METEO sino all'11 MAGGIO: PEGGIORA poi VARIABILE, torna la PIOGGIA ancora MITE

SEI UN LEVABOLLI? VUOI SAPERE DOVE E' GRANDINATO? ITALIA, EUROPA, MONDO

www.infograndine.com

PROBABILE EVOLUZIONE METEO VERSO L'11 MAGGIO

Le condizioni meteo, in base all'analisi dei modelli matematici di previsione, potrebbero mantenersi incerte per un lungo periodo. Gran parte della prima decade di maggio, nonostante si stia procedendo spediti verso la bella stagione, potrebbe proporre frequente instabilità atmosferica, insomma quella variabilità tipica della primavera con acquazzoni e temporali con varie giornate di sole e tepore.

Nel periodo di previsione, avremo a che fare con un Vortice di Bassa Pressione che potrebbe essere alimentato da aria fresca, che potrebbe stazionare per più giorni proprio sui nostri mari, avviando una ferita ciclonica che potrebbe richiamare a sé altre perturbazioni o comunque sbuffi d'aria fresca capaci di sostenere condizioni meteo instabili.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua località nel campo form in alto alla pagina:

Meteo ANCONA

Meteo AOSTA

Meteo BARI

Meteo BOLOGNA

Meteo CAGLIARI

Meteo CAMPOBASSO

Meteo CATANZARO

Meteo FIRENZE

Meteo GENOVA

Meteo L'AQUILA

Meteo MILANO

Meteo NAPOLI

Meteo PALERMO

Meteo PERUGIA

Meteo POTENZA

Meteo ROMA

Meteo TORINO

Meteo TRENTO

Meteo TRIESTE

Meteo VENEZIA

LE IPOTESI PREVALENTI

Come già ampiamente sottolineato, un po' tutti i principali modelli matematici di previsione si stanno orientando verso una soluzione univoca: si dovrebbe manifestare un periodo di marcata instabilità atmosferica.

Rammentiamo comunque che stiamo pur sempre ragionando all'interno di un range temporale che predica prudenza. Ciò premesso possiamo confermare come la tesi prevalente sia quella della variabilità, con una sensibile accentuazione della possibilità di temporali rispetto agli scorsi giorni.

Ora, non sappiamo quanto possa effettivamente durare ma sembrerebbero esserci le condizioni ideali per una prima decade di maggio decisamente variabile. Variabilità significa alternanza tra giornata discrete e giornate caratterizzate da frequenti annuvolamenti con annesse precipitazioni. Da valutare l'eventuale inserimento di nuove perturbazioni, che potrebbero incentivare anche delle ondate di maltempo.

TEMPERATURE, GIU' SU

L'altro elemento importante sul quale ragionare è sicuramente rappresentato dalle temperature, temperature che dovrebbero scendere di parecchi gradi e tale discesa dovrebbe garantirci un ritorno alla normalità almeno per qualche giorno. Ricordiamoci che quando si parla di normalità facciamo riferimento a valori medi stagionali, cosa che ultimamente è venuta a mancare.

Certo, non scordiamoci che stiamo andando incontro alla bella stagione e che le belle giornate pian piano proveranno a prendere il sopravvento. L'Anticiclone africano è sempre là, in agguato, pronto a rammentarci che non dobbiamo cantare vittoria prematuramente. Quindi mettiamo in preventivo un nuovo rialzo termico.

IL TREND METEO CLIMATICO DEL LUNGO TERMINE

Quindi, ricapitolando, la prima decade di maggio dovrebbe proporci condizioni di tempo variabile a tratti instabile. Avremo varie occasioni per precipitazioni anche di una certa importanza, quindi piogge, ma attenzione anche ai temporali che potrebbero approfittare degli sbalzi termici per avere una certa intensità. Per il momento possiamo anche dirvi che non dovrebbero riproporsi eccessi di temperatura, né in un senso né nell'altro.

IN CONCLUSIONE

Primavera che, dopo l'assaggio d'estate, si riproporrà un po' su tutte le regioni ricordandoci che per la bella stagione c'è ancora tempo.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24 ore su 24, a cura dello Staff

Pubblicato da Ivan Gaddari

Inizio Pagina