ci saranno solo brevi temporali ed un refrigerio, ma anche scenari meteo localmente propizi a precipitazioni abbondanti. In buona sostanza avremo il ritorno di un contesto più affine alla primavera che all'estate come è accaduto nelle due settimane. Il maltempo potrebbe risultare localmente eccessivo, con rischio anche di nubifragi, o di un eccesso di pioggia in tempi brevi.

Una prima perturbazione transiterà per la giornata odierna dalla Sardegna verso parte dell'Italia Centrale. Qualche precipitazione si avrà anche al Nord, dove il guasto meteo più incisivo si farà sentire verso sera con le precipitazioni che diverranno più diffuse.

Sarà questo solo l'inizio di una fase meteo particolarmente turbolenta.

Il peggio si avrà proprio da domani 2 maggio, quando il vortice di maltempo si approfondirà a ridosso delle due Isole Maggiori. Forti temporali sono attesi soprattutto in Sardegna, dove i fenomeni potrebbero assumere carattere importante intensità, e non sono persino da escludere nubifragi o precipitazioni persistenti e pesanti nelle zone esposte.

Piogge e temporali investiranno anche gran parte del Nord Italia, dove non è atteso maltempo eccezionale, la Toscana e le regioni Tirreniche. Altrove ci sarà marcata instabilità atmosferica che potrebbe dare genesi a temporali, specie pomeridiani. Inoltre, su buona parte d'Italia ci saranno le nubi ad oscurare il sole.

Il vortice di bassa pressione avrà una lenta evoluzione e rimarrà pressoché stazionario per i giorni successivi. Si prospetta una situazione con maltempo in estensione a gran parte d'Italia.

A far da blocco all'evoluzione del vortice di bassa pressione verso levante ci sarà l'anticiclone in rafforzamento sull'Europa Centro-Orientale. Avremo una fase di marcata instabilità atmosferica, che potrebbe degenerare in alcune regioni anche in vero e proprio maltempo, con venti in rinforzo e temperature in generale calo anche al Sud Italia.

LUNGA ONDATA DI MALTEMPO, STOP AL METEO D'ESTATE

Sarà un avvio di maggio turbolento su gran parte della Penisola e le due Isole Maggiori, tutto l'opposto di quanto avvenuto in un aprile che è stato in gran parte anticiclonico e straordinariamente caldo.

Le condizioni di meteo precocemente estive si attenueranno a favore del ritorno di una primavera dal volto decisamente instabile. Ma non illudiamoci, la normalità di un tempo appare svanita, il meteo del lungo termine esprime situazioni estreme. Per le novità e gli approfondimenti:

METEO Italia sino al 13 MAGGIO: SOLE, CALDO, poi improvvisi TEMPORALI in molte regioni.

Verso il prossimo weekend, quello del 5/6 maggio, il maltempo parrebbe destinato ad allentare la morsa. Il tempo potrebbe rimanere piuttosto instabile, a causa degli effetti del vortice di bassa pressione che, pur indebolito, manterrà ancora una certa energia. Avremo pertanto ulteriori piogge e temporali nel nuovo fine settimana, ma in forma più episodica, con temperature in progressiva risalita

In varie regioni italiane la temperatura impennerà sopra la media del periodo.

METEO DI OGGI 1° MAGGIO IN PEGGIORAMENTO, ARRIVA LA PIOGGIA

Aria fredda in discesa sul Mediterraneo Occidentale che favorirà la genesi di un vortice di bassa pressione sull'entroterra nord-africano, a cui si andrà ad associare un esteso sistema perturbato.

Il maltempo sta già investendo la Sardegna, con le prime piogge e temporali più consistenti sulla parte settentrionale ed occidentale della regione

La copertura nuvolosa della parte avanzata della perturbazione raggiungerà gran parte d'Italia. Le precipitazioni coinvolgeranno solo parte delle regioni centrali tirreniche, ma verso sera pioverà anche tra le Marche e l'Abruzzo. Il meteo peggiorerà successivamente anche tra l'Emilia ed il Nord-Ovest, con precipitazioni in accentuazione.

Sarà asciutto sul resto d'Italia, con ampi periodi soleggiati al Sud.

METEO PERTURBATO DAL 2 AL 5 MAGGIO, VORTICE DI MALTEMPO

La situazione peggiorerà ulteriormente per mercoledì 2 maggio, con maltempo su buona parte Centro-Nord anche localmente molto intenso in Sardegna, dove le precipitazioni risulteranno pesanti sui settori meridionali ed orientali dell'Isola. Marcata instabilità al Sud, ma con precipitazioni distribuite più a macchia di leopardo, maggiormente probabili in Sicilia e Calabria.

Le condizioni di generale maltempo o forte instabilità potrebbero protrarsi sino almeno al 4 o 5 maggio, a causa della persistenza del vortice ciclonico sull'Italia. Avremo modo di analizzare i dettagli dell'evoluzione meteo in successivi approfondimenti, ma è giusto indicare che i fenomeni localmente potrebbero risultare molto intensi.

TEMPERATURE IN CALO, ESTATE INDIETRO TUTTA

Il calo termico risulterà inizialmente più apprezzabile al Centro-Nord e Sardegna, mentre al Sud insisteranno in una prima fase flussi caldi africani. Le temperature sono poi destinate ad abbassarsi, anche a causa delle condizioni meteo più perturbate che gradualmente riguarderanno gran parte d'Italia. Avremo un clima più consono al periodo, non tornerà certo il freddo.

FORTI TEMPORALI CON GRANDINE

Oltretutto, avremo un rinforzo del vento che si accompagnerà al maltempo. Abbiamo segnalato il rischio nubifragi, legato ai previsti forti temporali. La grandine è un fenomeno non infrequente in questo periodo dell'anno durante gli episodi temporaleschi più intensi, fortunatamente localizzati, che sfruttano la maggiore energia a disposizione nel semestre caldo.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Il vortice di bassa pressione scaverà una ferita non facile da rimarginarsi. Dal prossimo weekend il meteo inizierà a mostrare i primi cenni di miglioramento, con temperature in graduale rialzo. Tuttavia, l'instabilità atmosferica risulterà dura a morire ed avremo ancora scenario meteo instabile con frequenti temporali, soprattutto nelle ore pomeridiane.

