METEO sino 29 Aprile: dominio dell'ANTICICLONE, ma primi TEMPORALI

METEO DAL 23 AL 29 APRILE 2018, ANALISI E PREVISIONE

L'Italia è coinvolta direttamente dall'esteso anticiclone dal cuore caldo che ha spostato la sua roccaforte sul bacino del Mediterraneo con meteo estivo. Sul nostro Paese permane il bel tempo con forte anomalia termica che comporta la persistenza di clima tipico di giugno.

Il caldo eccessivo ha ormai toccato l'apice e gradualmente le temperature inizieranno a calare di qualche grado al Nord. Viceversa, nelle regioni adriatiche e soprattutto al Sud la colonnina di mercurio salirà ancora, ma su queste zone ha finora fatto decisamente meno caldo che al Settentrione.

I record storici di temperatura per aprile hanno riguardato il Nord, la Toscana e anche le Alpi. E' un'ondata di calore fuori dal comune, ma non unica. Altre importanti fasi calde si sono avute in aprile nell'ultimo decennio, ma stavolta ad esaltare l'eccezionalità è soprattutto la lunga persistenza delle temperature troppo elevate.

Il caldo anomalo andrà avanti per tutto il ponte del 25 aprile, anche se comincerà lievemente a ridimensionarsi perlomeno al Nord e sulle regioni centrali. Viceversa, al Sud il clima diverrà più caldo per l'avanzata di correnti africane. L'anticiclone perderà qualche colpo e si faranno vedere locali temporali sulle Alpi, ma non si tratterà di un vero e proprio cambiamento meteo.

L'anticiclone dovrebbe persistere fino al 25 aprile, per la gioia degli operatori turistici che potranno contare sul meteo favorevole ed attendersi un grosso afflusso di vacanzieri. Nei giorni subito a seguire l'anticiclone subirà un probabile cedimento più marcato, con acquazzoni non solo sulle Alpi, ma localmente al Nord per effetto della spinta d'aria più fresca di origine atlantica.

L'anticiclone sembra però in grado di opporre resistenza sul resto d'Italia ed anzi al Sud e sulle Isole il clima sarà ancora estivo, con punte di temperatura fino a 30 gradi. La fase conclusiva del mese vedrà comunque scenari climatici nel complesso più normali, con temperature che ritorneranno prossime alla norma al Nord, laddove l'anomalia termica climatica è risultata più eccezionale.

METEO 23 E 24 APRILE, BEL TEMPO CON QUALCHE NOVITA'

Dominio anticiclonico ben saldo un po' su tutta Italia tra lunedì e martedì e ciò comporterà condizioni di diffuso bel tempo. Finiranno i temporali pomeridiani sulle estreme regioni meridionali e sulla Sicilia. Le perturbazioni atlantiche ed aria più fresca torneranno sul Centro Europa, dove la variazione meteo sarà più evidente.

Qualche spiffero d'aria fresca in quota si farà strada sull'Italia Settentrionale, favorendo il ritorno di temporali sull'Arco Alpino che potranno sfondare occasionalmente anche verso le aree pedemontane di pianura. Si tratterà comunque di acquazzoni a carattere del tutto episodico, di breve durata.

METEO 25 APRILE CON IL SOLE PREVALENTE

Non sono attese grosse novità per la Festività della Liberazione, con scenari meteo prevalentemente soleggiati per la gioia degli operatori turistici. Sarà una giornata adatta alle prime tintarelle al mare. Un nuovo fronte instabile lambirà le Alpi e ciò darà occasione per la formazione di nuovi temporali, ancora una volta relegati verso le zone montuose.

L'ESTATE ANTICIPA LE TAPPE, CALDO FINO A QUANDO?

Farà caldo anche in settimana, ma stavolta saranno le regioni del Sud e le due Isole Maggiori a risentire del clima tipicamente estivo. Considerando che l'anticiclone proverà a resistere sin verso fine mese, questa potrebbe essere solo l'inizio di una lunga fase con temperature sopramedia. Ma ci saranno inevitabilmente delle pause, con ritorno di temporali già a fine aprile.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Nel dettaglio, subito dopo la festività della Liberazione l'anticiclone sembra cominciare ad indebolirsi sul bordo settentrionale e occidentale, con alcune perturbazioni più consistente in avvicinamento all'Arco Alpino. Tale evoluzione, potrebbe evolvere in una fase ricca di temporali sul Nord Italia, dove si avrebbe anche un sensibile abbassamento termico.

In una prima fase, il cambiamento meteo non si avvertirà altrove, anche perché aria molto calda proveniente dal nord Africa, tenderà ad invadere la Sardegna, le regioni centrali tirreniche, poi il Sud Italia e la Sicilia. Sarà un evento meteo di qualche giorno, poi probabilmente entro fine mese il clima tornerà ad avere una parvenza di maggiore normalità.

