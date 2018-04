Meteo estremo è da CALDO RECORD. D'Estate si parlerebbe di 40°C

Meteo estremo con CALDO RECORD. Fosse Estate si parlerebbe di 40°C



In Italia le condizioni meteo sono quasi ovunque buone, se si fa eccezione qualche temporale pomeridiano che ha fatto capolino a Sud delle Isole Maggiori negli ultimi pomeriggi. Come detto in Italia c'è bel tempo, la temperatura è sensibilmente superiore alla media, vengono battuti anche record storici di temperatura. Tutto ciò può anche far piacere.

Personalmente trovo aberrante ogni estremo meteorologico che determina dei record, sia essi siano di caldo che di freddo, in quanto sono figli di quello che è chiamato meteo estremo, che a lungo andare diventa clima estremo o estremizzazione climatica, e quindi cambiamento del clima che ci dirotta verso una situazione nuova, direi incerta.

Alla fine di aprile neppure ci siamo, eppure il clima che viviamo dal Centro ed il Nord Italia è ormai estivo. La temperatura ha persino superato la soglia di 30°C in alcune località italiane.

In Friuli-Venezia Giulia sono state registrate massime sino a 32°C. Ma i 30°C sono stati superati in alcune valli alpine dal Trentino alla Lombardia.

Siamo ormai entrati nella terza decade di aprile, ciò comporta un aumento della temperatura media, ma tuttavia questa è ancora estremamente distante dai valori che vengono registrati.

Vediamo qualche esempio: a Bologna la temperatura dovrebbe attestarsi tra i 18/19°C, a Genova tra i 17 e 18°C, ma ce ne sono stati 10 in più, anche a Milano si dovrebbero avere massime tra i 17 e 18 gradi, eppure ce ne sono stati di circa 10 in più.

Anche nel Centro Italia sono state raggiunte temperature smisuratamente elevate rispetto la media, anche qui 10° circa sopra i valori tipici del periodo e sono stati già battuti dei record di caldo. Ma attenzione, la giornata più calda per il Centro e Nord Italia sarà quella di domani.

La calura per ora è effimera al Sud Italia e le Isole Maggiori, ma da queste parti le ondate di caldo sono provengono dal Nord Africa. Ma se per ora questo fenomeno è assente, a metà della prossima settimana è invece atteso. Infatti, una specie una bolla d'aria molto calda proveniente dal Sahara dovrebbe interessare la Sardegna e la Sicilia, e anticipare un cambiamento del tempo sul Nord Italia. Sarà tuttavia un evento di caldo temporaneo, che in aprile può succedere.

Quel che vogliamo sottolineare a viva voce è questo caldo molto precoce, improvviso e violento che interessa quasi tutta l'Europa.

Questa è un'ondata di calore, che si fosse manifestata con questa entità in piena estate, avrebbe portato la temperatura in molte località attorno a 40°C, se non oltre. In Europa centrale si sarebbero raggiunte temperature da record, diffusamente, come eccezionale è il caldo che di questi giorni, con alcuni record storici per il mese di aprile.

Ecco, a noi tutto questo non sembra affatto bel tempo, bensì il manifestarsi di una ennesima alterazione del clima che sta determinando questi eccessi meteo.

Mentre in Europa si parla di grande caldo, nel Nord America ci sono le tempeste di neve, con tormente eccezionali e gran freddo, anzi gelo. Anche in questo caso la responsabilità è di eccessi meteo, o se volete di meteo estremo.

Il meteo estremo è quella condizione meteorologica che esula sensibilmente dalla normalità, che porta condizioni atmosferiche di straordinaria rilevanza.

