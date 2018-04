METEO sino al 6 MAGGIO: prima settimana con NOVITA' e ribaltoni

SEI UN LEVABOLLI? VUOI SAPERE DOVE E' GRANDINATO? ITALIA, EUROPA, MONDO

PROBABILE EVOLUZIONE METEO VERSO IL 6 MAGGIO

Dopo il bel fine settimana, continuiamo ad affrontare le linee di tendenza del meteo a lungo termine. In questi giorni appare stabilizzarsi da parte modelli matematici di previsione il trend è trend d'inizio maggio con un cambiamento abbastanza consistente delle condizioni atmosferiche.

Assumono sempre più maggiore affidabilità le proiezioni che prospettano il ritorno in scena delle perturbazioni atlantiche. Nello specifico potrebbe subentrare un vasto Vortice di Bassa Pressione sull'Europa occidentale, i cui effetti si estenderebbero a più riprese fin nel cuore del Mediterraneo.

Potrebbe quindi prendere avvio un periodo caratterizzato dal tempo piuttosto dinamico, che potrebbe scaturire in una serie di peggioramenti e in un robusto abbassamento delle temperature.

IPOTESI A CONFRONTO

Al momento, sembrerebbe prevalere l'ipotesi "delle perturbazioni atlantiche". Ciò determinerebbe un radicale cambiamento delle condizioni meteo, con frequenti annuvolamenti e precipitazioni, soprattutto nel Centro Nord Italia.

Pensiamo non sia da sottovalutare l'influenza che potrebbero avere le masse d'aria del Nord Europa, le quali potrebbero insinuarsi nelle correnti oceaniche e determinare un calo termico temporaneamente anche marcato. Ma soprattutto generare episodi temporaleschi anche intensi.

Per ora appare opportuno prospettare un cambiamento verso la normalità climatica, in quanto questa previsione sembrerebbe la più accreditata dai centri di calcolo meteorologico.

RISCHIO FORTI TEMPORALI

Una situazione davvero non trascurabile, è quella determinata dal surplus energetico derivante dalle temperature molto superiori alla media. Ciò ha innanzitutto determinato condizioni estive precocissime, giunte tra la seconda e la terza decade di aprile. Tutta questa energia, per intenderci si parla calore e umidità, in genere si tramutano in carburante che alimenta le perturbazioni.

Dal surplus potrebbero favorire la genesi di temporali particolarmente intensi.

A tal proposito, le proiezioni termiche per l'inizio di maggio vedrebbero un netto abbassamento delle temperature proprio a causa delle ingerenze dell'aria fresca nord atlantica.

IL TREND METEO CLIMATICO DEL LUNGO TERMINE

Quindi, la prima settimana di maggio potrebbe proporci condizioni d'instabilità diffusa se non addirittura veri e propri sprazzi di brutto tempo.

Ci sarebbero ulteriori occasioni propizie per le piogge, prima della stagione estiva che nelle regioni a clima mediterraneo è notoriamente asciutta. C'è da augurarsi che non si verifichino fenomeni particolarmente violenti, e che il tempo atmosferico prenda la via della normalità persa più volte questi anni.

IN CONCLUSIONE

In tema di normalità sarà interessante valutare l'andamento del prossimo mese, che secondo alcune autorevoli proiezioni stagionali dovrebbe proporci come detto precipitazioni e temperature sostanzialmente in linea con le medie del periodo.

Pubblicato da Ivan Gaddari

