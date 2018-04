METEO sino 3 Maggio: lungo Ponte 1° Maggio, meno CALDO e locali TEMPORALI

SEI UN LEVABOLLI? VUOI SAPERE DOVE E' GRANDINATO? ITALIA, EUROPA, MONDO

METEO DAL 27 APRILE AL 3 MAGGIO 2018, ANALISI E PREVISIONE

Lo scenario meteo è in graduale cambiamento sull'Italia: l'anticiclone inizia a cedere il passo ad aria un po' più instabile proveniente da occidente. Pertanto, aumenterà la nuvolosità nei settori italiani occidentali, ed anche la possibilità di avere acquazzoni e locali temporali, ma per il momento non avremo ancora a che fare con alcun peggioramento piuttosto incisivo. Possiamo dire che buona parte del lungo "Ponte del 1° Maggio" andrà bene, anche senza il tempo diffusamente soleggiato degli scorsi giorni su tutta Italia.

Le temperature continueranno a mantenersi elevate, nonostante temporanee flessioni al Nord, ma ci saranno variazioni termiche anche in altre località, stavolta per la presenza di brezze di mare.

Inoltre, è senz'altro significativo l'aumento del tasso di umidità dell'aria, con concentrazioni complessive che sono rilevanti.

Per vari giorni farà caldo un po' in tutta Italia, per altro, nel fine settimana il caldo sarà presente anche al Sud, mentre le temperature scenderanno a tratti al Nord per la maggiore influenza delle correnti instabili.

La persistenza del caldo al Meridione sarà generato da una massa d'aria di provenienza nord-africana. Ma questa novità preannuncerà un cambiamento meteo che si manifesterà in modo più deciso nella prossima settimana.

Ma nel frattempo, diffusamente in Italia avremo temperature superiori alla media del periodo.

Masse d'aria d'origine atlantica raggiungeranno il Nord Italia nel fine settimana, poi sarà interessata anche la Sardegna. Nel Nord Italia si avranno quasi da subito, ad iniziare da ovest, i primi temporali, che dalla regione alpina si estenderanno fino alla Val Padana.

POSSIBILI GRANDINATE

La grandine è un fenomeno non infrequente in questo periodo dell'anno durante i maggiori temporali, ed è associata ai temporali di forte intensità. Non meravigliatevi di eventuali grandinate che imbiancheranno il paesaggio. Ciò può succedere in questo periodo dell'anno.

TEMPORALI IN ESTENSIONE

Nel frattempo, ci sarà occasione per locali temporali anche lungo la dorsale centro-settentrionale appenninica e i monti della Sardegna. Insomma, in una visione d'insieme il bel tempo si ridimensionerà su tutta la Penisola. Tuttavia la temperatura sarà superiore alla media del periodo.

Da domenica il cambiamento del tempo sarà più incisivo: avremo un'intensificazione dell'instabilità atmosferica che darà origine a temporali più diffusi sul Nord Italia.

FORTI TEMPORALI PER VIA DI GROSSI CONTRASTI TERMICI

In alcune circostanze si potrebbero verificare temporali di forte intensità, anche accompagnati da grandinate, colpi di vento. Non è da escludere anche la possibilità occasionali nubifragi.

Per l'inizio maggio, se le proiezioni meteo saranno confermate, avremo scenari climatici più normali rispetto a quelli attuali, meno gradevoli dopo che ci siamo abituati al bel tempo ed il tepore.

In quel periodo il meteo diverrà incerto su gran parte della Penisola e le Isole Maggiori. Ci sarà spazio per piogge e temporali sparsi, e la precoce estate subirà quindi una drastica ritirata.

Ci attende una prima parte di maggio decisamente differente dalla seconda parte d'aprile, con scenari molto più freschi, prettamente primaverili con le perturbazioni che torneranno protagoniste sull'Italia, specie al Nord, dove rammentiamo questo è tra i periodi piovosi dell'anno. Ma il maltempo e le piogge potrebbero coinvolgere anche il resto d'Italia.

Avremo la cessazione di quelle condizioni di meteo precocemente estivo, a favore del ritorno i una situazione più consona per il periodo. Tuttavia, in tale contesto, la tendenza è per una marcata instabilità atmosferica, che potrebbe degenerare in alcune regioni anche maltempo, specialmente in quelli occidentali dove potrebbe giungere una forte perturbazione subito dopo il 1° maggio.

METEO OGGI 27 APRILE, QUALCHE TEMPORALE

La giornata odierna nel complesso sarà ancora buona, nonostante l'indebolimento dell'anticiclone. Si prospetta la possibilità, come già avvenuto ieri, di locali temporali sull'area alpina e prealpina, ma stavolta saranno più diffusi, e si potranno estendere alle aree montante fra Piemonte e Lombardia.

Brevi rovesci pomeridiani, a carattere isolato, si potranno avere anche sulle aree della dorsale centrale appenninica ed i rilievi della Sardegna Centro-Settentrionale.

PROGRESSIVO CALO TERMICO, PRINCIPALMENTE AL NORD

Al Nord si avrà una flessione termica già oggi, e in parte anche sui versanti adriatici, ma la temperatura sarà sempre superiore alla media.

Farà ancora caldo altrove, ma stavolta saranno le regioni tirreniche, parte del Sud e le due Isole Maggiori a risentire del clima tipicamente estivo, con anomalia comunque assai più contenuta di quella che nei giorni precedenti insisteva sul Settentrione dell'Italia.

"Rammentiamo che le anomalie avevano raggiunto i 12°C in pianura, con punte di 15°C nelle vallate alpine."



WEEKEND DAL METEO PIU' MOVIMENTATO, TEMPORALI

Il fine settimana sarà caratterizzato da un graduale cedimento dell'anticiclone, sotto l'incalzare di correnti sud occidentali. L'instabilità atmosferica crescerà soprattutto al Nord Italia, estendendosi anche alle regioni centrali e alla Sardegna con un aumento della possibilità di temporali. Ciò farà da preludio a condizioni meteo instabili per il ponte del 1° maggio, quando si avvicineranno vere e proprie perturbazioni. Ma per i dettagli sono necessarie conferme.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Con l'inizio di maggio l'anticiclone si ritirerà in modo più deciso da tutta Italia e ciò potrebbe favorire un peggioramento meteo più marcato. L'approssimarsi di un vortice depressionario dall'Europa Occidentale potrebbe portare proprio il 1° maggio piogge e temporali diffusi, in seno ad un sistema frontale, dalla Sardegna verso il Centro Italia.

Ritroveremo un contesto meteo da dinamicità classica primaverile, con più fresco e temporali nei primi giorni del mese. Le temperature subiranno una progressiva diminuzione, che potrebbe vedere i valori scendere anche sottomedia. La svolta meteo di maggio, al momento, si annuncia davvero imponente.

