METEO sino 5 Maggio: primi TEMPORALI, specie al Nord. Poi rischio MALTEMPO

METEO sino 5 Maggio: tra SOLE e qualche TEMPORALE, poi in vista MALTEMPO

METEO DAL 29 APRILE AL 5 MAGGIO 2018, ANALISI E PREVISIONE

Si sta affievolendo l'anticiclone che ancora regge sull'Italia, per via del lento approssimarsi di una circolazione depressionaria da ovest. Il meteo va caratterizzandosi per un aumento dell'instabilità, con una crescente possibilità di avere acquazzoni e locali temporali sempre più diffusi soprattutto al Nord Italia, lambito più da vicino nel corso di domenica da una prima perturbazione.

Non avremo però ancora a che fare con alcun peggioramento piuttosto incisivo. Buona parte del lungo "Ponte del 1° Maggio" vedrà ancora ampi sprazzi soleggiati, ma con l'inizio del mese le condizioni atmosferiche cominceranno a cambiare per l'ingerenza di una perturbazione che darà avvio al preannunciato cambiamento meteo.

Le temperature sono ancora elevate, tranne al Nord-Ovest per via di maggiori temporali che si sono avuti sabato.

Il caldo persistente al Meridione sarà causato dai flussi di correnti nord-africane, precursore del cambiamento meteo che si manifesterà in modo più deciso a seguire. Già da lunedì masse d'aria d'origine atlantica porteranno ad un calo termico soprattutto al Centro-Nord Italia.

Una prima perturbazione si farà sentire fin dal primo giorno di maggio e darà avvio ad una svolta meteo potenzialmente importante. Si avranno piogge più diffuse dalla Sardegna verso parte dell'Italia Centro-Settentrionale, ma anche temporali e rischio nubifragi in virtù dei contrasti termici che si innescheranno per la confluenza dell'aria più fresca con le masse d'aria più calde presenti.

Insomma, in una visione d'insieme il bel tempo si ridimensionerà su tutta la Penisola e le temperature torneranno nella norma. Nei primi giorni del nuovo mese, se le proiezioni meteo saranno confermate, avremo scenari climatici più normali rispetto a quelli attuali, meno gradevoli dopo che ci siamo abituati al bel tempo ed il tepore.

METEO MOVIMENTATO I PRIMI DI MAGGIO

Sarà un avvio di nuovo mese decisamente turbolento su gran parte della Penisola e le Isole Maggiori. Ci sarà spazio per piogge e temporali sparsi, e la precoce estate subirà quindi una drastica ritirata. Ci attende una prima parte di maggio decisamente differente dalla seconda parte d'aprile, con scenari molto più freschi, prettamente primaverili.

Un vortice ciclonico si porterà sull'Italia e resterà ivi intrappolato per qualche giorno. Il maltempo si accanirà inizialmente tra regioni tirreniche e Nord Italia, dove rammentiamo questo è tra i periodi piovosi dell'anno. Le piogge potrebbero poi a tratti coinvolgere anche il resto d'Italia, per via del lento passaggio del vortice depressionario colmo d'aria fredda.

La tendenza è per una fase di marcata instabilità atmosferica, che potrebbe degenerare in alcune regioni anche maltempo. Avremo la cessazione di quelle condizioni di meteo precocemente estivo, a favore del ritorno di un clima più primaverile. Tuttavia, già nel weekend che avrà inizio il 5 maggio il tempo potrebbe farsi un po' più stabile, con temperature in progressivo rialzo.

METEO DI OGGI DOMENICA 29 APRILE, TEMPORALI FORTI SUL NORD ITALIA

Bel tempo, ma instabilità pomeridiana in accentuazione sui rilievi per la giornata festiva. I temporali coinvolgeranno parte dell'Appennino centro-settentrionale, ma saranno più diffusi su aree alpine e prealpine, a causa anche dell'approssimarsi di un fronte freddo sulle Alpi. Particolare attenzione faremo per domenica sera, quando i fenomeni temporaleschi potranno risultare intensi e in propagazione alla Val Padana ben più di quanto avvenuto nella giornata di ieri.

Le precipitazioni temporalesche sfonderanno verso le alte e medie pianure di Piemonte e Lombardia a nord del Po, probabilmente anche l'Alto Veneto. I temporali saranno accompagnati anche da grandinate e colpi di vento. Molto più sporadiche le precipitazioni sulla fascia di pianura a sud del Po, mentre qualche pioggia più significativa si avrà entro sera sul Levante Ligure.

Nel resto d'Italia le condizioni meteo saranno generalmente buone, si potrebbe avere qualche temporale nelle zone interne della Sardegna, e come abbiamo detto anche nelle aree appenniniche dell'Italia centrale. La temperatura sarà diffusamente elevata nelle regioni centrali e meridionali.

RISCHIO GRANDINE È DA NON SOTTOVALUTARE

La grandine è un fenomeno non infrequente in questo periodo dell'anno durante i maggiori temporali del semestre caldo, quelli di forte intensità, in quanto dispongono di un'enorme quantità di energia che deriva dalle temperature elevate e dall'alto tasso di umidità.

METEO INIZIO SETTIMANA, PEGGIORA 1° MAGGIO FESTA LAVORO

I temporali domenicali saranno solo un assaggio del cambiamento meteo più significativo atteso nella prima parte della settimana, quando si avvicineranno delle perturbazioni vere e proprie. Lunedì sarà ancora una giornata d'attesa, con sole prevalente e qualche isolato acquazzone sui monti. Tende a peggiorare dalla sera in Sardegna.

Novità meteo più importanti si avranno martedì 1° maggio, quando il formarsi di una depressione sul Mediterraneo Occidentale andrà a strutturare un esteso sistema perturbato. Le nubi raggiungeranno gran parte d'Italia, risultando però più compatte in Sardegna, parte delle regioni centrali tirreniche e successivamente anche Liguria ed Emilia, con precipitazioni in accentuazione.

CALO TERMICO, TORNA METEO PRIMAVERILE

Dopo il weekend ancora dal sapore quasi estivo, la colonnina di mercurio subirà un calo già lunedì al Centro-Nord. Le temperature sono poi destinate ad abbassarsi ulteriormente nei primi giorni di maggio, anche a causa delle condizioni meteo più perturbate che gradualmente riguarderanno gran parte d'Italia. Avremo un sostanziale ritorno alla normalità climatica, almeno per qualche giorno.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Il vortice di bassa pressione sull'Italia potrebbe portare una fase di marcata instabilità fino almeno al 4 maggio, se non maltempo, che avremo modo di analizzare in appositi approfondimenti. Ritroveremo sostanzialmente, in una visione d'insieme un contesto meteo con la classica dinamicità primaverile, ben meno caldo di quello attuale, e con temporali sparsi.

Le temperature subiranno una progressiva diminuzione, ma attenzione non tornerà assolutamente il freddo. La colonnina di mercurio si assesterà anzi su valori prossimi alle medie e ciò comunque consentirà il ritorno della neve in quota sulle Alpi. Dal prossimo weekend il clima tornerà a farsi più caldo e simile a quello avuto per gran parte d'aprile.

Pubblicato da Mauro Meloni

