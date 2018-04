METEO sino al 5 MAGGIO: prima settimana ricca di NOVITA'

SEI UN LEVABOLLI? VUOI SAPERE DOVE E' GRANDINATO? ITALIA, EUROPA, MONDO

POSSIBILE EVOLUZIONE METEO SINO AL 5 MAGGIO

In un'osservazione d'insieme dei vari scenari meteo proposti dai più autorevoli modelli matematici, vediamo che ci sono buone possibilità di avere un cedimento dell'Alta Pressione per la prima settimana di maggio.

Questa evoluzione è confermata un po' da tutti i centri di calcolo, seppure con effetti e tempistiche differenti. Sicuramente avremo dei disturbi, con abbassamento delle temperature e precipitazioni sparse.

Il cambiamento più consistente, a quanto pare, potrebbero arrivare da ovest e quindi dall'Oceano Atlantico, quando le perturbazioni oceaniche riprenderanno a puntare l'Europa occidentale e inserirsi in una corrente diretta verso il Mediterraneo.

Il Mar Mediterraneo dovrebbe accentuare l'instabilità atmosferica, e non è escludibile l'avvento di una fase di maltempo più consistente.

IL TREND PREVISIONALE

Volendo tracciare un trend previsionale possiamo dirvi che non è da escludere il passaggio di un vero e proprio Vortice di Bassa Pressione, con tutte le conseguenze del caso. Se non è possibile confermate in toto tale scenario figuriamoci ipotizzare le regioni coinvolte. Per i dettagli ci sarà tempo, anzitutto dovremo avere riscontri sull'eventuale peggioramento, dopodiché ci si potrà focalizzare sui particolari. Quel che è certo, ad oggi, è che la dinamicità tipicamente primaverile - fatta di alti e bassi, di sbalzi termici importanti - pare destinata a proseguire.

IN CONCLUSIONE

Una primavera che al momento procede a scossoni, diciamo che il mese di aprile dopo aver generato precipitazioni localmente importanti ha portato con sé anche i primi caldi stagionali. Ora capiremo se l'estate avrà modo di accelerare, prendendosi parte di maggio, o se ci sarà spazio per un trend meteo climatico altalenante come quello finora registrato.

