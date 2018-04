Meteo MILANO: clima di a GIUGNO ma è solo metà Aprile. Forse TEMPORALI prossima settimana

Il meteo su Milano ha visto esplodere improvvisamente il tempo mitissimo, con la temperatura che è salita repentinamente già ieri. Il caldo dovrebbe persistere su Milano e la Lombardia per molti giorni, e determinare condizioni climatiche che sono più tipiche di giugno inoltrato che di metà aprile. Questo è caldo precoce.

Forse verso metà della prossima settimana si potrebbe avere un cambiamento del tempo, che potrebbe determinare l'avvento di una fase temporalesca anche intensa. Ma avremo modo di darne conferma. Per ora, Milano e la Lombardia avranno un clima decisamente fuori stagione.

Mercoledì 18: sereno. Temperatura da 12°C a 25°C. Pressione atmosferica media: 1030 hPa, in aumento. Vento: in media da Est/Sud-Est 6 Km/h, raffiche 20 Km/h. Zero Termico: circa 3000 metri.

Giovedì 19: sereno. Temperatura da 12°C a 25°C. Pressione atmosferica media: 1030 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud 5 Km/h. Zero Termico: circa 3500 metri.

Venerdì 20: sereno. Temperatura da 14°C a 27°C. Pressione atmosferica media: 1027 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud/Sud-Est 4 Km/h. Zero Termico: circa 3500 metri.

Sabato 21: sereno. Temperatura da 14°C a 27°C. Pressione atmosferica media: 1023 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud 5 Km/h. Zero Termico: circa 3500 metri.

Domenica 22: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 15°C a 27°C. Pressione atmosferica media: 1020 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud-Ovest 8 Km/h, raffiche 32 Km/h. Zero Termico: circa 3600 metri.

Lunedì 23: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 16°C a 27°C. Pressione atmosferica media: 1019 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud-Ovest 12 Km/h, raffiche 30 Km/h. Zero Termico: circa 3500 metri.

Martedì 24: quasi sereno. Temperatura da 16°C a 29°C. Pressione atmosferica media: 1016 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud-Ovest 9 Km/h. Zero Termico: circa 3600 metri.

Mercoledì 25: nuvoloso. Temperatura da 16°C a 26°C. Pressione atmosferica media: 1014 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 7 Km/h. Zero Termico: circa 3600 metri.

Giovedì 26: coperto con rovesci e forse temporale. Stima Pioggia 7-20 mm. Temperatura da 16°C a 25°C. Pressione atmosferica media: 1010 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 9 Km/h. Zero Termico: circa 3400 metri.

