METEO sino 2 Maggio: lungo Ponte 1° Maggio, CALO TEMPERATURE e non solo

METEO DAL 26 APRILE AL 2 MAGGIO 2018, ANALISI E PREVISIONE

L'anticiclone inizia a cedere il passo a d'aria instabile proveniente da Occidente, e le condizioni meteo tendono a cambiare.

Le temperature, continueranno a mantenersi per qualche giorno piuttosto elevate, ma nel weekend ci sarà un brusco abbassamento dei valori soprattutto sul Nord Italia, che poi si estenderà gradualmente al resto delle regioni.

Un temporaneo aumento della temperatura è atteso nella giornata di odierna sul Nord Italia per l'intensificarsi di venti da Nord (favonici), dove i valori termici continuano ad essere eccezionalmente elevati per il periodo.

Comunque, si va verso un cambio di scenario con un netto refrigerio a partire dal fine settimana.

Nelle regioni meridionali, la Sardegna e la Sicilia la temperatura è in aumento. L'aumento termico che si sta verificando sul Meridione sarà dovuto ad una massa d'aria calda di provenienza nord-africana. Tale flusso meridionale preannuncerà però un cambiamento meteo, con attenuazione anche in queste zone del dominio anticiclonico. Il cambiamento sarà graduale e giungerà più deciso negli ultimi giorni della settimana.

Sbuffi d'aria fresca in quota d'origine atlantica raggiungeranno il Nord Italia, dove si avranno temporali che dalla regione alpina si estenderanno fino alla Val Padana, in particolare i temporali si avranno nelle regioni a Nord del fiume Po.

I primi temporali si manifesteranno anche lungo la dorsale centro-settentrionale appenninica, ma più in generale il bel tempo andrà a ridimensionarsi su tutta la Penisola.

Durante il fine settimana il cambiamento del tempo sarà più incisivo: avremo un'intensificazione dell'instabilità atmosferica che darà origine a temporali verso molte regioni del centro-nord.

CONTRASTI TERMICI POTREBBERO INNESCARE FORTI TEMPORALI

A causa dei contrasti termici che avremo nei prossimi giorni, in alcune circostanze si potrebbero verificare fenomeni di forte intensità. Ovvero, temporali anche molto intensi è con grandinate, colpi di vento, potenziale possibilità anche di nubifragi. Quelli elencati sono fenomeni atmosferici che si stanno già verificando Europa occidentale dove i contrasti termici sono appena iniziati.

Tra la fine aprile ed inizio maggio, se le proiezioni meteo saranno confermate, avremo scenari climatici più normali, con temperature che ritorneranno prossime alla norma.

In questa fase il meteo diverrà incerto su gran parte della Penisola e le Isole Maggiori. Ci sarà spazio per piogge e temporali, e la precoce estate subirà quindi una drastica ritirata. Ci attende una parte iniziale di maggio decisamente differente dalla seconda parte d'aprile, con scenari molto più freschi, prettamente primaverili con le perturbazioni che torneranno protagoniste sull'Italia, specie al Nord, dove rammentiamo questo è tra i periodi piovosi dell'anno.

LUNGO WEEK END DEL 1° MAGGIO

Le linee di tendenza per il lungo weekend del 1° maggio prospettano gli effetti del cambiamento del tempo, con la cessazione delle condizioni precocemente meteo estive, ed il ritorno di situazioni meteorologiche più consona per il periodo. Tuttavia, in tale contesto, la tendenza è per una marcata instabilità atmosferica, che potrebbe degenerare in alcune regioni anche maltempo, specialmente in quelli occidentali è nel periodo che va tra lunedì e martedì.

Ma la previsione è preferibile approfondirla con i prossimi aggiornamenti derivanti dalle elaborazioni matematiche. Rammentiamo che proveniamo da un periodo di fortissime anomalie climatiche, inoltre siamo nel pieno della stagione primaverile, periodo dell'anno variabile per eccellenza. Per meglio intenderci, in questa fase l'affidabilità previsionale in taluni frangenti è molto bassa. Perciò suggeriamo di non affidare decisioni importanti ai bollettini diffusi oltre i tre giorni.

METEO DOMANI 26 APRILE, INIZIA A CEDERE ANTICICLONE

Una perturbazione lambirà il Settentrione, con temporali che si presenteranno più diffusi sulle Alpi e zone prealpine, per poi sconfinare verso sera sulle pianure del Triveneto. Addensamenti si avranno anche in Liguria e lungo la dorsale appenninica, ma con bassa probabilità. Le nubi tenderanno ad aumentare in Sardegna per un ammasso nuvoloso afro-mediterraneo, con possibili piovaschi.

TEMPERATURE IN PROGRESSIVO CALO

Farà ancora un po' di caldo, ma stavolta saranno le regioni del Sud e le due Isole Maggiori a risentire del clima tipicamente estivo, con anomalia comunque assai più contenuta di quella avuta nei giorni precedenti. Al Nord si avrà un refrigerio. Per il ponte del 1° maggio si ripristinerà una maggiore normalità climatica, con temperature in ulteriore calo, stavolta anche al Meridione.

VERSO WEEKEND DAL METEO PIU' MOVIMENTATO

Si realizzerà un cedimento dell'anticiclone marcato nell'ultima parte della settimana, e ciò farà da preludio ad un meteo instabile per gli ultimi giorni aprile. L'instabilità crescerà tra venerdì e sabato, estendendosi anche alle regioni centrali e alla Sardegna con più temporali che durante il fine settimana si estenderanno anche al Meridione.

PERIODO TEMPORALESCO, MA NULLA DI ANOMALO

Temporali anche di forte intensità possono seguire ad un periodo abbastanza caldo, allorquando irrompono masse d'aria più fresca. Ma niente di eclatante, in quanto i temporali del semestre caldo sono sovente più intensi rispetto a quelli del semestre freddo ed in grado di favorire grandinate. La grandine è comunque un fenomeno tipico della tarda primavera.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Le temperature subiranno una progressiva diminuzione che nelle regioni settentrionali sarà sensibile. Il cambiamento meteo faticherà inizialmente ad avvertirsi al Centro-Sud, anche perché insisterà una circolazione meridionale, sebbene senza più condizioni di forte bel tempo anticiclonico.

Verso il ponte del 1° maggio l'anticiclone si ritirerà in modo più deciso da tutta Italia e ciò potrebbe favorire un peggioramento più marcato, con meteo dinamico tipicamente primaverile. Ritroveremo un contesto da dinamicità classica di questo periodo, con più fresco e temporali anche in avvio di nuovo mese.

