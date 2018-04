METEO sino al 9 MAGGIO: stop CALDO, arrivano le PERTURBAZIONI

SEI UN LEVABOLLI? VUOI SAPERE DOVE E' GRANDINATO? ITALIA, EUROPA, MONDO

www.infograndine.com

PROBABILE EVOLUZIONE METEO VERSO IL 9 MAGGIO

Nell'analisi dell'evoluzione siamo proiettati verso la conclusione della prima decade di Maggio, e come delineato da qualche giorno, le condizioni meteo dovrebbero far registrare un brusco cambiamento innescato dalle redivive perturbazioni atlantiche, in particolare da un fresco Vortice di Bassa Pressione che dopo aver raggiunto l'Europa occidentale dovrebbe estendersi sulle nostre regioni.

Innanzitutto, la situazione attuale è straordinariamente anomala. Siamo ben consapevoli che buona parte degli italiani ha gradito questo periodo di tempo clemente e mite, ma l'anomalia climatica che si è avviata è rilevantissima, pertanto anche un ritorno alla normalità sarebbe un cambiamento del tempo imponente.

Nella fattispecie, le previsioni prospettano una svolta meteo eclatante che potrebbe produrre maltempo localmente intenso, ed un brusco abbassamento delle temperature. Ciò che ancora non è dato sapere, anche in virtù delle diverse soluzioni dei modelli matematici di previsione, è quanto durerà il tutto. A tal proposito stiamo per proporvi le due ipotesi prevalenti.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua località nel campo form in alto alla pagina:

Meteo ANCONA

Meteo AOSTA

Meteo BARI

Meteo BOLOGNA

Meteo CAGLIARI

Meteo CAMPOBASSO

Meteo CATANZARO

Meteo FIRENZE

Meteo GENOVA

Meteo L'AQUILA

Meteo MILANO

Meteo NAPOLI

Meteo PALERMO

Meteo PERUGIA

Meteo POTENZA

Meteo ROMA

Meteo TORINO

Meteo TRENTO

Meteo TRIESTE

Meteo VENEZIA

MALTEMPO DURATURO O IN RAPIDA ATTENUAZIONE?

E' questo il dilemma evidenziato dai più autorevoli modelli matematici di previsione. Il Centro meteo americano che elabora il modello matematico GFS, ad esempio, propone una soluzione ben più penalizzante nel senso che dopo un primo assalto perturbato potrebbe aprirsi una crisi instabile consistente. Questo perché altri impulsi d'aria fresca approfitterebbero della lacuna depressionaria nel Mediterraneo, così da determinare una persistenza del brutto tempo.

Il super calcolatore europeo ECMWF, invece, propone una soluzione più "soft". Dopo il peggioramento, vigoroso, potrebbe subentrare una fase anticiclonica capace di ricucire lo strappo. Alta Pressione che non avrebbe i crismi dell'attuale, ovvero non avrebbe una preponderanza africana.

RISCHIO FORTI TEMPORALI

Confermiamo quanto scritto giorni or sono, argomento sicuramente importante perché l'entità delle precipitazioni potrebbe provocare qualche grattacapo. Va detto che il surplus termico che si è materializzato negli ultimi giorni potrebbe dar luogo a temporali di una certa rilevanza. Questo in prima istanza, perché poi dipenderà dalla durata dell'eventuale maltempo e dalla dissipazione del surplus termico. Situazione certamente di monitorare step by step.

IL TREND METEO CLIMATICO DEL LUNGO TERMINE

Possiamo dirvi, quindi, che la prima decade di maggio potrebbe proporci dapprima condizioni di brutto tempo e successivamente una fase di variabilità che potrebbe sfociare in frequente instabilità. Ci sarà da capire se l'Alta Pressione avrà modo di ricucire subito lo strappo o se invece dovremo affrontare altri assalti perturbati o comunque inserimenti d'aria fresca tali da alimentare la ferita ciclonica che si creerà sui nostri mari.

IN CONCLUSIONE

La bella stagione ci ha già dato un assaggio delle potenzialità che potrebbe esprimere tra qualche mese, ma prima che ciò accada abbiamo davanti un altro mese e oltre di primavera ragion per cui è lecito attendersi peggioramenti più o meno rilevanti.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24 ore su 24, a cura dello Staff

Pubblicato da Ivan Gaddari

Inizio Pagina