Ribaltone meteo a fine mese. Maggio cambia tutto!

Il quadro generale

Stiamo interessati da una fase meteo eccezionale, che non può che farci riflettere sulla portata del Global Warming. Sovente se ne parla, gli scienziati ed i governi del Pianeta hanno lanciato l'allarme, questi ultimi hanno avviato provvedimenti. Gli effetti dei cambiamenti climatici sono palesi.

Il Global Warming è un tema molto dibattuto in alcuni ambienti, dove viene sostenuto sia una falsità. Ma il tema ora più imminente è il cambiamento meteo di fine mese, oggetto di questo approfondimento.

Le temperature in Europa sono schizzate a livelli assurdi per il mese di aprile, facendo crollare molti record da nord a sud del Vecchio Continente. Nei prossimi giorni l'Europa vedrà un netto cambio di pattern, associato a crollo termico e temporali violenti. In Italia arriverà l'abbraccio del promontorio subtropicale almeno sino al 25 aprile.

Dopo il 25 aprile, progressiva erosione dell'alta pressione

Come abbiamo già avuto modo di spiegare, e come possiamo vedere chiaramente nella carta ECMWF (modello matematico europeo) qui riportata, l'avanzamento verso est della goccia fredda iberica comporterà una progressiva erosione della struttura anticiclonica.

Ciò significa che il nostro Paese entrerà in una fase meteo instabile, inoltre l'elevata temperatura potrebbe fornire il combustibile che, innescato da infiltrazioni fresche in quota, potrebbe dare vita a fenomeni meteo violenti. Quindi ci potranno essere temporali di forte intensità.

LINK SUGGERITI DI OGGI

- Meteo prossimi 7 giorni.

- Meteo prossimi 15 giorni.

- Clima folle: perché è preoccupante il caldo di questi giorni.

Maggio, ribaltone meteo

Appare sempre più probabile che l'inizio del mese di maggio, ultimo mese primaverile, possa essere all'insegna del maltempo atlantico e di un netto calo termico.

Sebbene tale tendenza predittiva necessiti di conferme, i modelli fisico-matematici vedono l'irruzione per tale periodo di masse di aria fresca e instabile sul bacino centrale del Mediterraneo.

Rischio fenomeni meteo violenti dopo il 25 aprile

Sono presenti tutti i protagonisti per una fase meteo potenzialmente pericolosa. Alte temperature, anche di oltre 10°C sopra medie, umidità elevata, infiltrazioni fresche e instabili da ovest potrebbero dare luogo a eventi temporaleschi violenti, associati a forte raffiche di vento e a grandine, magari isolati ma rischiosi.

Il cambiamento meteo riporterebbe la situazione verso la normalità climatica, anche se abbiamo accumulato una decina di giorni con anomalie di straordinaria rilevanza. Per annientarle dovremmo avere una forte ondata di freddo tardiva per 10 giorni. Ovvero un altro fenomeno atmosferico estremo, ma ciò non succederà.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24 ore su 24, a cura dello Staff

Pubblicato da Aldo Meschiari - © RIPRODUZIONE RISERVATA

Inizio Pagina