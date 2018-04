METEO sino al 12 MAGGIO: variabile, ancora TEMPORALI sparsi con episodi di MALTEMPO

SEI UN LEVABOLLI? VUOI SAPERE DOVE E' GRANDINATO? ITALIA, EUROPA, MONDO

POSSIBILE EVOLUZIONE METEO SINO AL 12 MAGGIO

Da giorni evidenziamo la possibilità di avere la prima decade di maggio probabilmente condizionata dall'instabilità atmosferica e da alcune ondate di maltempo. Insomma, si avrebbe un rilevante cambiamento rispetto ai precedenti 15 giorni di aprile, quando in gran parte d'Italia si è manifestata una situazione meteo simil estiva di eccezionale intensità.

Le proiezioni meteo che si spingono oltre, dirigendosi verso metà mese, prospettano che l'Alta Pressione potrebbe fare una certa fatica a riprendere il controllo della situazione.

I modelli matematici di previsione suggeriscono svariati impulsi d'aria fresca a spasso per l'Europa e visto che il Mediterraneo rimarrà preda di una ferita depressionaria di un certo spessore non escludiamo possa esserci il coinvolgimento anche delle nostre regioni.

POSSIBILI CONSEGUENZE

Ragionando in termini di probabili, anzi possibili conseguenze possiamo confermare una certa variabilità primaverile. Significa che non mancheranno sprazzi di sole e giornate climaticamente gradevoli - dopotutto stiamo andando incontro alla bella stagione - ma significa anche che tali momenti si alterneranno con fasi d'instabilità anche consistente.

Prematuro, al momento, ipotizzare eventuali ondate di maltempo ma come scritto in apertura non possiamo escludere che nuove perturbazioni provenienti dall'Oceano Atlantico - ma occhio anche all'Europa settentrionale - riescano a muoversi verso il Mediterraneo.

IL TREND PREVISIONALE

Volendo stilare un trend previsionale, perché di trend si tratta, diciamo che in Italia ci aspettiamo una certa variabilità atmosferica che potrebbe sfociare in ulteriori precipitazioni. Precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, che spesso colpiranno a macchia di leopardo così come si conviene all'instabilità tipicamente primaverile. Poi, ovvio, qualora dovessero transitare perturbazioni più organizzate è chiaro che potrebbero subentrare delle ondate di maltempo più importanti. Dal punto di vista delle temperature, poi, la normalità dovrebbe farla da padrone e ciò vuol dire che non si dovrebbero discostare troppo dalle medie stagionali.

IN CONCLUSIONE

Insomma, la primavera sembra voglia riprendersi la scena rimandando l'estate a data da destinarsi. Certo, maggio è un mese statisticamente più vicino alla bella stagione, ma quest'anno stiamo vivendo condizioni meteo climatiche ben diverse da quanto accaduto negli anni precedenti.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24 ore su 24, a cura dello Staff

Pubblicato da Ivan Gaddari

