METEO Italia 3-9 Maggio: CICLONE MEDITERRANEO, maltempo sull'Italia

"METEO 3 GIORNI IN BREVE"

LINK SUGGERITI DI OGGI

"METEO 3 GIORNI IN BREVE"

METEO DAL 3 AL 9 MAGGIO 2018, ANALISI E PREVISIONE

Lo scenario odierno è perturbato in varie regioni, ed in alcune persino avverso per l'influenza di un'area di Bassa Pressione sull'Italia, a cui è associato un complesso sistema frontale. Le stime previsionali prospettano che la bassa pressione avrà modo di perseverare per più giorni su gran parte d'Italia.

In rete sono stati diffusi vari avvisi e allerte meteo non ufficiali, ma rammentiamo che questi sono illegali, e gli unici consultabili sono quelli degli Enti preposti, tra cui a livello nazionale "la Protezione Civile").

All'apparenza la precoce Estate si è spenta, le temperature sono scese sensibilmente, ma in genere sono prossime alle medie del periodo e del contesto meteo. Ma presto tornerà il caldo, questo con le prime schiarite.

Finora è la Sardegna ad essere stata colpita con più enfasi dal maltempo, con picchi di pioggia caduta anche di oltre i 150 mm. Le autorità preposte hanno previsto dei piani di allerta meteo, per chi volesse potrà avere informazioni cercando nei siti web preposti.

In Italia il maltempo non è destinato a finire a breve, si rischiano piogge abbondanti a tratti, e nei prossimi giorni soprattutto a carattere temporalesco, in quanto avremo un aumento della temperatura, ed una condizione meteo di instabilità atmosferica.

La fase meteo a tratti perturbata risulterà anche piuttosto duratura, in quanto il vortice di bassa pressione avrà una lenta evoluzione, restando intrappolato sull'Italia fino al weekend, pur andando a perdere l'energia iniziale con il maltempo che di conseguenza allenterà pian piano la morsa col passare dei giorni.

Il maltempo interesserà anche il Sud e la Sicilia con forti temporali, un po' tutta Italia si troverà nella morsa del maltempo. A ciò si aggiungeranno, soprattutto nelle zone esposte, venti sostenuti, localmente burrascosi, innescati dal vortice depressionario, e di conseguenza anche i mari diverranno agitati con locali mareggiate sulle coste esposte.

FASE DI MALTEMPO INSIDIOSA, EVOLUZIONE MOLTO LENTA

Il pericolo maggiore del forte maltempo deriverà soprattutto dalla lentezza nell'evoluzione del vortice, oltre che dai contrasti termici derivanti dalla confluenza dell'aria più fresca con le masse d'aria più calda di origine afro-mediterranea. A fare da blocco all'evoluzione dell'area ciclonica verso levante ci sarà l'anticiclone in rafforzamento sull'Europa Centro-Orientale.

Ed ecco che vedremo il realizzarsi di una situazione meteo di persistente instabilità. Dopo l'apice del maltempo, verso il prossimo weekend assisteremo ad un lento parziale miglioramento. Il tempo potrebbe rimanere piuttosto instabile a causa degli effetti del vortice ciclonico, che seppur indebolito, manterrà ancora una certa energia.

Avremo pertanto ulteriori piogge e temporali nel weekend, ma in forma più episodica, con temperature in progressiva risalita. Nel frattempo, il meteo simil estivo tornerà protagonista sull'Europa Centrale per l'anticiclone e successivamente potrebbe tornare sull'Italia gradualmente nel corso della prossima settimana.

E nei primi giorni della settimana, temperature elevate torneranno soprattutto sul Nord Italia, dove sono attese fortissime anomalie climatiche. Le attuali stime prospettano valori di 7-9°C oltre la media della prima decade di maggio per i valori massimi.

Insomma, ci potrebbe essere una nuova ondata di calore.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua località nel campo form in alto alla pagina:

Meteo ANCONA

Meteo AOSTA

Meteo BARI

Meteo BOLOGNA

Meteo CAGLIARI

Meteo CAMPOBASSO

Meteo CATANZARO

Meteo FIRENZE

Meteo GENOVA

Meteo L'AQUILA

Meteo MILANO

Meteo NAPOLI

Meteo PALERMO

Meteo PERUGIA

Meteo POTENZA

Meteo ROMA

Meteo TORINO

Meteo TRENTO

Meteo TRIESTE

Meteo VENEZIA

METEO PER OGGI 3 MAGGIO, MALTEMPO SULL'ITALIA

Il vortice di bassa pressione è associato ad una complessa area perturbata, è in risalita dalla Tunisia verso il Mar Tirreno, ma perderà forza in giornata. Tuttavia, comporterà condizioni meteo perturbate su gran parte della Penisola.

Precipitazioni particolarmente battenti si avranno sulle regioni adriatiche, al Sud e Isole Maggiori, con rischio di locali nubifragi. Pioverà anche al Nord, specie in Val Padana occidentale. Fenomeni più blandi sono attesi sull'area alpina e la Toscana.

Le aree interessate da piogge copiose potranno avere temperature diurne sotto la media, ciò per la copertura nuvolosa piuttosto compatta.

METEO PERTURBATO, CICLONE MEDITERRANEO FINO AL WEEKEND

Forte instabilità si avrà fino al weekend del 5/6 maggio, a causa della persistenza del vortice ciclonico pressoché stazionario sull'Italia.

Siamo nel culmine della primavera, ed il tempo sovente lascia spazio a cambiamenti repentini nel corso della giornata, quindi si passa dal sole alla pioggia o temporale. Insomma, avremo acquazzoni ma anche sprazzi di sereno ampi.

CALO TEMPERATURE ANCHE AL SUD ITALIA

Le temperature sono destinate ad abbassarsi al Meridione, anche a causa delle condizioni meteo più perturbate e la cessazione delle correnti africane. Avremo un clima più consono al periodo, non più l'anomala estate anticipata che ha dominato ad aprile. La primavera, dal volto decisamente instabile, si è ripresa appieno la scena.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Con l'attenuazione del ciclone, il meteo inizierà a mostrare i primi cenni di miglioramento nel corso del weekend e poi in modo maggiore nei primi giorni della settimana, con temperature in progressivo rialzo.

Tuttavia, l'instabilità atmosferica potrebbe ancora generare temporali, in quanto l'Italia sarà coinvolta da flussi d'aria fresca in quota, con massimi anticiclonici a nord delle Alpi.

Un forte aumento della temperatura è atteso nel fine settimana al Nord Italia, ma ancor più verso metà della settimana, quando si potranno avere anomalie positive anche di 6-8°C, con la potenziale possibilità di avere un'ondata di caldo.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina