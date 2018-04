METEO sino all'8 MAGGIO: FRESCO, non escludibili ondate di MALTEMPO

SEI UN LEVABOLLI? VUOI SAPERE DOVE E' GRANDINATO? ITALIA, EUROPA, MONDO

POSSIBILE EVOLUZIONE METEO SINO ALL'8 MAGGIO

L'evoluzione prospettata dai modelli matematici di previsione conduce verso scenari meteo decisamente diversi da quanto osservato ultimamente. La dinamicità primaverile è destinata a proseguire con repentini cambiamenti del tempo e situazioni atmosferiche estremamente diverse da quelle attuali.

Dopo il caldo, avremo fresco e la possibilità di maltempo. Sembra essere questo il tema principale tra la fine del mese e primi giorni di maggio, e sarà soprattutto nei primi di maggio che potrebbe realmente esserci un cambiamento eclatante. Una variazione del tempo innescato dal ritorno delle perturbazioni atlantiche e in modo particolare da un profondo Vortice di Bassa Pressione che dall'Europa occidentale potrebbe intensificarsi durante il transito sul Mediterraneo.

POSSIBILI CONSEGUENZE

se le proiezioni saranno confermate, si dovrebbe instaurare sull'Italia una situazione di marcata instabilità atmosferica, soprattutto sul Centro Nord, ma questa potrebbe degenerare in vero e proprio maltempo. Le proiezioni dei centri di calcolo prospettano il passaggio di una profonda area di bassa pressione con associate intense perturbazioni. Ciò genererebbe soprattutto maltempo, con forte vento, ed un calo considerevole e ulteriore della temperatura.

Si avrebbero contrasti termici talvolta eclatanti, che e salterebbero le precipitazioni che potrebbero assumere carattere temporalesco e risultare localmente piuttosto intense.

Non è detto ovviamente che vada in tal modo, potrebbero tornare le piogge e temporali assolutamente normali per il periodo. Senza quegli eccessi che in questa stagione primaverile - almeno sino a qualche tempo fa - non s'erano visti. Certo, con le alte temperature di fine aprile il surplus termico potrebbe portare energia potenziale da spendere proprio in concomitanza di fenomeni intensi. Staremo a vedere.

IL TREND PREVISIONALE

Quindi, tirando le somme. Ci aspettiamo una prima settimana di maggio che potrebbe dar luogo a precipitazioni diffuse, importanti, ovviamente non persistenti ma comunque diffuse. Potrebbero coinvolgere un po' tutte le regioni, a partire dal Centro Nord per poi estendersi al Sud. Chiaramente molto dipenderà dalla traiettoria di ingresso delle perturbazioni, o dei vortici di bassa pressione. Questi sono dettagli che non possiamo assolutamente conoscere in questo momento, cerchiamo di portare a casa il trend evolutivo poi vedremo.

IN CONCLUSIONE

Insomma, la primavera sembra voler proseguire a strattoni. Tra quegli alti e bassi tipici della stagione, pertanto non dovremo stupirci se si passerà nuovamente dal fresco al caldo e viceversa. La bella stagione è imminente ma c'è ancora spazio per un po' di sana primavera. E saremo qua ad accoglierla a braccia aperta.

