Meteo d'aprile estremo, un anno fa la neve addirittura a bassa quota

Abbiamo citato vari episodi di caldo ad aprile avvenuto negli ultimi anni. E in taluni casi si è trattato di caldo così precoce ed intenso, da portare addirittura un primo vero assaggio d'estate. La stessa cosa sta accadendo quest'anno, con un'ondata di calore eccezionale in atto.

Neve del 19 aprile 2017 non solo a Castelluccio di Norcia e al Monte Vettore, ma anche sul sottostante pian grande appena seminato. Fonte umbriameteo.com

La neve ha raggiunto anche Urbino, fonte Facebook "Meteo Natura"

Non sono però mancati episodi talvolta completamente opposti, con improvvisi ritorni di freddo addirittura nel cuore d'aprile. Un anno fa, proprio di questi giorni, l'Italia era stata interessata da un'irruzione artica con neve persino a bassa quota.

Così scrivevamo il 20 aprile del 2017: fa freddo ed in molte località stamattina si è prossimi o persino sotto zero. Le località che per ora sono più fredde segnano -2°C a Cuneo e Alessandria in Piemonte. Tra mercoledì e stamane è caduta la neve in varie località.

La neve abbondante è tornata a conferire un aspetto decisamente invernale ai monti dell'Appennino, ma come era nelle attese il limite della neve si è abbassato in modo davvero drastico. Particolarmente colpite le regioni del medio versante adriatico, le più esposte all'irruzione d'aria fredda artica.

Nella mattina di mercoledì un rovescio di neve ha imbiancato persino Urbino, ad appena 400 metri di quota, ma la neve ha raggiunto le colline anche in Abruzzo. Ci sono segnalazioni di neve anche dalla Puglia, a quote di collina.

Fioccate si sono avute in tantissime zone. L'aria fredda ed il maltempo si spostano verso il Sud, ma l'instabilità nelle ore più calde si è attiva anche al Nord con rovesci sparsi e neve fino a quote basse sulle Alpi.

Pubblicato da Mauro Meloni - © RIPRODUZIONE RISERVATA

Inizio Pagina