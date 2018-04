Meteo weekend, aumenta instabilità al Nord. Rischio temporali anche forti

L'anticiclone prevale ancora, seppure mostri segnali d'indebolimento per la lenta avanzata di una circolazione depressionaria da ovest. Il meteo sta gradualmente cambiando con il campo d'alta pressione che inizia a cedere il passo a crescenti infiltrazioni d'aria un po' più instabile provenienti da occidente.

Di conseguenza pertanto il meteo si fa più instabile, con la maggiore possibilità di avere acquazzoni e locali temporali sempre più diffusi soprattutto al Nord, in attesa poi di un cambiamento vero e proprio più incisivo con l'avvio di maggio.

Occhi quindi all'evoluzione meteo del weekend, in virtù dell'accentuazione dell'instabilità. I temporali, attesi sui rilievi alpini ed appenninici, si potranno propagare anche alle pianure del Nord. Particolare attenzione per domenica sera, quando i fenomeni temporaleschi potranno risultare intensi.

Le precipitazioni temporalesche sfonderanno verso le alte e medie pianure di Piemonte e Lombardia a nord del Po, probabilmente anche l'Alto Veneto. I temporali saranno accompagnati da probabili grandinate e colpi di vento, anche con chicchi di dimensioni potenzialmente insidiose.

La grandine è un fenomeno non infrequente in questo periodo dell'anno durante i maggiori temporali, quelli di forte intensità che dispongono di maggiore energia nel semestre caldo. Non meravigliatevi di eventuali grandinate in grado d'imbiancare il paesaggio, visto che è un fenomeno tipico del periodo.

